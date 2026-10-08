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Bonny InterGetty Images
Stefano Silvestri

Bonny titolare nella sfida del cuore? Perché Chivu può scegliere lui contro il Parma

Serie A
Inter
Inter vs Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913
A. Bonny

L'ivoriano dell'Inter, in campo fin qui solamente per alcuni spezzoni di partita, può finalmente prendersi la prima titolarità in stagione. Proprio contro la squadra in cui è diventato qualcuno.

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L'ora di Ange-Yoan Bonny sembrerebbe essere scoccata. Meglio scriverlo sottovoce, meglio usare tutti i condizionali del mondo, ma intanto sì, l'ivoriano si sta preparando.

Inter-Parma può essere la sua partita. In tanti sensi. Perché Bonny è esploso proprio lì, in Emilia. E poi perché, finalmente, lo scenario di una maglia da titolare è molto più concreto di quanto lo sia mai stato in tutte le altre partite giocate dai nerazzurri in questo inizio di stagione.

Sarà davvero così? La certezza - oppure no - arriverà nei prossimi giorni. Ma intanto la speranza di Bonny di giocare dal primo minuto sabato a San Siro è fondata. Per diversi motivi.


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  • LA SITUAZIONE DEGLI ALTRI ATTACCANTI

    La possibile titolarità di Bonny arriva quasi... per esclusione. Nel senso che, guardando alla situazione degli altri attaccanti dell'Inter, tutto porta a guardare proprio in questa direzione.

    Marcus Thuram non è stato convocato dalla Francia, è rimasto ad Appiano Gentile ad allenarsi ed è praticamente certo di giocare dall'inizio sabato. Ma Lautaro Martinez, al contrario, torna oggi dall'Argentina e avrà solo una seduta a disposizione agli ordini di Chivu: la rifinitura di venerdì.

    E Pio Esposito? Non si è dovuto sobbarcare un paio di voli intercontinentali come Lautaro, ma è stato bello spremuto da Mancini in Nations League: tre partite ravvicinate da titolare, una quarta subentrando nel finale (e andando pure a segno).

  • BONNY CON LA COSTA D'AVORIO

    Quanto a Bonny, anche lui è andato in Nazionale. Ma è tornato prima sia di Lautaro che dello stesso Esposito. Giocando peraltro meno di entrambi.

    L'ex parmense è stato in campo con la Costa d'Avorio per una settantina di minuti contro il Ghana, il 24 settembre, nella prima delle due partite di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Ma è rimasto in panchina dall'inizio alla fine nella successiva, vinta 2-0 in Somalia qualche giorno più tardi. Infine, altri 45 minuti (i secondi) nell'amichevole persa contro il Camerun.

    Gara, quest'ultima, che si è giocata diversi giorni fa: sabato 3 ottobre. A una settimana di distanza da Inter-Parma. Mentre l'Italia di Esposito ha giocato lunedì e l'Argentina di Lautaro addirittura nella notte tra martedì e mercoledì.

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  • L'INIZIO DI STAGIONE

    Bonny, tra l'altro, ha un carburante mica male a sospingerlo: il desiderio di far capire a Chivu di esserci, di poter far parte a pieno titolo delle rotazioni dell'allenatore, e non solo come sostituto fisso.

    Perché questo è stato l'ivoriano fino a questo momento: un sostituto fisso. Spesso per la mezzoretta finale, o poco più. A Roma, prima della sosta, è entrato a un minuto dalla fine. Mentre a Cagliari, alla seconda giornata, si era guardato la partita seduto bello comodo in panchina senza avere una chance.

    Goal segnati? Appena uno: nel pazzo 5-3 contro l'Udinese, nel quale Bonny è riuscito a sfruttare la ventina di minuti concessagli da Chivu. Per il resto, poco da segnalare. Anche se qualche sprazzo estivo, come la prestazione dominante contro la Juventus, aveva fatto sperare in tutt'altro.

    Bonny, del resto, è reduce da una stagione a due facce. Avvio ottimo, con tanto di paragoni con il rendimento insufficiente dei vari Taremi, Arnautovic e Correa di un anno prima, e una seconda parte piuttosto anonima. L'ultima rete l'ha segnata al Torino in Coppa Italia, a febbraio. Nemmeno ai Mondiali ha lasciato il segno (zero reti).

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  • LA PARTITA DEL CUORE

    Per Bonny sarà una sorta di sfida del cuore. Proprio a Parma è diventato qualcuno: prima aiutando la squadra a conquistare la promozione in Serie A, poi a mantenercela. Assieme a Chivu, arrivato nella parte finale del 2024/25 in sostituzione di Fabio Pecchia.

    "I tifosi mi hanno accolto benissimo - diceva l'ivoriano a gennaio a Sportmediaset, dopo la sua prima partita da ex al Tardini - Mi tocca il cuore tornare qua, tutto è iniziato qua. Sono contento".

    Bonny a Parma è stato molto amato nonostante numeri offensivi non esattamente di prim'ordine per un attaccante: 15 goal e 12 assist in 115 partite, suddivise in tre stagioni e tra Serie A e Serie B. Ma l'interista si è fatto apprezzare per un gioco più completo in Emilia, ed è per questo che l'Inter lo ha portato a Milano.

    Certo, ora serve di più. Serve quel guizzo che troppo spesso è mancato negli ultimi mesi. Il momento giusto è questo, e pazienza se Bonny dovrà provare a spezzare il cuore di chi gli ha voluto bene.

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