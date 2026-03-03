Boga decisivo con la Juventus: è già il miglior acquisto in attacco, a quanto può essere riscattato dai bianconeri

Il mercato estivo della Juventus è stato contraddistinto dalle mosse in attacco. Sono arrivati Jonathan David, Lois Openda e Edon Zhegrova; tre acquisti che avrebbero dovuto cambiare il volto dei bianconeri in attacco e su cui c'erano alte aspettative.

Il campo ha invece detto che tutti e tre i giocatori si sono rivelati deludenti. David nonostante la continuità avuta a livello di titolarità non è riuscito a prendersi sulle spalle la Juventus. Openda invece ha trovato pochissimo spazio, soprattutto con Spalletti mentre Zhegrova ha dovuto fare i conti con una condizione fisica che lo ha svantaggiato fin dal suo arrivo.

Ecco perché, anche in proporzione al minutaggio, si può dire come Boga abbia già fatto meglio degli altri innesti arrivati da quando c'è il nuovo corso bianconero guidato dall'ad Damien Comolli. Finalmente per la Juve il mercato adesso sta dando qualcosa alla squadra e il merito è di Boga.