Betis in Champions dopo 21 anni, Siviglia a rischio retrocessione: le due facce di una città dagli umori e dagli obiettivi opposti

Diametralmente opposto, invece, è l'umore che serpeggia in casa Siviglia. Nei giorni scanditi dall'acquisizione del club da parte di Sergio Ramos, la preoccupazione è tutta rivolta verso una classifica che mette pressione e soprattutto apprensione in casa biancorossa.

A due giornate dalla fine, infatti, il Siviglia è pienamente invischiato nella lotta per non retrocedere in Segunda Division. Il Siviglia, infatti, vive una situazione a tratti paradossale: la squadra guidata da Luis Garcia - subentrato dopo l'esonero di Almeyda - occupa infatti il tredicesimo posto in classifica ma con un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto. Il tutto con nove punti ancora in palio, ma per gli andalusi il calendario non è propriamente un alleato: nelle ultime tre giornate, infatti, ci saranno le sfide contro il Villarreal, terzo in classifica, il Real Madrid secondo e il Celta Vigo sesto. Impegni non propriamente agevoli.