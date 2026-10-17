Bologna-Inter 1-3, pagelle e tabellino: Carlos Augusto 'alla Dimarco', Thuram trascina, Pobega sente aria di derby, Sucic sbaglia un goal incredibile

Torna a correre l'Inter in campionato dopo l'amara notte di Champions. Ancora una volta subisce lo svantaggio, ma stasera al Dall'Ara si è accesa nuovamente la modalità rimonta.

Senza Lautaro infortunato, Chivu sceglie di lasciare in panchina sia Calhanoglu che Diouf, lanciando dal primo minuto Luis Henrique e Sucic. A prendere il posto del Toro, invece, c'è Pio Esposito.

L'Inter dimostra di soffrire l'esuberanza di Cambiaghi e alla prima occasione va sotto, per la sesta volta in nove uscite stagionali, con l'ennesimo pasticcio difensivo. Questa volta è Luis Henrique che se la fa scippare da Miranda e lancia Pobega, troppo libero di andare a segnare, con Bisseck e Akanji in ritardo.

Pobega sente aria di derby e ha una palla enorme per fare 2-0, ma stavolta grazia l'Inter e permette ai nerazzurri di trovare un pareggio fondamentale prima dell'intervallo, col solito Marcus Thuram, con una torsione da 9 puro.

La ripresa inizia subito con un contatto dubbio in area di rigore tra Darmian e Thuram, risolta con un'ammonizione per simulazione per il francese e un siparietto tra i due ex compagni, nel quale il Tikus chiede ridendo a Darmian di ammettere di averlo toccato, ricevendo un "non è vero" come risposta.

Il primo cambio è Bonny per Esposito, ma la vera svolta è l'ingresso di Carlos Augusto al posto di Dimarco. Anche perché quest'anno il brasiliano sta praticamente vivendo una stagione 'alla Dimarco' e lo dimostra pochi secondi dopo il suo ingresso in campo con il goal che ribalta la partita. E c'è sempre il suo zampino anche sul goal che invece la partita la chiude, quello di Bonny, un altro entrato benissimo e che si sta rivelando decisivo nelle rotazioni di Chivu quest'anno.