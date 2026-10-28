Bonny-Pio Esposito, a Venezia ecco l'insolita coppia dell'Inter: l'unica volta dal 1' fu il flop nel derby

Chi dovrebbe riposare, al contrario, è Marcus Thuram. Il che, considerando il minutaggio recente del francese, sarebbe ampiamente comprensibile.

Thuram le ha giocate tutte da un certo punto in poi. E ha tirato la carretta in assenza del "gemello" Lautaro. Nell'ultima settimana è rimasto in campo per tutti i 90 minuti sia contro lo Shakhtar che contro la Fiorentina, gara quest'ultima in cui è pure andato a segno.

Eccellente il suo rendimento fino a questo momento: cinque i goal in campionato, a cui ha pure aggiunto un paio di assist. Dopo la sosta non ha sbagliato un colpo, contro Parma, Bologna e Fiorentina. Gli manca solamente il guizzo in Champions League.

Chivu è intenzionato a portare Thuram in panchina a Venezia con il chiaro intuito di farlo rifiatare. E, naturalmente, di riaverlo tirato a lucido per la partita delle partite: il derby di sabato sera contro il Milan.