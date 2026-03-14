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Jeremie Boga Udinese Juventus Serie AGetty
Leonardo Gualano

Boga una grande intuizione della Juventus: sta diventando un fattore per i bianconeri

Jeremie Boga, contro l’Udinese ha segnato il suo terzo goal consecutivo in Serie A: per la Juve si sta rivelando importantissimo nella corsa che porta al quarto posto.

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Quando lo scorso 1° febbraio la Juventus ha deciso di prelevarlo dal Nizza, il suo approdo all’ombra della Mole è passato abbastanza sottotraccia.

Il colpo Boga sostanzialmente non ha generato entusiasmo e questo perché si è trattato di un’operazione low cost, perché la sua stagione al Nizza non era stata entusiasmante e fondamentalmente anche perché tutti si aspettavano un innesto diverso in attacco.

Ebbene, un mese e mezzo dopo si può dire che l’operazione che ha portato l’ex Sassuolo ed Atalanta alla corte di Luciano Spalletti sia stata tra le più centrate in assoluto.

Una vera e propria intuizione che sta dando i suoi frutti e che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League.

  • LA FIDUCIA RIPAGATA

    Ad inizio febbraio, probabilmente, in pochi avrebbero immaginato che Boga sarebbe fin da subito riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più importante e in brevissimo tempo.

    Questione di gerarchie certamente, visto che gioca nella stessa porzione di campo del gioiello Yildiz, ma anche di condizione fisica.

    Era infatti reduce da mesi nei quali non aveva visto moltissimo il campo ed anzi la sua ultima presenza in Ligue 1 risaliva addirittura al precedente 30 novembre quando, insieme agli allora compagni di squadra, venne letteralmente aggredito da un gruppo di ultras dopo una sconfitta.

    Da lì il certificato medico che garantiva che non poteva scendere in campo e una rottura con l’ambiente che ha facilitato il suo approdo in bianconero.

    Ebbene, nonostante le tante settimane lontano dai campi di gioco, Boga è riuscito a mettersi subito al passo dei compagni e soprattutto ha ricambiato la fiducia che gli è stata concessa.

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  • Boga YildizGetty Images

    UN FATTORE PER LA JUVENTUS

    Ovviamente è molto presto per tirare le somme, ma non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus contro l’Udinese abbia ottenuto una vittoria dal peso specifico elevatissimo per la corsa che conduce ad un pass per la prossima Champions League.

    Pesante perché ottenuta contro una squadra in salute, ma anche perché arrivata in una giornata che prevede uno scontro diretto tra le due rivali più accreditate per la lotta al quarto posto: Como e Roma.

    A regalare alla Vecchia Signora i tre punti è stato proprio un goal di Boga, il terzo consecutivo in Serie A.

    Un filotto iniziato proprio contro la Roma e proseguito contro Pisa ed appunto Udinese. Tre reti che hanno aiutato la compagine bianconera di mettere in cascina sette punti in questo mese di marzo e di riprendere il cammino in campionato, ma non va dimenticato che Boga aveva esordito nel torneo confezionando un assist per Kalulu nel 2-2 contro la Lazio.

    Al di là delle prestazioni, che sono sempre state convincenti, Boga si sta rivelando un vero e proprio fattore anche in termini di reti per la Juventus.

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  • Udinese Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    IL GOAL DA CENTRAVANTI

    Quella contro l’Udinese non è stata una partita semplice per la Juventus e questo anche perché la decisione di Spalletti di schierare inizialmente Yildiz come ‘falso nove’ non ha dato i frutti sperati.

    Il gioiello turco, che contro il Pisa proprio in quella posizione si era esaltato nel secondo tempo, ha fatto grande fatica a reggere l’urto della fisicità dei centrali della compagine friulana ed anche per questo motivo quello della Juve è stato un inizio di partita fatto di tanto possesso spesso sterile.

    Le cose sono cambiate dopo la mezz’ora, quando Spalletti ha riportato Yildiz nel suo habitat naturale, ovvero a sinistra, accentrando Boga. Non è un caso che a segnare la rete decisiva sia stato l’ex Sassuolo che, con un movimento in area di rigore da vero attaccante, ha sfruttato al meglio il lavoro e lo splendido assist del 10 turco.

    Una mossa che ha consentito alla Juve di sbloccare una partita fin lì antipatica e che poi si è rivelata decisiva.

  • “HO IMPARATO MOLTO DAL PASSATO”

    Boga, che è arrivato alla Juventus in prestito con un diritto di riscatto fissato ad appena 4,8 milioni di euro (pagabili in due esercizi), dopo la vittoria contro l’Udinese ha parlato del momento che sta vivendo ai microfoni di ‘Sky’.

    “Se era già successo in carriera che facessi 3 goal uno dopo l’altro? Non lo so, non penso.

    Spalletti mi parla sempre anche in allenamento. Io provo a fare di più e anche la squadra mi aiuta molto. Mi sento molto bene e provo a dare il 100% ogni partita.

    Dopo il Sassuolo ho avuto problemi nell’avere questa continuità in ogni partita, ma ora sono arrivato alla piena maturità. Ho imparato molte cose in passato, all’Atalanta e al Nizza, e ora le cose sono migliorate”.

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