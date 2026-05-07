Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Casertana fansGetty Images
Francesco Schirru

Casertana-Salernitana, caccia ai biglietti per i playoff: andata a Caserta e ritorno a Salerno, tutte le informazioni

Serie C
Casertana
Biglietti
Salernitana

Primo turno nazionale playoff, di scena il Derby campano tra Casertana e Salernitana: la partita d'andata a Caserta il 10 maggio, ritorno a Salerno il 13 del mese.

Pubblicità

I tifosi di Casertana e Salernitana sono in fibrillazione in attesa che i biglietti per il match dei playoff vengano messi in vendita. Il sorteggio del primo turno nazionale ha infatti portato al nuovo derby campano tra le due squadre, che nel corso dell'annata 2025/2026 si sono confrontate nel girone C di Serie C.

Prevista alle 21:00 di domenica, Casertana-Salernitana avrà anche un match di ritorno in quel di Salerno, con i giocatori di Serse Cosmi che hanno ottenuto la possibilità di giocare in casa la seconda partita visto il miglior piazzamento in campionato.

Il Pinto prima e l'Arechi poi si annunciano colmi di tifosi per una sfida sì già giocata a novembre e marzo (una vittoria a testa), ma ora da un sapore diverso vista la fase ad eliminazione diretta e il secondo turno nazionale in palio.

  • QUANDO SARANNO IN VENDITA I BIGLIETTI

    Casertana-Salernitana, partita d'andata del derby campano, si gioca domenica 10 maggio, ragion per cui i biglietti saranno messi in vendita se non nella tarda serata di giovedì 7, direttamente venerdì 8.

    Allo stesso modo i tagliandi per il match di ritorno di scena a Salerno saranno disponibili nei prossimi giorni: in entrambi i casi i tifosi sono pronti a polverizzare i tagliandi, considerando il derby (comunque già giocato in campionato) e la possibilità di accedere al secondo turno nazionale, dal quale si accederà alle semifinali playoff.


    • Pubblicità

  • IL COSTO DEI BIGLIETTI

    Il prezzo dei biglietti per Casertana-Salernitana sarà probabilmente identico alla partita giocata lo scorso marzo allo Stadio Pinto, ma il costo potrebbe subire una variazione.

    Due mesi fa i tagliandi per la partita tra Casertana e Salernitana sono stati messi in vendita al costo di 13, 18, 22 e 28, rispettivamente per distinti, tribuna inferiore, laterale e centrale (costi ridotti a 10, 15, 19 e 23 euro).

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PAREGGIO E VITTORIA

    Al pari delle prime due fasi playoff, anche il primo turno nazionale prevede che in caso di parità tra le due partite si qualifichi la squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento in campionato, ovvero la Salernitana.

    Per la Casertana non ci sono alternative: deve segnare più reti della Salernitana tra i '90 dell'andata e i '90 del ritorno, considerando come supplementari e rigori non siano previsti.

    La Casertana ha superato l'Atalanta U23 per 1-0 nel primo turno playoff dei gironi, dunque ha pareggiato 1-1 contro il Crotone ottenendo la qualificazione proprio in virtù del miglior piazzamento in campionato rispetto al team calabrese.

    La Salernitana entra in scena ora, dopo aver saltato le prime due partite in considerazione del quarto posto in campionato.

Serie C
Casertana crest
Casertana
CAS
Salernitana crest
Salernitana
SAL