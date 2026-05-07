Casertana-Salernitana, caccia ai biglietti per i playoff: andata a Caserta e ritorno a Salerno, tutte le informazioni

I tifosi di Casertana e Salernitana sono in fibrillazione in attesa che i biglietti per il match dei playoff vengano messi in vendita. Il sorteggio del primo turno nazionale ha infatti portato al nuovo derby campano tra le due squadre, che nel corso dell'annata 2025/2026 si sono confrontate nel girone C di Serie C.

Prevista alle 21:00 di domenica, Casertana-Salernitana avrà anche un match di ritorno in quel di Salerno, con i giocatori di Serse Cosmi che hanno ottenuto la possibilità di giocare in casa la seconda partita visto il miglior piazzamento in campionato.

Il Pinto prima e l'Arechi poi si annunciano colmi di tifosi per una sfida sì già giocata a novembre e marzo (una vittoria a testa), ma ora da un sapore diverso vista la fase ad eliminazione diretta e il secondo turno nazionale in palio.