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InterGetty Images
Alessandro De Felice

Bologna-Inter 3-3 pagelle e tabellino: Bernardeschi show, Rowe brilla, Diouf scatenato, Zielinski distratto, Dimarco e Pio Esposito lasciano il segno

Serie A
Bologna vs Inter
Bologna
Inter

Dimarco sblocca la partita con una magistrale punizione, ma il Bologna dilaga: Bernardeschi, Pobega e l'autorete di Zielinski firmano l'allungo apparentemente decisivo. Nell'ultima mezz'ora si scatena Diouf: propizia il goal di Esposito e firma il 3-3.

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Il campionato dell'Inter si chiude con un pareggio in rimonta: al 'Dall'Ara' la sfida tra i nerazzurri e il Bologna padrone di casa si chiude con un pirotecnico 3-3.

I campioni d'Itala erano riusciti a sbloccare il match a metà del primo tempo grazie alla splendida punizione di Dimarco. Il vantaggio, però, è durato solamente tre minuti quando la zampata improvvisa di Bernardeschi ha ristabilito l'equilibrio. Prima dell'intervallo, il Bologna ha poi completato il sorpasso: Pobega si avventa su una palla respinta e calcia di prima intenzione trovando la porta anche grazie alla determinante deviazione di Lautaro Martinez.

Ad inizio ripresa è invece la beffarda autorete di Zielinski a beffare ancora una volta Josep Martinez. I rossoblù sembrano in controllo totale, ma ella mezz'ora finale si scatena Diouf: al 64' colpisce un palo dopo una grande azione personale propiziando il tap-in di Pio Esposito. Poi, a tre minuti dal novantesimo, è proprio lui a griffare l'ultimo goal stagionale dell'Inter. Quello del definitivo 3-3.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Bernardeschi (7) consolida il proprio momento di forma segnando il goal del provvisorio 1-1. Bene anche Pobega (7) autore della rete che completa la rimonta rossoblù. Sempre pericoloso Rowe (6.5).

    VOTI BOLOGNA: Skorupski 6; De Silvestri 6 (67' Zortea 6), Helland 6 (81' Heggem sv), Lucumi 6, Miranda 6; Ferguson 6, Freuler 6 (67' Odgaard 6), Pobega 7 (57' Moro 6); Bernardeschi 7 (88' Dallinga sv), Castro 6.5, Rowe 6.5.

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  • PAGELLE INTER

    Diouf (7) si scatena nel finale: colpisce un palo propiziando il goal di Esposito (7), poi sfrutta l'assist del debuttante Topalovic (6.5) e griffa il definitivo 3-3. Dimarco (7) sblocca la partita con una punizione magistrale.

    VOTI INTER: J. Martinez 6; Bisseck 6, De Vrij 6 (81' Topalovic 6.5), Carlos Augusto 6; Diouf 7, Barella 5.5 (54' Mkhitaryan 6), Zielinski 5.5, Sucic 6 (74' Cocchi sv), Dimarco 7 (54' Luis Enrique 6); Lautaro Martinez 5.5 (54' Bonny 6), Pio Esposito 7.

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  • TABELLINO BOLOGNA-INTER

    BOLOGNA-INTER 3-3

    MARCATORI: 22' Dimarco, 25' Bernardeschi, 42' Pobega, 48' aut. Zielinski, 64' Dimarco, 87' Diouf

    BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri (67' Zortea), Helland (81' Heggem), Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler (67' Odgaard), Pobega (57' Moro); Bernardeschi (88' Dallinga, Castro, Rowe. All. Italiano.

    INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, De Vrij (81' Topalovic), Carlos Augusto; Diouf, Barella (54' Mkhitaryan), Zielinski, Sucic (74' Cocchi), Dimarco (54' Luis Enrique); Lautaro Martinez (54' Bonny), Pio Esposito. All. Chivu.

    Arbitro:

    Ammoniti: Lautaro Martinez, Mkhitaryan

    Espulsi: -