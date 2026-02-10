Getty
"Bisogna essere cordiali con gli elettori" - La stella del Barcellona Raphinha si infuria per l'esclusione "ingiusta" dal Pallone d'Oro e dal FIFA Best
Pubblicità
Raphinha si è classificato quinto nella votazione per il Pallone d'Oro 2025.
Raphinha ha trovato la rete 34 volte nella scorsa stagione, registrando il suo miglior risultato personale in questo campo e diventando una presenza carismatica per i giganti catalani. A un certo punto era stato indicato come potenziale vincitore del Pallone d'Oro, ma alla fine ha perso il premio a favore dell'attaccante del Paris Saint-Germain Ousmane Dembele, vincitore della Champions League.
Nella votazione Raphinha è scivolato al quinto posto, dietro a Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha e Mohamed Salah, e anche nella classifica The Best non è riuscito a conquistare un posto tra i primi tre.
- Getty
Raphinha reagisce alla mancata assegnazione dei premi più prestigiosi
Le sue imprese sono state premiate in Spagna con il Premio Toresky come Miglior Atleta dell'Anno, e Raphinha ha dichiarato a Cadena SER: "La verità è che il riconoscimento per il proprio lavoro è qualcosa di molto speciale; alla fine, beh, sapere di aver dato il massimo e ricevere un premio per questo è molto gratificante. Per me, la cosa più importante sono i premi di squadra, ed è per questo che sono venuto al club, ma se ti dicessi che i premi individuali non sono importanti, mentirei".
Alla domanda se le sue imprese nel 2025-26 fossero state ingiustamente ignorate da molti, ha aggiunto: "Non devo nulla a nessuno. So che stagione ho avuto e so che è stato molto ingiusto; alla fine, è qualcosa che non possiamo controllare. Non ho alcun controllo su ciò che accade fuori dal campo. In definitiva, devi essere amichevole con le persone che votano. Sono una persona che ottiene risultati sul campo e, qualunque cosa accada, sono soddisfatto della stagione che ho avuto".
- PubblicitàPubblicità
L'attaccante brasiliano che sta vivendo il suo sogno in Catalogna
Raphinha è approdato al Barcellona dal Leeds United nel 2022. A volte ha dovuto affrontare domande sul suo futuro, con voci di trasferimento che circolavano al Camp Nou, ma il 29enne è felice di aver dimostrato il suo valore in un ambiente molto esigente.
Ha dichiarato in merito alla sua esperienza con i Blaugrana: "Onestamente, penso che, al di là della squadra, vivere in questa città sia stato un sogno. Adoriamo la spiaggia e il clima meraviglioso di questa città. Tutti ci hanno accolto calorosamente fin dal primo giorno. Ci piaceva già prima, ma ora è diventato ancora più speciale grazie all'affetto della gente".
Il Barcellona è alla ricerca di altri trofei importanti in questa stagione, dopo aver già conquistato la Supercoppa di Spagna. È ancora in corsa in Champions League e in Copa del Rey, mentre mantiene un punto di vantaggio sul Real Madrid, rivale nel Clasico, in cima alla classifica della Liga.
Riguardo al fatto di avere i vecchi avversari alle calcagna, Raphinha ha detto, mentre punta a diventare tre volte campione di Spagna: "Onestamente, non presto attenzione alle altre squadre. Penso che dobbiamo fare il nostro lavoro e, se lo facciamo bene, non ci importa degli altri".
- Getty
Raphinha ha preso in giro Yamal per averlo battuto nella corsa al premio più importante?
Raphinha ha avuto qualche problema fisico in questa stagione, ma ha comunque segnato 13 gol. Sta giocando con Marcus Rashford, in prestito dal Manchester United, mentre il giovane talento Yamal brilla sull'altra fascia.
Yamal dovrebbe vincere un Pallone d'Oro prima o poi, dato il suo potenziale, e Raphinha, quando gli è stato chiesto se avesse preso in giro il collega diciottenne per aver vinto il Toresky Award, ha risposto: "No, no. Alla fine, Lamine merita anche i premi che ha vinto e quelli che non ha vinto, e penso che molti siano stati molto ingiusti con lui. È un ragazzo che ha molti sogni calcistici davanti a sé e sono sicuro che vincerà tutti i premi individuali che gli spettano".
Il Barcellona giocherà giovedì la partita di andata della semifinale di Copa del Rey contro l'Atletico Madrid. Rimarrà in trasferta per l'incontro con il Girona lunedì, mentre la squadra di Hansi Flick cercherà di consolidare la sua posizione al vertice della Liga.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità