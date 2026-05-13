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Betis SivigliaGetty Images
Michael Di Chiaro

Betis in Champions dopo 21 anni, Siviglia a rischio retrocessione: le due facce di una città dagli umori e dagli obiettivi opposti

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Il Betis di Pellegrini batte l'Elche e torna in Champions a 21 anni di distanza dall'ultima partecipazione. Siviglia tredicesimo ma coinvolto in una clamorosa bagarre salvezza: ha solo un punto di vantaggio sul terzultimo posto con tre partite ancora da giocare.

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Una città, due squadre. Umori decisamente opposti.

Si potrebbe riassumere così la tutt'altro che banale stagione di Betis e Siviglia, ovvero le due squadre più rappresentative dell'Andalusia, capaci di regalare emozioni tra loro contrastanti ai propri tifosi nel corso di un'annata che volge ormai al termine.

Ma come sta andando la stagione di Betis e Siviglia?

  • BETIS IN CHAMPIONS DOPO 21 ANNI

    Il Betis sogna ad occhi aperti.

    La squadra allenata da Manuel Pellegrini ha infatti scritto una pagina di storia indelebile: la formazione andalusa ha infatti ottenuto la matematica certezza di chiudere al quinto posto in classifica.

    Un piazzamento che, grazie anche alla posizione della Spagna nel Ranking UEFA, garantisce al Betis di prendere parte alla prossima edizione della Champions League, andando ad interrompere un digiuno di 21 anni. I biancoverdi, infatti, non prendevano parte alla massima rassegna continentale dalla stagione 2005/06.

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  • DECISIVA LA VITTORIA SULL'ELCHE

    Nella notte di martedì 12 maggio è scattata ufficialmente la festa.

    Il Betis ha battuto 2-1 l'Elche grazie ai goal di Cucho Hernandez e di Fornals, portando il proprio vantaggio sul Levante (sesto) a otto punti. In altre parole un distacco semplicemente incolmabile e che garantisce alla squadra di Pellegrini la certezza di iscrivere il proprio nome tra le 36 squadre che la prossima stagione si giocheranno il trofeo più ambito d'Europa.

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  • INCUBO SIVIGLIA: A RISCHIO RETROCESSIONE

    Diametralmente opposto, invece, è l'umore che serpeggia in casa Siviglia. Nei giorni scanditi dall'acquisizione del club da parte di Sergio Ramos, la preoccupazione è tutta rivolta verso una classifica che mette pressione e soprattutto apprensione in casa biancorossa.

    A due giornate dalla fine, infatti, il Siviglia è pienamente invischiato nella lotta per non retrocedere in Segunda Division. Il Siviglia, infatti, vive una situazione a tratti paradossale: la squadra guidata da Luis Garcia - subentrato dopo l'esonero di Almeyda - occupa infatti il tredicesimo posto in classifica ma con un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto. Il tutto con nove punti ancora in palio, ma per gli andalusi il calendario non è propriamente un alleato: nelle ultime tre giornate, infatti, ci saranno le sfide contro il Villarreal, terzo in classifica, il Real Madrid secondo e il Celta Vigo sesto. Impegni non propriamente agevoli.

  • INCREDIBILE BAGARRE SALVEZZA: 12 SQUADRE IN 6 PUNTI

    All'imbocco del rush finale de La Liga, sono addirittura 12 le squadre che non hanno ancora raggiunto la certezza aritmetica della salvezza. Se il Real Oviedo ultimo è già retrocesso in Segunda Division, il resto è ancora tutto da scrivere e la classifica è a dir poco compatta.

    Basti pensare che tra il Getafe, settimo, e il Girona dodicesimo ci sono solamente 6 punti. Di seguito ecco come si presenta la corsa salvezza.


    7 - Getafe 45 punti

    8 - Real Sociedad 44

    9 - Athletic Bilbao 44

    10 - Rayo Vallecano 43

    11 - Osasuna 42

    12 - Valencia 42

    13 - Siviglia 40

    14 - Elche 39

    15 - Mallorca 39

    16 - Levante 39

    17 - Espanyol 39

    18 - Girona 39

    19 - Alaves 37

    19 -

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