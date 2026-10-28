Bonny-Pio Esposito, a Venezia ecco l'insolita coppia dell'Inter: l'unica volta dal 1' fu il flop nel derby

Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito. La terza e quarta punta dell'Inter, almeno nei piani iniziali di un anno e passa fa. Che però, a loro modo, un bell'aiuto nella stagione dello Scudetto l'hanno dato.
Proveranno a farlo anche nel tardo pomeriggio di oggi, a meno di sorprese. Chivu dovrebbe puntare su di loro a Venezia, nella gara che i nerazzurri saranno costretti a vincere non solo per l'evidente disparità di forze in campo, ma anche e soprattutto per rispondere alle vittorie di Lazio, Roma e Como.
La particolarità? Bonny ed Esposito, da quando entrambi fanno parte dell'Inter, non hanno quasi mai giocato assieme dal primo minuto. O meglio: l'hanno fatto, sì. Ma solo una volta.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.