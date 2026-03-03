Goal.com
Boga JuventusGetty Images
Andrea Ajello

Boga decisivo con la Juventus: è già il miglior acquisto in attacco, a quanto può essere riscattato dai bianconeri

Inizio promettente di Boga alla Juventus, in pochi minuti ha fatto giocate importanti per la stagione: così sta convincendo il club a riscattarlo.

Dopo tanti innesti che non sono andati come a Torino speravano negli ultimi mesi, la Juventus ora si gode Jérémie Boga e il suo impatto che è stato senza dubbio positivo.

Arrivato a fine gennaio, l'esterno d'attacco nonostante una condizione fisica da ritrovare per come era andato l'ultimo periodo al Nizza, si è già dimostrato un'arma importante per Luciano Spalletti e nella corsa Champions.

Se i bianconeri sono ancora dentro la lotta per il quarto posto il merito è anche dell'ivoriano. Sono mesi importanti per lui e il suo futuro visto che è in prestito alla Juventus e spera di poter essere riscattato al termine della stagione. 

  • ASSIST E GOAL IN MENO DI 90 MINUTI

    Considerando solo le partite di Serie A, Boga è stato in campo per meno di novanta minuti. Nello specifico 73 minuti; minutaggio diviso in spezzoni finali con Lazio, Inter, Como e Roma.

    In metà delle gare è risultato decisivo; contro la Lazio all'Allianz Stadium quando ha servito l'assist a Kalulu che ha permesso ai bianconeri di pareggiare 2-2 in extremis e poi con la Roma nell'ultima giornata di campionato. Suo il goal del 3-2 che ha dato il via alla rimonta della Juventus quando ormai sembrava dover arrivare un'altra sconfitta che avrebbe fatto scivolare la squadra di Spalletti a meno 7 dai giallorossi e quindi dal quarto posto. 

  • IL MIGLIOR COLPO IN ATTACCO

    Il mercato estivo della Juventus è stato contraddistinto dalle mosse in attacco. Sono arrivati Jonathan David, Lois Openda e Edon Zhegrova; tre acquisti che avrebbero dovuto cambiare il volto dei bianconeri in attacco e su cui c'erano alte aspettative.

    Il campo ha invece detto che tutti e tre i giocatori si sono rivelati deludenti. David nonostante la continuità avuta a livello di titolarità non è riuscito a prendersi sulle spalle la Juventus. Openda invece ha trovato pochissimo spazio, soprattutto con Spalletti mentre Zhegrova ha dovuto fare i conti con una condizione fisica che lo ha svantaggiato fin dal suo arrivo. 

    Ecco perché, anche in proporzione al minutaggio, si può dire come Boga abbia già fatto meglio degli altri innesti arrivati da quando c'è il nuovo corso bianconero guidato dall'ad Damien Comolli. Finalmente per la Juve il mercato adesso sta dando qualcosa alla squadra e il merito è di Boga. 

  • BOGA SPINGE PER UN POSTO DA TITOLARE

    Il prossimo step per l'ex Sassuolo sarà quello di conquistare una maglia da titolare. Fino ad ora infatti non è mai partito dall'inizio; complice anche gli ultimi due mesi passati al Nizza, dove non ha più giocato. 

    Boga sta però mettendo sempre più minutaggio nelle gambe e si candida per essere un'opzione concreta anche da titolare. La Juventus l'ha preso per essere alternativa di Kenan Yildiz ma nell'idea del tecnico c'è la possibilità di far coesistere entrambi, utilizzando ad esempio il turco da falso nove, come fatto ad esempio nel finale di Roma-Juventus. 

  • BOGA RIMANE ALLA JUVENTUS? LE CIFRE DEL RISCATTO

    Boga è stata un'opportunità di mercato che la dirigenza bianconera ha colto nel finale del mercato invernale, coprendo un vuoto che c'era nella rosa. Opportunità a costi molto bassi visto che è arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto.

    La Juve avrà quindi l'occasione di riscattarlo al termine della stagione, acquistandolo a titolo definitivo. Il prezzo concordato con il Nizza è inferiore ai 5 milioni (4,8). Cifra quindi tutt'altro che elevata e che Boga forse ha già meritato di valere. Soprattutto se i bianconeri dovessero centrare la qualificazione in Champions, la permanenza dell'ivoriano diventerebbe molto probabile. 

