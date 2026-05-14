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Calcio Catania v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Marco Trombetta

Biglietti Lecco-Catania: quando escono, prezzi, trasferta libera o vietata ai residenti in Sicilia? Tutte le informazioni

Serie C
Catania
Lecco

Quando escono i biglietti di Lecco-Catania: la trasferta sarà libera per i tifosi rossazzurri? Tutto quello che c'è da sapere sulla gara d'andata dei playoff di Serie C.

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  • QUANDO SI GIOCA LECCO-CATANIA

    La partita d'andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C è in programma domenica 20 maggio alle ore 20.45 allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco.

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  • QUANDO ESCONO I BIGLIETTI DI LECCO-CATANIA

    L'inizio della vendita è previsto nelle prossime ore. I biglietti potranno essere acquistati nei rivenditori fisici autorizzati oppure sui circuiti online.

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  • LECCO-CATANIA: TRASFERTA LIBERA O VIETATA AI RESIDENTI IN SICILIA?

    Non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito, ma la vendita dei biglietti per Lecco-Catania dovrebbe essere libera e senza restrizioni.

    Il settore ospiti sarà quindi accessibile a tutti i tifosi in possesso di tagliando, compresi quelli residenti in Sicilia.