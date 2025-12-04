Pubblicità
Atalanta v Bologna - Serie A
Nino Caracciolo

Bologna-Parma, ci sono i supplementari o i rigori? Cosa succede in caso di parità al 90' e il regolamento della Coppa Italia

Bologna e Parma si affrontano al Dall’Ara nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia: cosa prevede il regolamento in caso di parità al 90’.

Un derby tutto da vivere che mette in palio l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia. Bologna e Parma si affrontano questo pomeriggio alle ore 18 al Dall’Ara.

La formazione di Italiano, sesta in classifica in Serie A, è stata battuta dalla Cremonese nell’ultima giornata di campionato; ko anche per il Parma, quartultimo con 11 punti, sconfitto al Tardini per mano dell’Udinese.

Ora però la concentrazione è rivolta solo alla Coppa  Italia, con un ottavo di finale che si preannuncia avvincente e ricco di emozioni.

Ma cosa succede dunque in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari? Si andrebbe ai supplementari o direttamente ai calci di rigore? Vediamo cosa dice il regolamento.

  • BOLOGNA-PARMA, SONO PREVISTI I SUPPLEMENTARI?

    Il regolamento degli  ottavi di finale di Coppa Italia non prevede i tempi supplementari in caso di parità tra le due squadre al termine dei 90 minuti regolamentari.

  • BOLOGNA-PARMA, CI SONO I RIGORI?

    Nel caso in cui il derby di Coppa Italia tra Bologna e Parma terminasse sul punteggio di parità al 90’, non si disputerebbero i tempi supplementari ma si andrebbe direttamente ai calci di rigore per decretare la squadra che passerà il turno.

  • COSA DICE IL REGOLAMENTO DELLA COPPA ITALIA

    Il regolamento della Coppa Italia è chiaro, questo quanto si legge nel paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

    "Ottiene la qualificazione ai quarti di finale la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

  • QUANDO SONO PREVISTI I SUPPLEMENTARI?

    Anche in questa edizione di Coppa Italia sono previsti i tempi supplementari, ma solo eventualmente per la semifinale di ritorno e per la finalissima. Per gli ottavi e i quarti, invece, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore.  

