Biglietti Bosnia-Italia, finale dei Playoff per i Mondiali: quando escono, i prezzi, le info sul Settore Ospiti, dove e come comprarli

Superato l'ostacolo Irlanda del Nord, ciò che separa l'Italia dal ritorno ai Mondiali è la finale Playoff contro la Bosnia.

A Bergamo gli azzurri hanno vinto 2-0, a Cardiff impresa di Dzeko e compagni che hanno eliminato il Galles a domicilio, guadagnandosi il decisivo incrocio contro la nostra Nazionale.

Bosnia-Italia si gioca martedì sera, alle 20:45, al Bilino Polje di Zenica: questo lo stadio del dentro o fuori propedeutico a volare in Canada, Messico e Stati Uniti.

Di seguito tutte le info riguardanti i biglietti della finale dei Playoff Mondiali: data d'uscita, prezzi e modalità d'acquisto.







