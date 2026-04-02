Boom di spese in Serie A per i procuratori: 250 milioni nel 2025, Juventus ancora prima, Inter fuori dal podio

Nel calcio italiano continua a crescere il peso delle commissioni agli agenti. Anche nel 2025 i club di Serie A hanno aumentato gli investimenti destinati ai procuratori.
I dati ufficiali pubblicati dalla FIGC mostrano un trend in costante salita negli ultimi anni, con cifre sempre più rilevanti.
Nel 2025 la spesa totale ha raggiunto quasi 250 milioni di euro, con un incremento significativo rispetto alla stagione precedente, come riportato da Calcio e Finanza.
Le grandi squadre continuano a incidere maggiormente sul totale: poche società concentrano una fetta consistente dei compensi versati agli agenti.