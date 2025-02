Bologna in corsa per l'Europa e in semifinale di Coppa Italia: i meriti di Italiano e le scelte della società

Dall'inizio deludente all'esaltazione di adesso: il Bologna ha di nuovo stupito tutti e può sognare la Champions e un trofeo.

Confermarsi è molto spesso ancora più difficile e il Bologna di Vincenzo Italiano ci sta riuscendo: dopo la grande stagione passata, con la conquista di un posto in Champions League, i rossoblù rimangono in corsa per l'Europa - anche quella che conta di più - a 12 giornate dalla fine del campionato.

La vittoria contro il Milan nel recupero è decisiva per continuare a sperare e vivere un finale di stagione molto intenso. Non c'è infatti solo la lotta per un posto in Europa ma anche la Coppa Italia, dove la squadra di Italiano può a questo punto davvero arrivare fino in fondo.

Eppure l'esperienza del tecnico non era iniziata nel migliore dei modi, anzi. Italiano è riuscito a uscire dalle difficoltà e adesso si "gode" la situazione attuale. Ma cosa c'è dietro questi risultati positivi? Dal lavoro dell'allenatore ad una rosa lunga, costruita in maniera efficace dalla dirigenza.