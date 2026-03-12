Goal.com
Gasperini ItalianoGetty Images
Andrea Ajello

Bologna-Roma è anche Italiano contro Gasperini: la sfida in Europa League dopo quelle in Coppa Italia, i precedenti

Italiano e Gasperini si ritrovano contro per la quarta volta in "Coppa": sarà la prima sfida europea, come sono andati i precedenti.

Alla vigilia di Bologna-Roma Vincenzo Italiano ha cercato di allentare la tensione: "Cena con Gasperini? Sarebbe molto lunga perché nel momento in cui inizieremo a parlare di calcio passeranno ore e ore". 

Sicuramente i due allenatori si conoscono già bene sul campo essendosi affrontate molte volte e spesso in partite anche importanti nel corso delle ultime stagioni. Le prossime due gare potrebbero essere le più importanti delle loro sfide contro, in palio ci sono i quarti di Europa League. 

Questa sera sarà la prima volta che Gian Piero Gasperini e Italiano si incontrano fuori dal contesto italiano ma non sarà una novità assoluta in  generale in  Coppa. I due tecnici infatti sono stati protagonisti di diverse sfide in Coppa Italia. Ecco il bilancio complessivo e quello nelle partite ad eliminazione diretta. 

  • ITALIANO AVANTI CONTRO GASPERINI

    Italiano e Gasperini sono probabilmente i due allenatori che negli ultimi anni sono riusciti a ottenere i maggiori risultati in proporzione alle aspettative delle squadre allenata. 

    Dalla Fiorentina al Bologna per Italiano mentre Gasperini con l'Atalanta e adesso la Roma;  il lavoro dei due allenatori in questi anni è stato riconosciuto da tutti e ora proveranno a scrivere un'altra pagina importante della loro carriera e delle rispettive squadre. 

    Si sono già incontrati quindici volte in carriera e il tecnico del Bologna è, forse sorprendentemente, avanti nel bilancio. Sette vittorie per Italiano contro le cinque di Gasperini e solo tre pareggi. 

    La maggior parte delle sfide sono state quando Italiano ha allenato la Fiorentina e Gasperini l'Atalanta; una rivalità che nel corso delle ultime stagioni si è accesa perché spesso si sono ritrovate contro in appuntamenti importanti. 

  • I PRECEDENTI IN COPPA ITALIA

    Gasperini e Italiano sono anche due allenatori che hanno dimostrato di essere da "Coppa". Il primo ha ottenuto importanti risultati in Champions League ma soprattutto ha vinto proprio l'Europa League con l'Atalanta, oltre ad andare tre volte in finale di Coppa Italia. Italiano invece è riuscito a trionfare a differenza di Gasperini in Coppa Italia nella passata stagione con il Bologna ma anche nelle stagioni sulla panchina viola vanta percorsi importanti in Conference (due finali).

    L'allenatore giallorosso può contare su una maggiore esperienza a livello di Europa League ma troverà quindi dall'altra parte un tenico altrettanto bravo in questo tipo di partite. Si sono già affrontati tre volte in Coppa Italia e Italiano anche in questo caso è avanti 2-1 nel confronto diretto.

    Ai quarti di finale nella stagione 2021/2022, con il successo della Fiorentina a Bergamo per 3-2. Poi nella stagione 2023/2024, in semifinale, con in questo caso Gasperini che ha avuto la meglio centrando la finale, poi persa contro la Juventus. E infine nella passata stagione, di nuovi ai quarti, con il Bologna di Italiano vittorioso di nuovo in trasferta nella gara secca. 

  • VITTORIA DELLA ROMA AD AGOSTO

    Sarà invece la seconda volta che Roma e Bologna si affrontano in stagione. Il precedente però risale ormai a molti mesi fa, ovvero ad agosto. Era infatti la prima giornata di campionato e quindi l'esordio di Gasperini sulla panchina giallorossa. 

    Debutto vittorioso per il tecnico piemontese che ha superato la squadra di Italiano 1-0 grazie al goal di Wesley. Era una Roma profondamente diversa da quella che giocherà al Dall'Ara questa sera. L'attacco era guidato da Ferguson e alle sue spalle c'erano Soulé ed El Shaarawy (nessuno dei tre giocherà titolare, i primi due sono out). Ma anche il Bologna non è lo stesso; ad agosto partì titolare Immobile che non c'è più nella rosa rossoblù; per l'andata Italiano dovrebbe puntare su Casto al centro dell'attacco. 

  • "GASPERINI ESEMPIO PER TUTTI", "PER ITALIANO PARLANO I RISULTATI"

    "Ho una stima enorme per quello che ha fatto vedere con l’Atalanta, per ciò che ha vinto collettivamente e individualmente, per quello che sta dimostrando ancora", le parole di Italiano su Gasperini. Il tecnico del Bologna ha sottolineato come Gasperini sia stata una "guida": "Penso sia stato un esempio per tutti gli allenatori, siamo rimasti ad ammirare quell’Atalanta e quello che sta facendo ancora con la Roma. Lo saluterò molto volentieri, da parte mia c’è un enorme stima del Gasperini uomo e allenatore".

    Stima ricambiata dall'allenatore della Roma: "Parlano i risultati e le prestazioni che hanno entusiasmato una città intera, e non era facile ripetere quanto fatto da Thiago Motta. Italiano c'è riuscito nel modo migliore, con prestazioni di qualità".

0