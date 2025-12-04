Bologna-Parma, ci sono i supplementari o i rigori? Cosa succede in caso di parità al 90' e il regolamento della Coppa Italia

Un derby tutto da vivere che mette in palio l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia. Bologna e Parma si affrontano questo pomeriggio alle ore 18 al Dall’Ara.
La formazione di Italiano, sesta in classifica in Serie A, è stata battuta dalla Cremonese nell’ultima giornata di campionato; ko anche per il Parma, quartultimo con 11 punti, sconfitto al Tardini per mano dell’Udinese.
Ora però la concentrazione è rivolta solo alla Coppa Italia, con un ottavo di finale che si preannuncia avvincente e ricco di emozioni.
Ma cosa succede dunque in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari? Si andrebbe ai supplementari o direttamente ai calci di rigore? Vediamo cosa dice il regolamento.