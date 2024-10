Bologna-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Bologna e Milan giocheranno sabato 26 ottobre? Tutte le ultime sulla partita e dove vederla, eventualmente, in diretta tv e streaming.

Uno degli appuntamenti più interessanti della nona giornata della Serie A Enilive potrebbe essere la sfida delle 18 di sabato, con Bologna e Milan di fronte,

Entrambi reduci dalla settimana di Champions, Italiano e Fonseca hanno nel mirino i tre punti: i rossoblu per risalire una classifica che vede Orsolini e compagni appaiati a quota 9 insieme a Hellas, Como e Cagliari; i rossoneri, invece, devono cercare di ridurre il gap dal Napoli capolista, al momento a +5 su Morata e compagni.

Non è chiaro, però, se la partita si giocherà: il maltempo rende il match a rischio, che potrebbe non disputarsi ed essere rinviato, oppure in alternativa giocarsi in campo neutro o a porte chiuse.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.