Bologna-Inter 3-3 pagelle e tabellino: Bernardeschi show, Rowe brilla, Diouf scatenato, Zielinski distratto, Dimarco e Pio Esposito lasciano il segno

Il campionato dell'Inter si chiude con un pareggio in rimonta: al 'Dall'Ara' la sfida tra i nerazzurri e il Bologna padrone di casa si chiude con un pirotecnico 3-3.

I campioni d'Itala erano riusciti a sbloccare il match a metà del primo tempo grazie alla splendida punizione di Dimarco. Il vantaggio, però, è durato solamente tre minuti quando la zampata improvvisa di Bernardeschi ha ristabilito l'equilibrio. Prima dell'intervallo, il Bologna ha poi completato il sorpasso: Pobega si avventa su una palla respinta e calcia di prima intenzione trovando la porta anche grazie alla determinante deviazione di Lautaro Martinez.

Ad inizio ripresa è invece la beffarda autorete di Zielinski a beffare ancora una volta Josep Martinez. I rossoblù sembrano in controllo totale, ma ella mezz'ora finale si scatena Diouf: al 64' colpisce un palo dopo una grande azione personale propiziando il tap-in di Pio Esposito. Poi, a tre minuti dal novantesimo, è proprio lui a griffare l'ultimo goal stagionale dell'Inter. Quello del definitivo 3-3.