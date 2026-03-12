Bologna-Roma è anche Italiano contro Gasperini: la sfida in Europa League dopo quelle in Coppa Italia, i precedenti

Gasperini e Italiano sono anche due allenatori che hanno dimostrato di essere da "Coppa". Il primo ha ottenuto importanti risultati in Champions League ma soprattutto ha vinto proprio l'Europa League con l'Atalanta, oltre ad andare tre volte in finale di Coppa Italia. Italiano invece è riuscito a trionfare a differenza di Gasperini in Coppa Italia nella passata stagione con il Bologna ma anche nelle stagioni sulla panchina viola vanta percorsi importanti in Conference (due finali).

L'allenatore giallorosso può contare su una maggiore esperienza a livello di Europa League ma troverà quindi dall'altra parte un tenico altrettanto bravo in questo tipo di partite. Si sono già affrontati tre volte in Coppa Italia e Italiano anche in questo caso è avanti 2-1 nel confronto diretto.

Ai quarti di finale nella stagione 2021/2022, con il successo della Fiorentina a Bergamo per 3-2. Poi nella stagione 2023/2024, in semifinale, con in questo caso Gasperini che ha avuto la meglio centrando la finale, poi persa contro la Juventus. E infine nella passata stagione, di nuovi ai quarti, con il Bologna di Italiano vittorioso di nuovo in trasferta nella gara secca.