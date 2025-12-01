Pubblicità
Bologna-Cremonese 1-3, pagelle e tabellino: Casale sbaglia tutto, Orsolini non basta, Payero a segno, Vardy detta legge

La Cremonese passa al 'Dall'Ara' grazie a Payero e Vardy (doppietta). Al Bologna non basta il rigore di Orsolini.

Clamoroso al 'Dall'Ara': il Bologna cade davanti al proprio pubblico contro una Cremonese che torna a esultare per i tre punti dopo un mese. Chance sprecata dagli emiliani che, in caso di vittoria, si sarebbero portati a -1 dalla vetta occupata da Milan e Napoli.

Partenza a razzo dei felsinei, subito pericolosi con l'uomo simbolo Orsolini: il mancino a giro si stampa sul palo. I rossoblù giocano a un ritmo forsennato, come se dovessero recuperare uno svantaggio: così facendo, però, finiscono per prestare il fianco alle ripartenze degli avversari. A prendersi la scena in negativo, suo malgrado, è Casale: prima tiene in gioco Payero nell'azione del vantaggio grigiorosso, poi rinvia male un pallone che Vardy spedisce alle spalle del 'povero' Ravaglia. Un uno-due da potenziale k.o. che però ha l'effetto di svegliare la squadra di Italiano, di nuovo in partita grazie al tocco con la mano di Bianchetti: è calcio di rigore che Orsolini trasforma incrociando alla perfezione.

L'inerzia cambia padrone in avvio di ripresa: il nuovo entrato Heggem non si intende con Ravaglia e Vardy è libero di siglare la prima doppietta italiana. Bologna tramortito, e Payero va addirittura vicino a imitare il compagno inglese: Ravaglia si salva con l'aiuto del palo. Il legno lo centra anche Baschirotto, ma nella porta di Audero al termine di una carambola: rischio autogoal per l'ex Lecce. Ha dell'incredibile l'errore sottoporta di Terracciano che, da un metro e a porta vuota, spara alto un pallone solo da spingere in rete. Poco male per la Cremonese, al quarto successo in campionato che torna a dar lustro alla classifica.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Casale (4.5) ha pesanti responsabilità sui primi due goal della Cremonese: non a caso Italiano lo toglie all'intervallo. Orsolini (6.5) non fa mancare il suo apporto, Odgaard (5) ha vissuto serate migliori. Castro (5.5) provoca il rigore, ma è solo un episodio isolato all'interno di una prestazione insufficiente.

    Voti Bologna(4‑2‑3‑1): Ravaglia 5.5; Zortea 5.5 (79' Holm s.v.), Casale 4.5 (46' Heggem 5.5), Lucumì 5, Miranda 5; Pobega 5.5, Moro 5; Orsolini 6.5 (79' Bernardeschi s.v.), Odgaard 5 (75' Dallinga 6), Dominguez 5.5 (46' Cambiaghi 6); Castro 5.5. All. Italiano.

  • PAGELLE CREMONESE

    Audero (6.5) tiene a bada i bollenti spiriti del Bologna dopo l'1-3, Barbieri (7) si regala l'assist per il definitivo tris di un Vardy (8) in stato di grazia: prima doppietta in Serie A per il 38enne, alla quarta rete stagionale. Payero (7) bestia nera della squadra di casa, a cui ha inferto tre dei quattro goal realizzati in Italia.

    Voti Cremonese(3-5-2): Audero 6.5; Terracciano 5.5, Baschirotto 6.5, Bianchetti 6; Barbieri 7, Payero 7 (66' Grassi 6), Bondo 6.5 (76' Zerbin 6), Vandeputte 6.5, Pezzella 6 (86' Folino s.v.); Bonazzoli 6.5 (76' Sanabria 6), Vardy 8. All. Nicola.

  • TABELLINO BOLOGNA-CREMONESE

    Marcatori: 31' Payero (C), 35', 50' Vardy (C), 48' p.t. Orsolini (B)

    BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia 5.5; Zortea 5.5 (79' Holm s.v.), Casale 4.5 (46' Heggem 5.5), Lucumì 5, Miranda 5; Pobega 5.5, Moro 5; Orsolini 6.5 (79' Bernardeschi s.v.), Odgaard 5 (75' Dallinga 6), Dominguez 5.5 (46' Cambiaghi 6); Castro 5.5. All. Italiano.

    CREMONESE (3-5-2): Audero 6.5; Terracciano 5.5, Baschirotto 6.5, Bianchetti 6; Barbieri 7, Payero 7 (66' Grassi 6), Bondo 6.5 (76' Zerbin 6), Vandeputte 6.5, Pezzella 6 (86' Folino s.v.); Bonazzoli 6.5 (76' Sanabria 6), Vardy 8. All. Nicola.

    Arbitro: Feliciani

    Ammoniti: Pezzella (C), Terracciano (C)

    Espulsi: -

