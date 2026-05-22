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Biglietti Ascoli-Catania: quando escono, settore ospiti, trasferta libera o vietata ai residenti in Sicilia? Tutte le informazioni
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BIGLIETTI ASCOLI-CATANIA SETTORE OSPITI: QUANDO ESCONO
I biglietti del settore ospiti per assistere ad Ascoli-Catania non saranno messi in vendita.
Il settore ospiti è stato chiuso su decisione della Prefettura.
ASCOLI-CATANIA: TRASFERTA VIETATA?
Dopo i fatti di Lecco, con gli scontri in strada tra i tifosi di casa e quelli del Catania, si è deciso di vietare la trasferta ai sostenitori rossazzurri.
Nessun biglietto, dunque, verrà messo in vendita. I tifosi del Catania non potranno acquistare biglietti nemmeno negli altri settori dello stadio, a meno che non siano residenti nella provincia di Ascoli Piceno, Fermo, Teramo o Macerata.
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