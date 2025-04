Bologna-Inter ancora decisiva per il campionato? Nel 1964 l'unico spareggio Scudetto della storia: vinsero i rossoblù

L'Inter vuole evitare quanto successo nel 1964: fu l'unico spareggio Scudetto nella storia della Serie A e il Bologna trionfò.

Con la vittoria del Napoli contro il Monza, la squadra di Antonio Conte si è guadagnata per almeno qualche ora la vetta della classifica raggiungendo l'Inter. I nerazzurri avranno l'opportunità di staccare nuovamente i rivali nella sfida contro il Bologna (in programma domenica alle 18).

Resta più vivo che mai quindi l'ipotesi che Inter e Napoli finiscano il campionato a pari punti, che vorrebbe dire assegnare lo Scudetto in uno spareggio.

Sarebbe un evento storico per il calcio italiano: solo in un'altra circostanza infatti lo Scudetto era stato deciso in questo modo e protagonista fu proprio l'Inter. Contro chi? Contro il Bologna, da cui passerà un bel pezzo di campionato.

L'articolo prosegue qui sotto

I ricordi, pur lontanissimi, non sono felici per i nerazzurri parlando di spareggio Scudetto: ecco come andò in quel caso.