Bologna-Cremonese 1-3, pagelle e tabellino: Casale sbaglia tutto, Orsolini non basta, Payero a segno, Vardy detta legge

Clamoroso al 'Dall'Ara': il Bologna cade davanti al proprio pubblico contro una Cremonese che torna a esultare per i tre punti dopo un mese. Chance sprecata dagli emiliani che, in caso di vittoria, si sarebbero portati a -1 dalla vetta occupata da Milan e Napoli.

Partenza a razzo dei felsinei, subito pericolosi con l'uomo simbolo Orsolini: il mancino a giro si stampa sul palo. I rossoblù giocano a un ritmo forsennato, come se dovessero recuperare uno svantaggio: così facendo, però, finiscono per prestare il fianco alle ripartenze degli avversari. A prendersi la scena in negativo, suo malgrado, è Casale: prima tiene in gioco Payero nell'azione del vantaggio grigiorosso, poi rinvia male un pallone che Vardy spedisce alle spalle del 'povero' Ravaglia. Un uno-due da potenziale k.o. che però ha l'effetto di svegliare la squadra di Italiano, di nuovo in partita grazie al tocco con la mano di Bianchetti: è calcio di rigore che Orsolini trasforma incrociando alla perfezione.

L'inerzia cambia padrone in avvio di ripresa: il nuovo entrato Heggem non si intende con Ravaglia e Vardy è libero di siglare la prima doppietta italiana. Bologna tramortito, e Payero va addirittura vicino a imitare il compagno inglese: Ravaglia si salva con l'aiuto del palo. Il legno lo centra anche Baschirotto, ma nella porta di Audero al termine di una carambola: rischio autogoal per l'ex Lecce. Ha dell'incredibile l'errore sottoporta di Terracciano che, da un metro e a porta vuota, spara alto un pallone solo da spingere in rete. Poco male per la Cremonese, al quarto successo in campionato che torna a dar lustro alla classifica.