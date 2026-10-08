Bonny titolare nella sfida del cuore? Perché Chivu può scegliere lui contro il Parma

Per Bonny sarà una sorta di sfida del cuore. Proprio a Parma è diventato qualcuno: prima aiutando la squadra a conquistare la promozione in Serie A, poi a mantenercela. Assieme a Chivu, arrivato nella parte finale del 2024/25 in sostituzione di Fabio Pecchia.

"I tifosi mi hanno accolto benissimo - diceva l'ivoriano a gennaio a Sportmediaset, dopo la sua prima partita da ex al Tardini - Mi tocca il cuore tornare qua, tutto è iniziato qua. Sono contento".

Bonny a Parma è stato molto amato nonostante numeri offensivi non esattamente di prim'ordine per un attaccante: 15 goal e 12 assist in 115 partite, suddivise in tre stagioni e tra Serie A e Serie B. Ma l'interista si è fatto apprezzare per un gioco più completo in Emilia, ed è per questo che l'Inter lo ha portato a Milano.

Certo, ora serve di più. Serve quel guizzo che troppo spesso è mancato negli ultimi mesi. Il momento giusto è questo, e pazienza se Bonny dovrà provare a spezzare il cuore di chi gli ha voluto bene.