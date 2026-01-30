Goal.com
Bologna Brann Dinamo ZagabriaGetty Images
Francesco Schirru

Bologna ai playoff di Europa League, contro chi gioca? Il sorteggio è tra due sole avversarie

Qualificata agli spareggi di Europa League, venerdì 30 gennaio il Bologna conoscerà la sua avversaria: in virtù della posizione nel girone unico, il sorteggio può assegnare solamente due squadre ai rossoblù.

Raggiungere gli ottavi diretti risultava essere molto difficile dopo gli ultimi turni, e nonostante ci abbia provato alla fine il Bologna giocherà solamente gli spareggi. 

Qualificata alla fase 'intermedia' post girone unico, la squadra rossoblù conoscerà l'avversaria dei playoff a margine del sorteggio di venerdì 30 gennaio. Grande attesa tra i tifosi rossoblù, che aspettano di sapere quale delle due formazioni incrocerà il cammino del team di Italiano. 

Da regolamento, infatti, in virtù della posizione finale, ogni squadra qualificata ai playoff può pescare solamente due avversarie: al sorteggio, dunque, sarà un cinquanta e cinquanta.

  • LE POSSIBILI AVVERSARIE DEL BOLOGNA

    Avendo concluso il girone unico al nono posto, la Roma giocherà contro una tra le squadre che hanno chiuso il girone unico al 23esimo e al 24esimo posto.

    Il sorteggio del 30 gennaio, dunque, porterà in dote il Brann, club norvegese, o la Dinamo Zagabria, squadra croata: due squadre da prendere con le pinze, per diversi motivi.

    La Dinamo è ampiamente abituata ai tornei europei, mentre il Brann è nuova in Europa ma sta dimostrando di potersela vedere con chiunque.

  • COME GIOCANO LE POSSIBILI AVVERSARIE DEL BOLOGNA

  • L'EVENTUALE AVVERSARIA AGLI OTTAVI

    La posizione finale nel girone unico determina un minimo anche il cammino degli ottavi, per questo qualora il Bologna riesca a raggiungere il turno successivo di Europa League andrà ad affrontare la squadra che ha chiuso gli ottavi al settimo posto o quella che ha concluso il girone unico in ottava posizione.

    Cosa significa? Che negli ottavi potrebbe esserci il Derby italiano tra Roma e Bologna, considerando che la squadra giallorossa è arrivata proprio ottava.

  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV

    Sono diverse le opzioni per seguire il sorteggio di Europa League nella giornata di venerdì 30 gennaio.

    Al via dopo quello di Champions, il sorteggio di Europa League comincia alle ore 13:00, con diretta su Sky Sport 24 (canale 200 di Sky, Sky Go e NOW), sito e Youtube di Sky Sport, nonchè sul sito e sull'app della UEFA, in questi ultimi casi dunque gratis e in chiaro per tutti.

0