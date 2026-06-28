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Redazione Goal

Biscotto in Austria-Algeria? Rangnick si difende dalle accuse dopo l'incredibile 3-3: "Nemmeno Hitchcock..."

Coppa del Mondo
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Algeria vs Austria
Algeria

Le risposte alle insinuazioni sulla gara contro l'Algeria da parte del CT dell'Austria.

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Al termine del pirotecnico 3-3 fraAlgeria e Austria, che ha qualificato entrambe le nazionali nel girone vinto dall'Argentina, il tecnico degli europei Ralf Rangnick ha parlato delle insinuazioni rispetto al pareggio che ha eliminato l'Iran dal novero delle migliori otto terze classificate. Le ultime due reti, arrivate al 92' e al 96' hanno generato pareri vorticosi e contrastanti.

  • LE PAROLE DI RANGNICK

    “Chiunque sappia di calcio vi può spiegare: è impossibile programmare un pareggio per 3-3 nei minuti di recupero. Nessuno può architettare una cosa del genere. Neppure Alfred Hitchcock ci avrebbe pensato per un suo film. Certi pareggi per 0-0, come tra Australia e Paraguay, sono diversi. Nella nostra partita invece ci sono state emozioni incredibili. E credo che i tifosi si siano divertiti”.

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  • LE PAROLE DI PETKOVIC

    Anche Vladimir Petkovic, ct delle Volpi del Deserto, si allinea al collega: “Ha vinto il calcio: le emozioni finali dicono tutto. La voglia di battere l’Austria c’era e si è vista sul campo. Io sono orgoglioso dei miei ragazzi, che hanno provato senza calcoli a prendersi la partita, che è stata un po’ pazza ma regolare. C’è stato un periodo della serata in cui le squadre erano un po’ passive ma quello che è successo dopo ha dimostrato che nessuno voleva pareggiare”.

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  • 44 ANNI DOPO LA VERGOGNA DI GIJON

    Questa partita aveva una coda polemica che si trascinava dietro da 44 anni: ai Mondiali di Spagna 1982, Germania e Austria, sfruttando il fatto di giocare dopo l'Algeria, si accordarono palesemente per un 1-0 firmato Hrubesch al 10', l'unico risultato che avrebbe qualificato entrambe le formazioni a discapito degli africani. L'intera partita, dopo la rete, si è giocata a ritmi talmente blandi che gli spagnoli in tribuna a Gijon cantavano "Que se besen", ovvero "baciatevi, già che ci siete". Da quel giorno, le partite dell'ultima giornata ai Mondiali si giocano tutte in contemporanea tra girone e girone.

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