Billing, Raspadori, Okafor e il ritorno di Neres: la "nuova" rosa lunga del Napoli e le opzioni per Conte nel finale di campionato

Il Napoli ha trovato risposte da chi fino ad ora aveva giocato poco: un fattore che può fare la differenza per la volata scudetto.

Nelle differenze tra Inter e Napoli, che da mesi stanno lottando per la vetta della classifica, a favore dei nerazzurri c'è stata la possibilità di sfruttare una rosa più lunga di quella di Antonio Conte, in concomitanza però anche con molti più impegni.

Ecco, la sensazione è che adesso questo margine tra le due squadre, se pur sempre presente, non sia più così marcato. E il merito è delle "alternative" del Napoli, che nelle ultime settimane hanno dato risposte importanti.

A cominciare da Giacomo Raspadori ma non solo: sono diversi i giocatori che hanno trovato spazio nelle ultime gare risultando anche decisivi. Con solo undici partite rimaste per la squadra di Conte, poter avere più soluzioni tattiche e tecniche anche a partita in corso diventa un elemento da non sottovalutare nella volata finale. Ecco come sono "cambiate" le opzioni del Napoli.