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Beto EvertonGetty Images
Stefano Silvestri

Beto alla Fiorentina, è fatta per il dopo Kean: com'è andato l'ex attaccante dell'Udinese all'Everton

Calciomercato
Serie A
Fiorentina
Beto

Operazione conclusa a titolo definitivo tra i due club per il guineense, che torna a giocare in Serie A: militava in Inghilterra dall'estate del 2023.

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Beto torna in Italia. Sì, lui, l'ex centravanti dell'Udinese. E lo fa per indossare la maglia della Fiorentina, che lo ha scelto per raccogliere l'eredità di Moise Kean, destinato al Como.

Tutto fatto per il ventiseienne portoghese naturalizzato guineense: operazione a titolo definitivo chiusa con l'Everton in cambio di 18 milioni di euro, visite oggi, poi sarà il turno della firma e dell'ufficialità proprio agli sgoccioli del mercato estivo.

Negli ultimi tre anni, da quando l'Udinese nell'estate del 2023 lo ha lasciato partire, Beto ha giocato proprio nell'Everton, in Premier League: com'è andato e le sue nuove prospettive alla Fiorentina.


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  • IL RENDIMENTO CON L'EVERTON

    Se in Serie A e precedentemente in Portogallo Beto era riuscito ad andare in doppia cifra, in un campionato dalle difficoltà superiori come quello inglese non ce l'ha fatta. Neppure una volta.

    Nell'ultima stagione, ad esempio, l'attaccante della Nazionale guineense ha segnato 9 volte in 37 presenze di Premier League. Fino a febbraio aveva ampiamente deluso, collezionando appena 3 reti, poi si è scatenato arrivando a un soffio dalla decina e trovando in marzo e aprile i suoi mesi più prolifici (4 centri in 3 partite).



    Simile il rendimento realizzativo del 2024/25 (8 goal in 30 presenze), molto negativo invece quello della sua stagione d'esordio (3 goal sempre in 30 presenze). In generale, Beto ha messo assieme 25 reti in 113 presenze con i Toffees in tutte le competizioni: non benissimo.

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  • I GOAL CONTRO IL LIVERPOOL

    Beto è ricordato dai tifosi dell'Everton soprattutto per un fatto. E questo fatto ha a che fare con il Liverpool, l'acerrimo rivale cittadino.

    Il nuovo giocatore della Fiorentina è andato a segno contro i Reds nell'ultima partita disputata tra le due squadre nel vecchio Goodison Park: 2-2 nel febbraio del 2025.

    Non solo: sempre Beto ha trovato la via della rete anche nel primo derby giocato nel nuovo Hill Dickinson Stadium, lo scorso aprile. Ma in quell'occasione i Reds si sono imposti per 2-1 grazie a un guizzo al minuto 100 di Van Dijk.

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  • Beto EvertonGetty Images

    PERCHÉ BETO LASCIA L'EVERTON

    Beto, in generale, ha dimostrato soltanto a sprazzi di essere un attaccante da Premier League. Il suo attaccamento è piaciuto, le sue qualità prettamente offensive meno.

    Alla fine David Moyes, il manager dell'Everton, lo ha scalzato a seconda scelta: nelle prime due giornate del nuovo campionato lo ha fatto entrare dalla panchina nel finale sia contro il Crystal Palace che contro il Bournemouth, facendo capire chiaramente il cambio di gerarchie nel reparto offensivo.

    Non solo: il contratto di Beto sarebbe andato in scadenza tra poco meno di un anno, il 30 giugno del 2027. Al momento di trasferirsi dall'Udinese, l'ex bianconero aveva infatti firmato un quadriennale. Un rinnovo era stato praticamente escluso, per cui ecco la cessione a 18 milioni.

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  • SARÀ TITOLARE ALLA FIORENTINA?

    Di fatto, come detto, Beto arriva alla Fiorentina per rimpiazzare il partente Kean. Ma ciò non significa che sarà titolare a prescindere nell'attacco di Fabio Grosso.

    Le gerarchie offensive del nuovo allenatore del Sassuolo, specialmente per quanto riguarda il centravanti, si prospettano molto liquide soprattutto per un motivo: in rosa c'è anche Mateo Pellegrino, arrivato nelle scorse settimane dal Parma ed elemento su cui dirigenza e allenatore contano parecchio.

    Nell'attacco della Fiorentina, insomma, si prospetta uno dei ballottaggi più interessanti dell'intera Serie A. Diversamente da quanto accaduto nelle scorse due stagioni, nelle quali la stella Kean si è presa il proscenio diventando un intoccabile.

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