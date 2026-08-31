Beto alla Fiorentina, è fatta per il dopo Kean: com'è andato l'ex attaccante dell'Udinese all'Everton

Beto, in generale, ha dimostrato soltanto a sprazzi di essere un attaccante da Premier League. Il suo attaccamento è piaciuto, le sue qualità prettamente offensive meno.

Alla fine David Moyes, il manager dell'Everton, lo ha scalzato a seconda scelta: nelle prime due giornate del nuovo campionato lo ha fatto entrare dalla panchina nel finale sia contro il Crystal Palace che contro il Bournemouth, facendo capire chiaramente il cambio di gerarchie nel reparto offensivo.

Non solo: il contratto di Beto sarebbe andato in scadenza tra poco meno di un anno, il 30 giugno del 2027. Al momento di trasferirsi dall'Udinese, l'ex bianconero aveva infatti firmato un quadriennale. Un rinnovo era stato praticamente escluso, per cui ecco la cessione a 18 milioni.