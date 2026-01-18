Bologna-Fiorentina nel ricordo di Rocco Commisso: gli omaggi per il presidente gigliato

A poche ore dall’inizio della sfida con il Bologna, la Fiorentina e la famiglia Commisso, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del club gigliato, hanno voluto ringraziare tutti coloro che, in un momento così difficile, hanno voluto esprimere la loro vicinanza.

“La Famiglia Commisso e la Fiorentina desiderano esprimere la loro profonda gratitudine per tutti coloro, dalle Federazioni Sportive a tutti i Club, dai tifosi, dai rappresentanti delle Istituzioni Sportive e Politiche ai comuni cittadini, che hanno voluto esprimere pubblicamente o privatamente la loro vicinanza per la scomparsa di Rocco. In questo momento di profondo dolore e sconforto, sentire un così grande affetto, che va ben oltre il solo mondo del calcio e testimonia quanto Rocco sia entrato nel cuore della gente, ci riempie il cuore e ci conferma quanto il suo ricordo rimarrà per sempre indelebile”.