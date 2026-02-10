"Bisogna essere cordiali con gli elettori" - La stella del Barcellona Raphinha si infuria per l'esclusione "ingiusta" dal Pallone d'Oro e dal FIFA Best

Le sue imprese sono state premiate in Spagna con il Premio Toresky come Miglior Atleta dell'Anno, e Raphinha ha dichiarato a Cadena SER: "La verità è che il riconoscimento per il proprio lavoro è qualcosa di molto speciale; alla fine, beh, sapere di aver dato il massimo e ricevere un premio per questo è molto gratificante. Per me, la cosa più importante sono i premi di squadra, ed è per questo che sono venuto al club, ma se ti dicessi che i premi individuali non sono importanti, mentirei".

Alla domanda se le sue imprese nel 2025-26 fossero state ingiustamente ignorate da molti, ha aggiunto: "Non devo nulla a nessuno. So che stagione ho avuto e so che è stato molto ingiusto; alla fine, è qualcosa che non possiamo controllare. Non ho alcun controllo su ciò che accade fuori dal campo. In definitiva, devi essere amichevole con le persone che votano. Sono una persona che ottiene risultati sul campo e, qualunque cosa accada, sono soddisfatto della stagione che ho avuto".