Bologna contro il Brann ai playoff? Come gioca la possibile avversaria di Europa League: formazione, stelle, allenatore e come sta andando

Il Brann, club della città norvegese di Bergen (famosa per fiordi e black metal), ha concluso il girone di Europa League al 24esimo posto, qualificandosi ai playoff dunque come ultima della lista. Sono bastati tre pareggi e due vittorie per andare agli spareggi, con nessuno successo negli ultimi cinque incontri: tra i pareggi, come già accennato, anche lo 0-0 contro il Bologna al Dall'Ara, uno dei risultati più importanti della stagione continentale.

Nell'ultima partita di Europa League il Brann ha perso 1-0 contro lo Sturm, festeggiando però al termine del match.

Il campionato norvegese si è concluso lo scorso novembre (ripartirà con il torneo 2026 solamente in primavera) con il quarto posto del Brann, che porterà la squadra al secondo turno di qualificazione della prossima Europa League 2026/2027.