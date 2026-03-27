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Bosnia fans Zenica stadiumGetty Images
Claudio D'Amato

Biglietti Bosnia-Italia, finale dei Playoff per i Mondiali: quando escono, i prezzi, le info sul Settore Ospiti, dove e come comprarli

Biglietti
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia

Tutte le info relative alla vendita dei biglietti della finale dei Playoff Mondiali tra Bosnia Erzegovina e Italia: la data d'uscita, quanto costano e le modalità d'acquisto.

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Superato l'ostacolo Irlanda del Nord, ciò che separa l'Italia dal ritorno ai Mondiali è la finale Playoff contro la Bosnia.

A Bergamo gli azzurri hanno vinto 2-0, a Cardiff impresa di Dzeko e compagni che hanno eliminato il Galles a domicilio, guadagnandosi il decisivo incrocio contro la nostra Nazionale.

Bosnia-Italia si gioca martedì sera, alle 20:45, al Bilino Polje di Zenica: questo lo stadio del dentro o fuori propedeutico a volare in Canada, Messico e Stati Uniti.

Di seguito tutte le info riguardanti i biglietti della finale dei Playoff Mondiali: data d'uscita, prezzi e modalità d'acquisto.


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  • QUANDO ESCONO I BIGLIETTI DI BOSNIA-ITALIA?

    Come comunicato dalla federcalcio locale, i biglietti di Bosnia-Italia sono stati già tutti venduti: lo stadio di Zenica, martedì, sarà sold out.


    "Desideriamo informare i tifosi che tutti i biglietti per la prossima finale dei Playoff per la Coppa del Mondo, in cui la nazionale bosniaca affronterà l'Italia, sono esauriti.

    Grazie per il vostro grande interesse e per il sostegno dimostrato ai nostri Draghi!".

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  • PREZZI BIGLIETTI BOSNIA-ITALIA: QUANTO COSTANO?

    Per visionare i prezzi dei biglietti di Bosnia-Italia occorre registrarsi sul sito Event.ba, ma come detto i tagliandi risultano esauriti e dunque non è più possibile acquistarli.


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  • BIGLIETTI SETTORE OSPITI BOSNIA-ITALIA

    Al netto di eventuali comunicazioni della FIGC, alla luce dell'annuncio della federazione bosniaca i biglietti della finale dei Playoff Mondiali non sono disponibili nemmeno per il Settore Ospiti riservato ai tifosi dell'Italia.


  • DOVE E COME COMPRARE I BIGLIETTI DI BOSNIA-ITALIA

    Ad ogni modo, ulteriori info relative alla modalità d'acquisto dei biglietti di Bosnia-Italia potete trovarle su Seatpick.


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