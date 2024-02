Bonaventura alla Juventus? Le parole dell'agente: "Alla Fiorentina gente permalosa"

Enzo Raiola ha fatto il punto sul rinnovo del suo assistito Bonaventura con la Fiorentina: "Ancora è prematuro".

L'agente di Giacomo Bonaventura ha parlato, e neanche troppo velatamente, ai microfoni di SportMediaset.

La trattativa per il rinnovo del centrocampista 34enne con la Fiorentina, il cui contratto è in scadenza a giugno 2024, non decolla. Così il procuratore Enzo Raiola, intervistato a riguardo, ha parlando del futuro centrocampista che a gennaio era anche finito nel mirino della Juventus.

Juventus che, stando alle sue parole, può intravedere qualche possibilità anche per l'estate prossima.