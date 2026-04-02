Boom di spese in Serie A per i procuratori: 250 milioni nel 2025, Juventus ancora prima, Inter fuori dal podio

Tra i club che hanno aumentato maggiormente la spesa spicca il Como, con un incremento superiore al 150%. Crescite rilevanti anche per Torino, Milan e Napoli, mentre Roma, Bologna e Udinese registrano aumenti più contenuti ma comunque significativi. In crescita anche Parma, Fiorentina, Lazio, Lecce e Genoa. Il Sassuolo rientra tra le novità in quanto neopromosso.

Sul fronte opposto, alcune società hanno ridotto i costi destinati agli agenti: il calo più marcato riguarda il Verona, seguito da Inter, Juventus e Atalanta.