Bologna ai playoff di Europa League, contro chi gioca? Il sorteggio è tra due sole avversarie

Raggiungere gli ottavi diretti risultava essere molto difficile dopo gli ultimi turni, e nonostante ci abbia provato alla fine il Bologna giocherà solamente gli spareggi.
Qualificata alla fase 'intermedia' post girone unico, la squadra rossoblù conoscerà l'avversaria dei playoff a margine del sorteggio di venerdì 30 gennaio. Grande attesa tra i tifosi rossoblù, che aspettano di sapere quale delle due formazioni incrocerà il cammino del team di Italiano.
Da regolamento, infatti, in virtù della posizione finale, ogni squadra qualificata ai playoff può pescare solamente due avversarie: al sorteggio, dunque, sarà un cinquanta e cinquanta.