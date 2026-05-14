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Biglietti Lecco-Catania: quando escono, prezzi, trasferta libera o vietata ai residenti in Sicilia? Tutte le informazioni
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QUANDO SI GIOCA LECCO-CATANIA
La partita d'andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C è in programma domenica 20 maggio alle ore 20.45 allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco.
QUANDO ESCONO I BIGLIETTI DI LECCO-CATANIA
L'inizio della vendita è previsto nelle prossime ore. I biglietti potranno essere acquistati nei rivenditori fisici autorizzati oppure sui circuiti online.
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LECCO-CATANIA: TRASFERTA LIBERA O VIETATA AI RESIDENTI IN SICILIA?
Non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito, ma la vendita dei biglietti per Lecco-Catania dovrebbe essere libera e senza restrizioni.
Il settore ospiti sarà quindi accessibile a tutti i tifosi in possesso di tagliando, compresi quelli residenti in Sicilia.