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Marco Trombetta

Biglietti Ascoli-Catania: quando escono, settore ospiti, trasferta libera o vietata ai residenti in Sicilia? Tutte le informazioni

Serie C
Ascoli Calcio 1898 FC vs Catania
Ascoli Calcio 1898 FC
Catania

Quando escono i biglietti di Ascoli-Catania per il settore ospiti: trasferta libera, vietata o con restrizione ai residenti?

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  • BIGLIETTI ASCOLI-CATANIA SETTORE OSPITI: QUANDO ESCONO

    I biglietti del settore ospiti per assistere ad Ascoli-Catania non saranno messi in vendita.

    Il settore ospiti è stato chiuso su decisione della Prefettura.

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  • ASCOLI-CATANIA: TRASFERTA VIETATA?

    Dopo i fatti di Lecco, con gli scontri in strada tra i tifosi di casa e quelli del Catania, si è deciso di vietare la trasferta ai sostenitori rossazzurri.

    Nessun biglietto, dunque, verrà messo in vendita. I tifosi del Catania non potranno acquistare biglietti nemmeno negli altri settori dello stadio, a meno che non siano residenti nella provincia di Ascoli Piceno, Fermo, Teramo o Macerata.

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