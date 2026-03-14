Boga una grande intuizione della Juventus: sta diventando un fattore per i bianconeri

Quando lo scorso 1° febbraio la Juventus ha deciso di prelevarlo dal Nizza, il suo approdo all’ombra della Mole è passato abbastanza sottotraccia.

Il colpo Boga sostanzialmente non ha generato entusiasmo e questo perché si è trattato di un’operazione low cost, perché la sua stagione al Nizza non era stata entusiasmante e fondamentalmente anche perché tutti si aspettavano un innesto diverso in attacco.

Ebbene, un mese e mezzo dopo si può dire che l’operazione che ha portato l’ex Sassuolo ed Atalanta alla corte di Luciano Spalletti sia stata tra le più centrate in assoluto.

Una vera e propria intuizione che sta dando i suoi frutti e che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League.