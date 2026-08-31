Beto alla Fiorentina, è fatta per il dopo Kean: com'è andato l'ex attaccante dell'Udinese all'Everton

Beto torna in Italia. Sì, lui, l'ex centravanti dell'Udinese. E lo fa per indossare la maglia della Fiorentina, che lo ha scelto per raccogliere l'eredità di Moise Kean, destinato al Como.
Tutto fatto per il ventiseienne portoghese naturalizzato guineense: operazione a titolo definitivo chiusa con l'Everton in cambio di 18 milioni di euro, visite oggi, poi sarà il turno della firma e dell'ufficialità proprio agli sgoccioli del mercato estivo.
Negli ultimi tre anni, da quando l'Udinese nell'estate del 2023 lo ha lasciato partire, Beto ha giocato proprio nell'Everton, in Premier League: com'è andato e le sue nuove prospettive alla Fiorentina.
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