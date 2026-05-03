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Bologna CagliariGetty Images
Michael Di Chiaro

Bologna-Cagliari 0-0, pagelle e tabellino: Bernardeschi a corrente alternata, Odgaard non sfrutta l'occasione, Deiola sfortunato, Palestra contenuto, Esposito solo a sprazzi

Serie A
Bologna vs Cagliari
Bologna
Cagliari

Un goal annullato a Deiola in avvio di gara per fuorigioco e poco altro: al Dall'Ara matura il terzo 0-0 consecutivo del turno.

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La giornata numero 35 del campionato di Serie A manda a referto il terzo 0-0 consecutivo: dopo i pareggi a reti inviolate in Como-Napoli e Atalanta-Genoa, termina senza goal anche la sfida tra Bologna e Cagliari.

Pronti, via e dopo appena tre minuti il Cagliari trova subito la via della rete, ma è solamente un'illusione: punizione di Obert, dopo un batti e ribatti Deiola calcia addosso Pessina prima di ribadire in rete dopo il tentativo di testa di Dossena. Una situazione a dir poco caotica che però viene cancellata dal VAR: la revisione, infatti, evidenzia una posizione di fuorigioco dello stesso Deiola. Lo stesso Deiola, al 17', ha di nuovo il pallone buono per stappare la partita, ma su invito di Esposito calcia incredibilmente a lato da posizione ideale. Prima dell'intervallo ci prova anche Esposito: il suo diagonale viene neutralizzato da Pessina.

Nella ripresa cala invece il ritmo delle operazioni cala vertiginosamente e lo 0-0 regge fino al triplice fischio finale: un punto a testa, dunque, per Bologna e Cagliari.

  • PAGELLE BOLOGNA

    VOTI BOLOGNA: Pessina; De Silvestri (85' Zortea), Helland, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro, Sohm (46' Rowe); Bernardeschi (78' Ferguson), Odgaard (63' Castro), Dominguez (63' Orsolini). 

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  • PAGELLE CAGLIARI

    Esposito (5.5) si accende solo a sprazzi, Deiola (5) vive una giornata no: si vede annullare un goal, non sfrutta un'altra occasione e si fa male prima dell'intervallo. Palestra (6) meno incisivo del solito.

    VOTI CAGLIARI: Caprile 6; Zé Pedro 6, Mina 6, Dossena 6; Palestra 6, Adopo 5.5 (89' Zappa sv), Gaetano 6, Deiola 5 (41' Sulemana 6), Obert 5.5; Esposito 5.5 (73' Mendy sv), Folorunsho 6. 

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  • TABELLINO BOLOGNA-CAGLIARI

    BOLOGNA-CAGLIARI 0-0

    BOLOGNA (4-3-3): Pessina; De Silvestri (85' Zortea), Helland, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro, Sohm (46' Rowe); Bernardeschi (78' Ferguson), Odgaard (63' Castro), Dominguez (63' Orsolini). All. Italiano.

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo (89' Zappa), Gaetano, Deiola (41' Sulemana), Obert; Esposito (73' Mendy), Folorunsho. All. Pisacane.

    Arbitro: Crezzini

    Ammoniti: Adopo, Helland, Castro

    Espulsi: -

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