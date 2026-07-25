Bisseck rinnova con l'Inter, accordo vicino tra le parti: durata, ingaggio e dettagli del nuovo contratto

L'Inter continua a muoversi e, sebbene l'estate di calciomercato abbia finora regalato soltanto delle mini-delusioni, a partire dal caso Palestra, passando per Nico Paz e arrivando a Khalaili, sta lavorando alacremente su tre binari differenti: da un lato i rinforzi, dall'altro le cessioni degli esuberi e, infine, sul puntellare i giocatori e la rosa già a disposizione di Cristian Chivu.





In quest'ottica, dopo l'intesa praticamente trovata per il rinnovo di Pio Esposito, vanno registrati gli enormi passi avanti fatti anche per blindare Yann-Aurel Bisseck.



