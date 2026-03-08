Boga titolare e Yildiz centravanti, David a picco e Openda nel dimenticatoio: come può cambiare l'attacco della Juventus in attesa di Vlahovic

La Juventus torna a vincere in campionato dopo quattro partite e lo fa rifilando quattro goal al Pisa, sempre più fanalino di coda del torneo.
Dopo una prima frazione di stenti, i bianconeri hanno cambiato passo nella seconda frazione di gioco segnando tutte e quattro le reti che hanno poi deciso il confronto. Spiccano, in tal senso, le prove di Kenan Yildiz - autore di un goal e un assist - e di Jeremie Boga, capace di dare nuovi impulsi all'attacco zebrato e, a tempo scaduto, di trovare la sua seconda rete consecutiva in maglia bianconera.
E proprio attorno a Yildiz e Boga, l'attacco della Juventus potrebbe acquisire una nuova fisionomia, il tutto in attesa del rientro di Dusan Vlahovic: ecco come può cambiare il reparto avanzato della Juve.