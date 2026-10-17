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Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Bologna-Inter 1-3, pagelle e tabellino: Carlos Augusto 'alla Dimarco', Thuram trascina, Pobega sente aria di derby, Sucic sbaglia un goal incredibile

Serie A
Bologna vs Inter
Match report
Bologna
Inter

L'Inter va ancora sotto, ma stavolta torna a rimontare, ribaltando il Bologna al Dall'Ara: decisivi gli ingressi di Carlos Augusto e Bonny.

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Torna a correre l'Inter in campionato dopo l'amara notte di Champions. Ancora una volta subisce lo svantaggio, ma stasera al Dall'Ara si è accesa nuovamente la modalità rimonta.

Senza Lautaro infortunato, Chivu sceglie di lasciare in panchina sia Calhanoglu che Diouf, lanciando dal primo minuto Luis Henrique e Sucic. A prendere il posto del Toro, invece, c'è Pio Esposito.

L'Inter dimostra di soffrire l'esuberanza di Cambiaghi e alla prima occasione va sotto, per la sesta volta in nove uscite stagionali, con l'ennesimo pasticcio difensivo. Questa volta è Luis Henrique che se la fa scippare da Miranda e lancia Pobega, troppo libero di andare a segnare, con Bisseck e Akanji in ritardo.

Pobega sente aria di derby e ha una palla enorme per fare 2-0, ma stavolta grazia l'Inter e permette ai nerazzurri di trovare un pareggio fondamentale prima dell'intervallo, col solito Marcus Thuram, con una torsione da 9 puro.

La ripresa inizia subito con un contatto dubbio in area di rigore tra Darmian e Thuram, risolta con un'ammonizione per simulazione per il francese e un siparietto tra i due ex compagni, nel quale il Tikus chiede ridendo a Darmian di ammettere di averlo toccato, ricevendo un "non è vero" come risposta.

Il primo cambio è Bonny per Esposito, ma la vera svolta è l'ingresso di Carlos Augusto al posto di Dimarco. Anche perché quest'anno il brasiliano sta praticamente vivendo una stagione 'alla Dimarco' e lo dimostra pochi secondi dopo il suo ingresso in campo con il goal che ribalta la partita. E c'è sempre il suo zampino anche sul goal che invece la partita la chiude, quello di Bonny, un altro entrato benissimo e che si sta rivelando decisivo nelle rotazioni di Chivu quest'anno.

  • PAGELLE BOLOGNA-INTER

    L'animo rossonero di Pobega viene fuori in un primo tempo dove ha messo a dura prova la tenuta difensiva dell'Inter, anche stasera sin troppo traballante. Anche gli strappi di Cambiaghi e Bernardeschi creano non pochi problemi, specialmente a un Luis Henrique che ancora una volta spreca la sua chance da titolare.

    Thuram, senza Lautaro, è sempre più trascinatore con lo splendido goal che vale l'1-1 e apre la rimonta. Carlos Augusto quest'anno sembra Dimarco e lo dimostra spaccando la partita con un goal e un assist per Bonny, un altro che è entrato alla grande, con personalità e voglia di fare la differenza. Barella e Zielinski strappano la sufficienza, ma non sono totalmente convincenti. Sucic sbaglia spesso scelte e soprattutto sbaglia un goal a porta vuota da non credere.

    Skorupski 6,5; Darmian 6, Casale 5,5, Theate 6 (63' Helland 5,5); Zortea 5,5, Ferguson 6,5, Pobega 7 (76' Moro 6), Miranda 6,5; Bernardeschi 6,5, Cambiaghi 6,5 (76' Dovbyk 6); Piccoli 6 (30' Enem 6).

    Martinez 6,5; Bisseck 5,5, Akanji 5,5, Bastoni 6; Luis Henrique 5 (69' Diouf 6), Barella 6, Zielinski 6 (79' Calhanoglu 6), Sucic 5, Dimarco 5,5 (69' Carlos Augusto 7,5); Esposito 5,5 (58' Bonny 7), Thuram 7 (79' Mkhitaryan 6,5).

  • TABELLINO BOLOGNA-INTER

    Marcatori: 10' Pobega 44' Thuram, 69' Carlos Augusto, 84' Bonny

    BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate (63' Helland); Zortea, Ferguson (76' Moro), Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi (76' Dovbyk); Piccoli (30' Enem). All. Palladino

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique (69' Diouf), Barella, Zielinski (79' Calhanoglu), Sucic, Dimarco (69' Carlos Augusto); Esposito, Thuram (79' Mkhitaryan). All. Chivu

    Arbitro: Doveri

    Ammoniti: Theate, Esposito, Thuram, Pobega, Miranda, Bernardeschi, Carlos Augusto

    Espulsi: nessuno

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