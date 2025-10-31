Bisseck promosso da centrale contro la Fiorentina: valida alternativa e nuovo scenario tattico per Chivu

Contro la Fiorentina Yann Bisseck ha giocato da centrale della difesa a tre e non da braccetto di destra, posizione a lui più congeniale. Un ruolo in cui Chivu lo aveva già provato nel secondo tempo con l'Union Saint-Gilloise in Belgio.

Contro i viola invece Bisseck è stato promosso a pieni voti: ha arginato Kean per tutto l’incontro e ha guidato con personalità il reparto, come il ruolo impone, commettendo solo una sbavatura per un calo di concentrazione. Aspetto sicuramente da migliorare.