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Lelio Donato

Bonucci sogna Guardiola come nuovo CT dell'Italia e difende la Nazionale di oggi: "Ha più tecnica e talento di quella che ha vinto gli Europei"

Italia

L'ex difensore, rimasto negli organi federali come collaboratore, indica la strada per il futuro dell'Italia e fa il nome di Guardiola come CT ideale. Bonucci poi difende la Nazionale di oggi: "Deve crescere come leadership, ma per tecnica e talento è superiore a quella del 2021".

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Leonardo Bonucci, già collaboratore con Gattuso, è rimasto negli organi federali e adesso indica la strada per ripartire.

L'ex difensore, intervenuto durante i premi Laureus a Madrid, ha anche fatto il nome di quello che per lui sarebbe il nuovo CT ideale ovvero Pep Guardiola.

Ma anche difeso la Nazionale di oggi che secondo Bonucci avrebbe più talento di quella che vinse gli Europei nel 2021 e di cui anche lui faceva parte.

  • GUARDIOLA NUOVO CT? IL SOGNO DI BONUCCI

    Alla domanda sul futuro CT dell'Italia, Bonucci ha così risposto: "Seguendo la lista di nomi che sono stati fatti in questi giorni se veramente c'è voglia di ricominciare io ripartirei dalla possibilità accennata di avere Pep Guardiola,perché avere lui vorrebbe dire apportare un cambio netto rispetto a tutto quello che è stato il passato. Penso sia molto difficile, però sognare in questo momento non costa nulla".

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  • NAZIONALE MIGLIORE DI QUELLA DEL 2021

    Secondo l'ex difensore d'altronde il materiale su cui lavorare al nuovo CT non mancherà.

    "Abbiamo la fortuna di avere tanti giovani che stanno giocando a grandi livelli e dietro altri che si stanno costruendo. Credo che con Donnarumma, Tonali, Bastioni, Calafiori, Palestra, Pio Esposito, Scamacca, i giocatori ci siano.La Nazionale di oggi se la paragono alla nostra che ha vinto l'Europeo 5 anni fa per tecnica e talento è sicuramente superiore. Quello che manca è un pizzico di crescita a livello di leadership e personalità, perché nelle partite che pesano è la cosa che fa la differenza" ha sottolineato Bonucci.

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  • IL RUOLO DI BONUCCI IN NAZIONALE

    Ma qual è oggi il ruolo di Leonardo Bonucci in Nazionale? A spiegarlo è stato lui stesso: "Mi è stato chiesto di fare ancora da ponte per la parte di scouting dei giovani e dei ragazzi che possono essere convocati per le partite di giugno".

  • BONUCCI SU ALLEGRI AL REAL E BASTONI AL BARCELLONA

    Bonucci infine ha detto la sua anche su alcune voci di mercato.

    L'ex difensore, ad esempio, vedrebbe molto bene Massimiliano Allegri al Real Madrid: "Per il suo modo di gestire uno spogliatoio e il modo di intendere il calcio, il mister Allegri è un allenatore veramente molto vicino allo stile del Real Madrid. Sa togliere le responsabilità dalle spalle dei giocatori permettendogli di giocare con la massima libertà. La maglia del Madrid porta con sé pressioni importanti, vedo bene Allegri come allenatore del Real anche perché è un tecnico molto simile ad Ancelotti nel modo di gestire lo spogliatoio e se Ancelotti ha vinto al Real Madrid con Allegri ci sono delle buone chances di ripetersi".

    Stesso discorso per il possibile trasferimento di Bastoni al Barcellona: "Il suo modo di intendere il calcio e le sue caratteristiche si sposano alla perfezione con lo stile del Barcellona.È un difensore molto tecnico con grande visione di gioco, potrebbe avere qualche problema con gli spazi che lascia il Barça, ma lì molto sta nella crescita individuale e personale che ti porta a saper leggere tutte le situazioni e anticiparle in modo da non trovarti in difficoltà. Bastoni è ancora giovane, ha 27 anni e quindi altri 6-7 ad alto livello, e spero che anche per la Nazionale possa ritrovare quella serenità e quella sicurezza che lo ha contraddistinto negli anni vittoriosi con l'Italia e con l'Inter”.

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