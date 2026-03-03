Boga decisivo con la Juventus: è già il miglior acquisto in attacco, a quanto può essere riscattato dai bianconeri

Dopo tanti innesti che non sono andati come a Torino speravano negli ultimi mesi, la Juventus ora si gode Jérémie Boga e il suo impatto che è stato senza dubbio positivo.
Arrivato a fine gennaio, l'esterno d'attacco nonostante una condizione fisica da ritrovare per come era andato l'ultimo periodo al Nizza, si è già dimostrato un'arma importante per Luciano Spalletti e nella corsa Champions.
Se i bianconeri sono ancora dentro la lotta per il quarto posto il merito è anche dell'ivoriano. Sono mesi importanti per lui e il suo futuro visto che è in prestito alla Juventus e spera di poter essere riscattato al termine della stagione.