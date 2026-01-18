Pubblicità
Commisso Fiorentina 2-1Getty Images
Leonardo Gualano

Bologna-Fiorentina nel ricordo di Rocco Commisso: gli omaggi per il presidente gigliato

Bologna-Fiorentina si giocherà normalmente a poche ore dalla morte di Rocco Commisso: la famiglia del presidente gigliato ha intanto voluto ringraziare tutti coloro che hanno mostrato vicinanza.

Sarà un Derby dell’Appennino per forza di cose diverso da tutti gli altri quello che si giocherà nel ventunesimo turno di Serie A.

Bologna-Fiorentina è stata infatti preceduta dalla drammatica notizia della morte di Rocco Commisso.

Un evento che ovviamente lascia un vuoto enorme all’interno del club viola e che aveva fatto pensare anche a un possibile spostamento della partita, cosa questa poi non avvenuta anche per la volontà della famiglia Commisso.

Al Dall’Ara si scenderà regolarmente in campo, dunque, ma in un clima totalmente particolare. Dal momento della notizia della sua scomparsa, molti sono stati i messaggi di affetto e di vicinanza alla Fiorentina e alla famiglia del presidente gigliato, espressi dal mondo del calcio e non solo.

  • Catherine Commisso FiorentinaGetty

    IN CAMPO PER ONORARE IL SUO RICORDO

    È stata la Fiorentina, nella giornata di sabato, mentre in molti si interrogavano sulla possibilità di far svolgere normalmente la partita, ad annunciare la decisione di far scendere regolarmente in campo tutte le sue squadre nel corso del fine settimana.

    “La Fiorentina ha deciso, per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo Presidente, di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti.

    Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la sua passione più grande e, per rispetto di questo grande amore, le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi”.

  • IL RINGRAZIAMENTO DELLA FAMIGLIA COMMISSO

    A poche ore dall’inizio della sfida con il Bologna, la Fiorentina e la famiglia Commisso, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del club gigliato, hanno voluto ringraziare tutti coloro che, in un momento così difficile, hanno voluto esprimere la loro vicinanza.

    “La Famiglia Commisso e la Fiorentina desiderano esprimere la loro profonda gratitudine per tutti coloro, dalle Federazioni Sportive a tutti i Club, dai tifosi, dai rappresentanti delle Istituzioni Sportive e Politiche ai comuni cittadini, che hanno voluto esprimere pubblicamente o privatamente la loro vicinanza per la scomparsa di Rocco. In questo momento di profondo dolore e sconforto, sentire un così grande affetto, che va ben oltre il solo mondo del calcio e testimonia quanto Rocco sia entrato nel cuore della gente, ci riempie il cuore e ci conferma quanto il suo ricordo rimarrà per sempre indelebile”.

  • Rocco CommissoGetty Images

    UNA MAGLIA SPECIALE PER COMMISSO

    Al Dall’Ara, dove, come su tutti gli altri campi della Serie A, verrà rispettato un minuto di raccoglimento, la Fiorentina scenderà ovviamente in campo con il lutto al braccio.

    I giocatori gigliati, inoltre, nel corso del riscaldamento, indosseranno una maglia speciale per rendere omaggio a Rocco Commisso.

  • I FUNERALI A NEW YORK E UNA MESSA A FIRENZE

    I funerali di Rocco Commisso si svolgeranno mercoledì 21 gennaio a New York, presso la St. Patrick's Cathedral in Fifth Avenue.

    La camera ardente verrà invece allestita tra lunedì 19 e martedì 20 presso il Vander Plaat-Vermeulen Memorial Home, 530 High Mountain Road, Franklin Lakes, in New Jersey.

    Per commemorare Rocco Commisso verrà inoltre celebrata, in data ancora da definire, una messa nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze.

