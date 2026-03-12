Goal.com
Roma esultanzaGetty Images
Gabriele Conflitti

Bologna-Roma 1-1, pagelle e tabellino: Pellegrini risponde a Bernardeschi, decisiva la sfida dell'Olimpico

Vince la noia nel primo tempo, ma nella ripresa la gara si anima. Bernardeschi apre, Pellegrini risponde. Nel mezzo un palo giallorosso con Malen e una traversa rossoblù di Vitik.

Un derby del quale il calcio italiano non sentiva proprio il bisogno. Soprattutto in una stagione come questa, caratterizzata dall'eliminazione prematura delle nostre squadre dalla Champions League.

Tutto rimandato di una settimana, quando sapremo chi tra Bologna e Roma sarà la squadra italiana ad approdare ai quarti di finale di Europa League.

Non succede nulla fino al minuto 20, quando in contropiede la Roma impensierisce la retroguardia avversaria con una discesa di Malen, che scarica su Zaragoza. Il destro dello spagnolo è a di poco impreciso e finisce a lato di Skorupski.

La risposta del Bologna arriva quasi allo scadere con Bernardeschi, che libera il sinistro a giro ma trova l'opposizione dello Svilar dei giorni migliori.

Si va a riposo a reti e noia praticamente inviolate. La ripresa si apre con il vantaggio dei padroni di casa proprio grazie all'ex Juventus, che stavolta non lascia scampo alla difesa romanista e trova l'angolo alto alla destra del portiere avversario.

A dare vitalità all'attacco avversario c'è il solo Malen, che pizzica il palo esterno col mancino in contropiede. La partita finalmente si anima, con la squadra di Italiano che riesce a proporsi con continuità dalle parti dell'area avversaria soprattutto con Rowe.

Il pari romanista arriva al minuto 71 con Pellegrini, che si trova con la porta sguarnita dopo un errore clamoroso di Joao Mario sfruttato prima da Cristante e poi da Malen, che poco dopo ha anche la palla del 2-1 ma non concretizza e la stampa sul palo.

Sussulto finale del Bologna con Vitik, che centra la traversa di testa su cross dalla sinistra dopo un'uscita non pulitissima di Svilar e della difesa romanista.

Appuntamento all'Olimpico tra sette giorni, il 19 marzo, per il verdetto finale.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Nel Bologna spicca senza dubbio Bernardeschi (7.5), autore di un goal e spina nel fianco per tutta la partita della retroguardia della Roma. Molto bene anche Rowe (7), seppur non sia riuscito a calciare in porta pericolosamente. Male Joao Mario (5), che propizia il pari avversario con un'uscita goffa su palla alta.

    VOTI BOLOGNA: Skorupski 6; Joao Mario 5 (85' Zortea sv), Casale 6 (85' Vitik 6), Lucumi 6, Miranda 6 (79' Lykogiannis sv); Ferguson 6.5, Freuler 6, Pobega 6; Bernardeschi 7.5, Castro 6 (79' Dallinga sv), Rowe 7 (71' Cambiaghi 6).

  • PAGELLE ROMA

    Il migliore della Roma è Pellegrini (7) subentrato con il merito di aver riequilibrato i conti sul tabellino. Positiva anche se senza goal la prova di Malen (6.5), fermato due volte dal palo, mentre l'insufficienza più evidente se la prende Zaragoza (4.5).Lo spagnolo vienesostituito dopo solo un tempo nel quale crea una buona occasione che spreca però malamente.

    VOTI ROMA: Svilar 7; Ghilardi 6, Ndicka 6, Celik 5 (66' Hermoso); Rensch 5 (59' Tsimikas), Pisilli 6, El Aynaoui 6 (66' Pellegrini 7), Wesley 5.5; Zaragoza 4.5 (46' Robinio Vaz 6), Cristante 6; Malen 6.5.

  • TABELLINO BOLOGNA-ROMA 1-1

    Marcatori: 50' Bernardeschi (B), 71' Pellegrini (R)

    BOLOGNA (4-3-3):Skorupski 6; Joao Mario 5 (85' Zortea sv), Casale 6 (85' Vitik 6), Lucumi 6, Miranda 6 (79' Lykogiannis sv); Ferguson 6.5, Freuler 6, Pobega 6; Bernardeschi 7.5, Castro 6 (79' Dallinga sv), Rowe 7 (71' Cambiaghi 6). All. Italiano

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Ghilardi 6, Ndicka 6, Celik 5 (66' Hermoso); Rensch 5 (59' Tsimikas), Pisilli 6, El Aynaoui 6 (66' Pellegrini 7), Wesley 5.5; Zaragoza 4.5 (46' Robinio Vaz 6), Cristante 6; Malen 6.5.All. Gasperini

    Arbitro: Jablonski

    Ammoniti: Miranda (B), Wesley (R), Joao Mario (B), Casale (B), Cristante (R)

    Espulsi: -

