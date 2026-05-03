La giornata numero 35 del campionato di Serie A manda a referto il terzo 0-0 consecutivo: dopo i pareggi a reti inviolate in Como-Napoli e Atalanta-Genoa, termina senza goal anche la sfida tra Bologna e Cagliari.

Pronti, via e dopo appena tre minuti il Cagliari trova subito la via della rete, ma è solamente un'illusione: punizione di Obert, dopo un batti e ribatti Deiola calcia addosso Pessina prima di ribadire in rete dopo il tentativo di testa di Dossena. Una situazione a dir poco caotica che però viene cancellata dal VAR: la revisione, infatti, evidenzia una posizione di fuorigioco dello stesso Deiola. Lo stesso Deiola, al 17', ha di nuovo il pallone buono per stappare la partita, ma su invito di Esposito calcia incredibilmente a lato da posizione ideale. Prima dell'intervallo ci prova anche Esposito: il suo diagonale viene neutralizzato da Pessina.

Nella ripresa cala invece il ritmo delle operazioni cala vertiginosamente e lo 0-0 regge fino al triplice fischio finale: un punto a testa, dunque, per Bologna e Cagliari.