Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Stadio OlimpicoGetty Images
Lelio Donato

Biglietti finale Coppa Italia 2025/2026: quando escono, i prezzi e dove acquistare i tagliandi per Lazio-Inter del 13 maggio all'Olimpico di Roma

Coppa Italia
Biglietti
Lazio
Inter

Si avvicina la finalissima della Coppa Italia 2025/26 e con essa la ricerca dei biglietti: il 13 maggio si assegna il trofeo all'Olimpico di Roma.

Pubblicità

Mercoledì 13 maggio, ore 21.00, si gioca la finalissima della Coppa Italia 2025/2026. Un anno dopo la vittoria del Bologna sul Milan ecco il nuovo capitolo, finale, del torneo. Le contendenti? Le semifinali di aprile hanno definito chi si contenderà la coppa all'Olimpico di Roma: l'Inter, che ha eliminato il Como, sfiderà la Lazio che ha superato l'Atalanta solo ai calci di rigore.


La caccia ai biglietti per la finale di Coppa Italia è cominciata da tempo, con i tifosi dell'Inter pronti ad invadere Roma al pari di quelli provenienti da Bergamo / di quelli di fede biancoceleste pronti a vivere una notte magica nello stadio di casa.

La vendita dei biglietti, il costo e le modalità per averli: vediamo tutte le info per i tagliandi della finale di Coppa Italia.

  • COPPA ITALIA 2025/26: QUANDO SI GIOCA LA FINALE

    La finale di Coppa Italia edizione 2025/26 che vedrà di fronte l'Inter e xxxx si giocherà mercoledì 13 maggio 2026 allo Stadio Olimpico di Roma. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21.00.

    • Pubblicità

  • FINALE DI COPPA ITALIA 2025/26: QUANDO ESCONO I BIGLIETTI

    La Lega Serie A non ha ancora ufficializzato le date esatte per l'apertura della vendita dei biglietti per la finale della Coppa Italia 2025/2026 e le modalità d'acquisto dei tagliandi.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • FINALE COPPA ITALIA 2025/26: I PREZZI DEI BIGLIETTI

    Anche in questo caso si attendono le comunicazioni ufficiali da parte della Lega Serie A che, nei prossimi giorni, andrà a chiarire oltre alle date e alle modalità di vendita anche i prezzi dei biglietti dei vari settori dello Stadio Olimpico di Roma in vista della finalissima di Coppa Italia del prossimo 13 maggio.

  • FINALE COPPA ITALIA 2025/26: DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

    Non è ancora stato ufficializzato il circuito attraverso il quale sarà disponibile acquistare i biglietti della finale di Coppa Italia che si giocherà il prossimo 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Inter crest
Inter
INT
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Udinese crest
Udinese
UDI