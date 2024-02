River Plate-Boca Juniors dove vederla: Sportitalia, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Boca Juniors e River Plate danno vita a un Superclásico come sempre incandescente: ecco dove vedere il big match argentino in tv e streaming.

In Argentina scocca l'ora del Superclásico. River Plate e Boca Juniors si sfidano in uno scontro che, come sempre, mette in palio ben più dei semplici tre punti regalati in classifica al vincitore.

River-Boca è una gara valida per la settima giornata della Copa de la Liga Profesional, coppa nazionale argentina fondata nel 2020: il River è secondo nel gruppo A dietro all'Indipendente, il Boca è settimo nel gruppo B. Solo le prime quattro di ogni raggruppamento giocheranno i playoff finali.

La formazione di casa di Martin Demichelis è imbattuta da dieci gare, mentre quella di Diego Martinez ha perso l'ultima partita con Lanus dopo otto uscite senza ko. Di seguito tutto su River-Boca: l'orario, le probabili formazioni e dove vedere la gara in diretta tv e in streaming.