Bologna-Roma è anche Italiano contro Gasperini: la sfida in Europa League dopo quelle in Coppa Italia, i precedenti

Alla vigilia di Bologna-Roma Vincenzo Italiano ha cercato di allentare la tensione: "Cena con Gasperini? Sarebbe molto lunga perché nel momento in cui inizieremo a parlare di calcio passeranno ore e ore".
Sicuramente i due allenatori si conoscono già bene sul campo essendosi affrontate molte volte e spesso in partite anche importanti nel corso delle ultime stagioni. Le prossime due gare potrebbero essere le più importanti delle loro sfide contro, in palio ci sono i quarti di Europa League.
Questa sera sarà la prima volta che Gian Piero Gasperini e Italiano si incontrano fuori dal contesto italiano ma non sarà una novità assoluta in generale in Coppa. I due tecnici infatti sono stati protagonisti di diverse sfide in Coppa Italia. Ecco il bilancio complessivo e quello nelle partite ad eliminazione diretta.