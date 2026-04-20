Bonucci sogna Guardiola come nuovo CT dell'Italia e difende la Nazionale di oggi: "Ha più tecnica e talento di quella che ha vinto gli Europei"

Bonucci infine ha detto la sua anche su alcune voci di mercato.

L'ex difensore, ad esempio, vedrebbe molto bene Massimiliano Allegri al Real Madrid: "Per il suo modo di gestire uno spogliatoio e il modo di intendere il calcio, il mister Allegri è un allenatore veramente molto vicino allo stile del Real Madrid. Sa togliere le responsabilità dalle spalle dei giocatori permettendogli di giocare con la massima libertà. La maglia del Madrid porta con sé pressioni importanti, vedo bene Allegri come allenatore del Real anche perché è un tecnico molto simile ad Ancelotti nel modo di gestire lo spogliatoio e se Ancelotti ha vinto al Real Madrid con Allegri ci sono delle buone chances di ripetersi".

Stesso discorso per il possibile trasferimento di Bastoni al Barcellona: "Il suo modo di intendere il calcio e le sue caratteristiche si sposano alla perfezione con lo stile del Barcellona.È un difensore molto tecnico con grande visione di gioco, potrebbe avere qualche problema con gli spazi che lascia il Barça, ma lì molto sta nella crescita individuale e personale che ti porta a saper leggere tutte le situazioni e anticiparle in modo da non trovarti in difficoltà. Bastoni è ancora giovane, ha 27 anni e quindi altri 6-7 ad alto livello, e spero che anche per la Nazionale possa ritrovare quella serenità e quella sicurezza che lo ha contraddistinto negli anni vittoriosi con l'Italia e con l'Inter”.