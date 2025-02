Bondo al Milan, è ufficiale: cifre, contratto e i dettagli dell'operazione

I rossoneri puntellano il centrocampo prelevando il francese classe 2003 dal Monza: arriva alla corte di Conceicao a titolo definitivo.

Milan semplicemente scatenato in queste battute finali della finestra invernale di calciomercato. Dopo aver chiuso, di fatto per l'arrivo in prestito di Joao Felix, i rossoneri piazzano un colpo anche a centrocampo.

Il club meneghino ha infatti definito la trattativa che porterà a Milano Warren Bondo, centrocampista di proprietà del Monza che si appresta ad approdare alla corte di Sergio Conceicao.

Di seguito tutti dettagli dell'operazione Bondo-Milan: dalle cifre alla durata del contratto.