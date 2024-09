Boca Juniors-River Plate dove vederla: Sky, DAZN, Sportitalia o Mola? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Boca Juniors vs River Plate

Boca Juniors e River Plate si sfidano nella 15ª giornata del campionato argentino: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Lo spettacolo della grande classica del calcio argentino. Boca Juniors e River Plate si sfidano nella quindicesima giornata di campionato, in un derby da sempre garanzia di forti emozioni e grande spettacolo.

Decimo posto in classifica con 21 punti conquistati nelle prime quattordici giornate, il Boca Juniors è stato sconfitto nell’ultimo turno dal Racing Club per 2-1.

Anche il River Plate arriva al match con 21 punti in classifica, ma con una striscia di risultati utili positivi in campionato che dura da sette giornate: cinque pareggi e due vittorie, l’ultima contro l’Atletico Tucuman nel turno precedente per 4-1.

Tutte le info su Boca Juniors-River Plate: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.