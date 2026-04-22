Biglietti finale Coppa Italia 2025/2026: quando escono, i prezzi e dove acquistare i tagliandi per Lazio-Inter del 13 maggio all'Olimpico di Roma

Mercoledì 13 maggio, ore 21.00, si gioca la finalissima della Coppa Italia 2025/2026. Un anno dopo la vittoria del Bologna sul Milan ecco il nuovo capitolo, finale, del torneo. Le contendenti? Le semifinali di aprile hanno definito chi si contenderà la coppa all'Olimpico di Roma: l'Inter, che ha eliminato il Como, sfiderà la Lazio che ha superato l'Atalanta solo ai calci di rigore.





La caccia ai biglietti per la finale di Coppa Italia è cominciata da tempo, con i tifosi dell'Inter pronti ad invadere Roma al pari di quelli provenienti da Bergamo / di quelli di fede biancoceleste pronti a vivere una notte magica nello stadio di casa.

La vendita dei biglietti, il costo e le modalità per averli: vediamo tutte le info per i tagliandi della finale di Coppa Italia.