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Bisseck Inter prima magliaGetty Images
Redazione Goal

Bisseck rinnova con l'Inter, accordo vicino tra le parti: durata, ingaggio e dettagli del nuovo contratto

Calciomercato
Inter
Y. Bisseck
Bayern Monaco

Continuano le mosse in difesa dell'Inter, ma oltre all'idea Romero sono stati fatti passi avanti per blindare il centrale tedesco.

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L'Inter continua a muoversi e, sebbene l'estate di calciomercato abbia finora regalato soltanto delle mini-delusioni, a partire dal caso Palestra, passando per Nico Paz e arrivando a Khalaili, sta lavorando alacremente su tre binari differenti: da un lato i rinforzi, dall'altro le cessioni degli esuberi e, infine, sul puntellare i giocatori e la rosa già a disposizione di Cristian Chivu.


In quest'ottica, dopo l'intesa praticamente trovata per il rinnovo di Pio Esposito, vanno registrati gli enormi passi avanti fatti anche per blindare Yann-Aurel Bisseck.


  • ALLONTANARE BAYERN E MERCATO

    Così come per Pio Esposito, l'Inter sta portando avanti una politica di rinnovi per i giocatori di maggior prospettiva della rosa volendoli allo stesso tempo premiare per la stagione da protagonisti da poco conclusa.


    Il difensore tedesco è ancora uno dei meno pagati della rosa con uno stipendio da 1,5 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2029 e questa situazione a inizio mercato aveva stimolato club come il Bayern Monaco ad informarsi con il suo entourage e per cui la società interista ha dovuto respingere l'assalto.

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  • NUOVA DURATA E AUMENTO

    Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano in queste ore l'Inter e l'entourage del giocatore hanno trovato un principio d'intesa verbale sul rinnovo di contratto di Bisseck. Il nuovo accordo, che non arriverà in tempi immediati a livello formale, dato che la macchina burocratica è appena partita, vedrà una nuova scadenza al 30 giugno 2031 e un ingaggio che salirà per Bisseck ben oltre gli 1,5 milioni di euro percepiti attualmente.

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