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Bonny Pio Esposito gfxGOAL
Stefano Silvestri

Bonny-Pio Esposito, a Venezia ecco l'insolita coppia dell'Inter: l'unica volta dal 1' fu il flop nel derby

Serie A
Inter
Venezia vs Inter
Venezia
A. Bonny
F. Esposito

Con Lautaro Martinez sempre fuori causa, Thuram dovrebbe riposare al Penzo e far spazio ai due compagni. Che però, fin qui, hanno giocato assieme dall'inizio solo in un'occasione.

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Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito. La terza e quarta punta dell'Inter, almeno nei piani iniziali di un anno e passa fa. Che però, a loro modo, un bell'aiuto nella stagione dello Scudetto l'hanno dato.

Proveranno a farlo anche nel tardo pomeriggio di oggi, a meno di sorprese. Chivu dovrebbe puntare su di loro a Venezia, nella gara che i nerazzurri saranno costretti a vincere non solo per l'evidente disparità di forze in campo, ma anche e soprattutto per rispondere alle vittorie di Lazio, Roma e Como.

La particolarità? Bonny ed Esposito, da quando entrambi fanno parte dell'Inter, non hanno quasi mai giocato assieme dal primo minuto. O meglio: l'hanno fatto, sì. Ma solo una volta.


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  • L'UNICA VOLTA INSIEME DAL 1'

    La partita in questione risale ormai a quasi otto mesi fa: al derby dell'8 marzo, vinto dal Milan sull'Inter grazie a una rete solitaria di Estupinan nel primo tempo.

    Bonny ed Esposito lo giocarono entrambi dall'inizio, semplicemente perché gli altri due non c'erano: Lautaro era infortunato, Thuram pure. Ma non andò bene. Né a livello di squadra, e dunque di risultato finale, né a livello individuale.

    Quella notte, a San Siro, sia il francese che l'italiano vennero ingabbiati dalla difesa di Allegri. E non riuscirono mai a pungere. Risultato: bocciati entrambi. Chivu avrebbe poi ritrovato sia Lautaro che Thuram nella parte finale della stagione, sciogliendo una coppia interessante solo nelle potenzialità.

  • Marcus Thuram Inter ParmaGetty Images

    THURAM RIPOSA?

    Chi dovrebbe riposare, al contrario, è Marcus Thuram. Il che, considerando il minutaggio recente del francese, sarebbe ampiamente comprensibile.

    Thuram le ha giocate tutte da un certo punto in poi. E ha tirato la carretta in assenza del "gemello" Lautaro. Nell'ultima settimana è rimasto in campo per tutti i 90 minuti sia contro lo Shakhtar che contro la Fiorentina, gara quest'ultima in cui è pure andato a segno.

    Eccellente il suo rendimento fino a questo momento: cinque i goal in campionato, a cui ha pure aggiunto un paio di assist. Dopo la sosta non ha sbagliato un colpo, contro Parma, Bologna e Fiorentina. Gli manca solamente il guizzo in Champions League.

    Chivu è intenzionato a portare Thuram in panchina a Venezia con il chiaro intuito di farlo rifiatare. E, naturalmente, di riaverlo tirato a lucido per la partita delle partite: il derby di sabato sera contro il Milan.

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  • BONNY CERCA UN NUOVO SLANCIO

    Bonny, sicuro titolare a Venezia, cerca un nuovo slancio: nelle ultimissime partite non è riuscito a confermare quanto di buono aveva fatto in precedenza.

    Non eccezionale il suo impatto dalla panchina domenica contro la Fiorentina. Se l'Inter alla fine è riuscita a concretizzare una delle sue pazze rimonte, il merito non è stato certo del francese. Il quale, peraltro, era già reduce da una prestazione così così contro lo Shakhtar in Champions, stavolta da titolare.

    Ma Bonny aveva già dato un saggio di ciò che sa fare, proprio come nella prima parte del 2025/26. Tra Bruges e Bologna, era entrato in campo e aveva segnato due goal buoni e uno annullato per fuorigioco. Segno che la testa c'è, ma ci sono anche i piedi.

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  • MA PIO NON È AL TOP

    L'unico scenario nel quale la coppia Bonny-Esposito non giocherebbe dal primo minuto a Venezia riguarda le condizioni di Pio. Che, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, non sono perfette.

    Il centravanti della Nazionale non è al meglio, al momento viaggia verso la titolarità ma una panchina in Laguna non è da scartare. In quel caso, allora sì, giocherebbe Thuram. Ma evidentemente si tratta di una scelta che Chivu preferirebbe non operare.

    Anche Esposito, come Bonny, è reduce da una domenica non entusiasmante dal punto di vista personale. Lui dall'inizio, però. E solo pochi giorni dopo essere rimasto in panchina per 90 minuti contro lo Shakhtar. Come spiegato da Chivu dopo quella partita, "volevo farlo entrare, ma quando siamo rimasti in dieci abbiamo tenuto in campo Thuram per attaccare palla nello spazio”.

    In generale, dopo la sosta il rendimento di Esposito è calato. Proprio mentre cresceva quello di Bonny ed esplodeva quello di Thuram. Pio al Penzo vuole esserci, per riscattare un po' tutto: il proprio momento, ma anche quel derby di marzo giocato in coppia con il suo probabile partner di oggi.

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28 ott 2026

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