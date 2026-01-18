Bologna-Fiorentina nel ricordo di Rocco Commisso: gli omaggi per il presidente gigliato

Sarà un Derby dell’Appennino per forza di cose diverso da tutti gli altri quello che si giocherà nel ventunesimo turno di Serie A.
Bologna-Fiorentina è stata infatti preceduta dalla drammatica notizia della morte di Rocco Commisso.
Un evento che ovviamente lascia un vuoto enorme all’interno del club viola e che aveva fatto pensare anche a un possibile spostamento della partita, cosa questa poi non avvenuta anche per la volontà della famiglia Commisso.
Al Dall’Ara si scenderà regolarmente in campo, dunque, ma in un clima totalmente particolare. Dal momento della notizia della sua scomparsa, molti sono stati i messaggi di affetto e di vicinanza alla Fiorentina e alla famiglia del presidente gigliato, espressi dal mondo del calcio e non solo.