Bologna-Napoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La sfida Bologna-Napoli chiude la 31ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Bologna per l’Europa, il Napoli per lo Scudetto. Sfida ad alta quota quella in programma lunedì sera al Dall’Ara che chiude la trentunesima giornata di Serie A.

La formazione allenata da Italiano ha battuto in settimana 3-0 l’Empoli nella semifinale d’andata di Coppa Italia,mentre in campionato è reduce dal successo in trasferta contro il Venezia, il quinto consecutivo in Serie A.

Il Napoli di Antonio Conte è tornato alla vittoria nel precedente turno, quando ha battuto 2-1 il Milan al Maradona. Gli azzurri sono secondi in classifica a -3 dall’Inter e in piena corsa scudetto, il Bologna invece è quarto con 56 punti.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutte le info su Bologna-Napoli: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.