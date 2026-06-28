Biscotto in Austria-Algeria? Rangnick si difende dalle accuse dopo l'incredibile 3-3: "Nemmeno Hitchcock..."

Anche Vladimir Petkovic, ct delle Volpi del Deserto, si allinea al collega: “Ha vinto il calcio: le emozioni finali dicono tutto. La voglia di battere l’Austria c’era e si è vista sul campo. Io sono orgoglioso dei miei ragazzi, che hanno provato senza calcoli a prendersi la partita, che è stata un po’ pazza ma regolare. C’è stato un periodo della serata in cui le squadre erano un po’ passive ma quello che è successo dopo ha dimostrato che nessuno voleva pareggiare”.