River Plate-Boca Juniors dove vederla: Sportitalia, Sky, Mola o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Buenos Aires si ferma per il Derby tra River Plate e Boca Juniors: tutte le info su come guardare la partita in diretta.

È di nuovo tempo di River Plate contro Boca Juniors. Il più grande match del Sudamerica tra le due big assolute di Buenos Aires e dell'Argentina, va in scena all'Estadio Monumental, casa dei biancorossi, per i quarti della Coppa della Liga Profesional. River Plate e Boca Juniors si giocano il passaggio in semifinale di coppa, conquistata dai Los Xeneizes in due occaasioni. I biancorossi non hanno invece fin qui vinto la Copa, nata nel 2020. L'ultimo incontro, giocato anche in questo casp per la Coppa della Liga (prima fase), ha visto le due squadre fermarsi a vicenda, con 1-1 finale. Di seguito tutto su River Plate-Boca Juniors: l'orario, le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming. L'articolo prosegue qui sotto