Bologna-Torino dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bologna e Torino si affrontano nel match che apre la 25ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

San Valentino nel pallone per Bologna e Torino. Le due formazioni si sfidano venerdì sera nel match che apre la venticinquesima giornata di Serie A.

La squadra allenata da Italiano vuole proseguire nel suo momento positivo e conquistare tre punti che sarebbero importanti in chiave Europa: il Bologna infatti si presenta al match da ottavo in classifica a quota 38 punti. Nell’ultima giornata i rossoblù hanno pareggiato 0-0 contro il Lecce in trasferta.

Pareggio nel turno precedente anche per il Torino contro il Genoa, il secondo consecutivo in campionato per gli uomini di Vanoli: la squadra granata è undicesima in graduatoria con 28 punti.

Tutte le info su Bologna-Torino: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.