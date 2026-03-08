Boga titolare e Yildiz centravanti, David a picco e Openda nel dimenticatoio: come può cambiare l'attacco della Juventus in attesa di Vlahovic

Manovre rivoluzionarie nell'attacco della Juventus e chi sembra destinato a pagarne sono ovviamente Jonathan David e Lois Openda.

Il canadese, schierato titolare contro il Pisa, ha deluso ancora una volta: il classe 2000 non è mai stato pericoloso e nel primo tempo ha fallito una grande chance di testa per sbloccare la partita. La fotografia della sua serata, però, è stata la sostituzione avvenuta all'intervallo: l'ex Lille, infatti, non è tornato in campo.

E Openda? Il belga è finito ancora una volta nel dimenticatoio: dopo aver giocato 11 minuti contro il Galatasaray e appena uno contro la Roma, l'ex Lipsia è rimasto seduto in panchina per novanta minuti contro l'ultima della classe. Decisamente emblematico.