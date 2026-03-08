Goal.com
Live
Boga JuveGetty Images
Michael Di Chiaro

Boga titolare e Yildiz centravanti, David a picco e Openda nel dimenticatoio: come può cambiare l'attacco della Juventus in attesa di Vlahovic

Spalletti pensa ad una mini rivoluzione in attacco in attesa di Vlahovic: Yildiz riferimento offensivo e Boga titolare nella zona di campo solitamente presidiata dal turco. David e Openda sempre più corpi estranei.

La Juventus torna a vincere in campionato dopo quattro partite e lo fa rifilando quattro goal al Pisa, sempre più fanalino di coda del torneo.


Dopo una prima frazione di stenti, i bianconeri hanno cambiato passo nella seconda frazione di gioco segnando tutte e quattro le reti che hanno poi deciso il confronto. Spiccano, in tal senso, le prove di Kenan Yildiz - autore di un goal e un assist - e di Jeremie Boga, capace di dare nuovi impulsi all'attacco zebrato e, a tempo scaduto, di trovare la sua seconda rete consecutiva in maglia bianconera.

E proprio attorno a Yildiz e Boga, l'attacco della Juventus potrebbe acquisire una nuova fisionomia, il tutto in attesa del rientro di Dusan Vlahovic: ecco come può cambiare il reparto avanzato della Juve.

  • YILDIZ SHOW DA CENTRAVANTI

    La partita della Juventus è cambiata nel momento in cui è iniziata quella di Kenan Yildiz. E questa, del resto, è tutt'altro che una novità.

    Nella seconda frazione di gioco, dopo l'uscita di David e l'inserimento di Boga, il numero 10 bianconero è stato collocato in qualità di falso 9 e il turco ha risposto prontamente presente, libero di svariare su tutto il fronte. Prima, infatti, è arrivato l'assist al bacio per il colpo di testa di Cambiaso, autore del goal che ha stappato la partita. Poi c'è stato spazio anche per il sigillo personale con un destro all'angolino che non ha lasciato scampo a Nicolas. Un goal che ha consentito al classe 2005 di spezzare un digiuno che durava ormai da sette partite. Ma oltre a questi numeri, la partita col Pisa lascia in eredità anche una nuova soluzione tattica che potrebbe tornare di moda in occasione delle prossime sfide.

  • BOGA SCALA LE GERARCHIE

    Se Yildiz ha lasciato il segno mettendo a referto un goal e un assist, lo stesso si può dire anche di Jeremie Boga. L'ivoriano, infatti, è entrato ad inizio ripresa al posto di uno spento Jonathan David e il suo impatto è stato sicuramente decisivo.

    Il classe 1997, schierato largo a sinistra, ha infatti rivitalizzato la manovra offensiva bianconera e, dopo l'assist a Kalulu contro la Lazio, ha trovato anche il suo secondo goal di fila: una settimana fa aveva riaperto la partita contro la Roma con una bella volée, mentre contro il Pisa ha chiuso i conti con una bella volata personale valsa il definitivo 4-0. Prestazioni che non possono lasciare indifferente Spalletti, ora tentato dalla possibilità di affidarsi al numero 13 dal primo minuto, magari già a partire dalla trasferta di Udine.

  • DAVID FLOP, OPENDA NEL DIMENTICATOIO

    Manovre rivoluzionarie nell'attacco della Juventus e chi sembra destinato a pagarne sono ovviamente Jonathan David e Lois Openda.

    Il canadese, schierato titolare contro il Pisa, ha deluso ancora una volta: il classe 2000 non è mai stato pericoloso e nel primo tempo ha fallito una grande chance di testa per sbloccare la partita. La fotografia della sua serata, però, è stata la sostituzione avvenuta all'intervallo: l'ex Lille, infatti, non è tornato in campo.

    E Openda? Il belga è finito ancora una volta nel dimenticatoio: dopo aver giocato 11 minuti contro il Galatasaray e appena uno contro la Roma, l'ex Lipsia è rimasto seduto in panchina per novanta minuti contro l'ultima della classe. Decisamente emblematico.

  • SPALLETTI ASPETTA VLAHOVIC

    Luciano Spalletti, dunque, si appresta a ridisegnare il proprio attacco ma, soprattutto, attende con grande impazienza il rientro di Dusan Vlahovic.

    L'attaccante serbo, out dal 29 novembre, ha ricominciato a lavorare parzialmente in gruppo nel corso di questa settimana e come chiarito da Luciano Spalletti il numero 9 bianconero punta alla convocazione per la sfida contro l'Udinese, in programma sabato prossimo al Bluenergy Stadium. Il classe 2000 non potrà, logicamente, essere pronto per scendere in campo dal primo minuto: il tecnico di Certaldo doserà il suo minutaggio in viste delle prime uscite, con l'obiettivo di portarlo a regime in vista del rush finale in campionato.

0