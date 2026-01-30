Bologna ai playoff di Europa League, contro chi gioca? Il sorteggio è tra due sole avversarie

Avendo concluso il girone unico al nono posto, la Roma giocherà contro una tra le squadre che hanno chiuso il girone unico al 23esimo e al 24esimo posto.

Il sorteggio del 30 gennaio, dunque, porterà in dote il Brann, club norvegese, o la Dinamo Zagabria, squadra croata: due squadre da prendere con le pinze, per diversi motivi.

La Dinamo è ampiamente abituata ai tornei europei, mentre il Brann è nuova in Europa ma sta dimostrando di potersela vedere con chiunque.