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Jonathan David JuventusGetty Images
Andrea Ajello

Boom di spese in Serie A per i procuratori: 250 milioni nel 2025, Juventus ancora prima, Inter fuori dal podio

Serie A

Un trend che non si ferma: crescono ancora i compensi agli agenti nel massimo campionato italiano. Ecco quanto hanno speso i club di Serie A.

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Nel calcio italiano continua a crescere il peso delle commissioni agli agenti. Anche nel 2025 i club di Serie A hanno aumentato gli investimenti destinati ai procuratori.

I dati ufficiali pubblicati dalla FIGC mostrano un trend in costante salita negli ultimi anni, con cifre sempre più rilevanti.


Nel 2025 la spesa totale ha raggiunto quasi 250 milioni di euro, con un incremento significativo rispetto alla stagione precedente, come riportato da Calcio e Finanza. 


Le grandi squadre continuano a incidere maggiormente sul totale: poche società concentrano una fetta consistente dei compensi versati agli agenti.

  • SEMPRE PIÙ SPESE PER GLI AGENTI

    Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, le squadre del massimo campionato italiano hanno versato complessivamente 249,4 milioni di euro agli agenti. 

    Questa cifra include non solo operazioni di mercato (acquisti e cessioni), ma anche attività come rinnovi contrattuali. La media si attesta intorno ai 12,4 milioni per club, segnando un incremento di circa il 10% rispetto al 2024.

    Il dato conferma un trend in crescita costante: si passa dai 226 milioni del 2024 ai 220 milioni del 2023, fino ai 205 milioni del 2022. Ancora più evidente il confronto con gli anni precedenti: 174 milioni nel 2021, 138 milioni nel 2020 e 187 milioni nel 2019.

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  • SERIE A: CHI SPENDE DI PIÙ IN COMMISSIONI

    • Juventus: 32,05 milioni
    • Napoli: 24,61 milioni
    • Milan: 22,90 milioni
    • Inter: 20,85 milioni
    • Roma: 20,72 milioni
    • Como: 15,59 milioni
    • Atalanta: 14,03 milioni
    • Fiorentina: 12,63 milioni
    • Bologna: 12,05 milioni
    • Lazio: 11,36 milioni
    • Udinese: 9,46 milioni
    • Verona: 8,34 milioni
    • Genoa: 8,11 milioni
    • Torino: 7,59 milioni
    • Parma: 6,68 milioni
    • Lecce: 5,53 milioni
    • Sassuolo: 5,08 milioni
    • Cagliari: 5,06 milioni
    • Cremonese: 4,95 milioni
    • Pisa: 1,83 milioni
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  • SPESE AI PROCURATORI: IL CONFRONTO CON IL 2024

    Tra i club che hanno aumentato maggiormente la spesa spicca il Como, con un incremento superiore al 150%. Crescite rilevanti anche per Torino, Milan e Napoli, mentre Roma, Bologna e Udinese registrano aumenti più contenuti ma comunque significativi. In crescita anche Parma, Fiorentina, Lazio, Lecce e Genoa. Il Sassuolo rientra tra le novità in quanto neopromosso.

    Sul fronte opposto, alcune società hanno ridotto i costi destinati agli agenti: il calo più marcato riguarda il Verona, seguito da Inter, Juventus e Atalanta.