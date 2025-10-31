Bisseck promosso da centrale contro la Fiorentina: valida alternativa e nuovo scenario tattico per Chivu

Un inizio di stagione diverso dal solito, senza certezze e con un posto in squadra da conquistarsi. Una montagna da scalare vista la concorrenza.
In pochi mesi le prospettive di Yann Bisseck nel mondo Inter sono completamentecambiate: da difensore del presente e del futuro a possibile partite, prima ancora che seconda scelta nel reparto dopo l’arrivo di Akanji.
Il difensore tedesco però potrebbe avere una “nuova vita” in nerazzurro, spostando di poco ruolo e compiti primari. Contro la Fiorentina Chivu lo ha impiegato infatti da centrale di una difesa a tre e il classe 2000 ha risposto presente.