Bonny titolare nella sfida del cuore? Perché Chivu può scegliere lui contro il Parma

L'ora di Ange-Yoan Bonny sembrerebbe essere scoccata. Meglio scriverlo sottovoce, meglio usare tutti i condizionali del mondo, ma intanto sì, l'ivoriano si sta preparando.
Inter-Parma può essere la sua partita. In tanti sensi. Perché Bonny è esploso proprio lì, in Emilia. E poi perché, finalmente, lo scenario di una maglia da titolare è molto più concreto di quanto lo sia mai stato in tutte le altre partite giocate dai nerazzurri in questo inizio di stagione.
Sarà davvero così? La certezza - oppure no - arriverà nei prossimi giorni. Ma intanto la speranza di Bonny di giocare dal primo minuto sabato a San Siro è fondata. Per diversi motivi.
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