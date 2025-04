Betis-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Amazon Prime Video, TV8 o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Real Betis vs Fiorentina

Betis e Fiorentina si sfidano nella semifinale di andata di Conference League: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Altra notte europea per la Fiorentina di Raffaele Palladino, che sfida in trasferta il Betis nella semifinale d’andata di Conference League.

Ottimo momento di forma per la formazione viola, che si presenta al match dopo due successi consecutivi in campionato contro Cagliari ed Empoli che hanno rilanciato le ambizioni verso un piazzamento in Europa.

Momento simile per il Betis: la squadra di Pellegrini ha vinto nettamente le ultime due gare di campionato (3-1 al Girona e 5-1 al Valladolid) e si trova attualmente al sesto posto in Liga.

La vincente del doppio confronto tra Betis e Fiorentina sfiderà in finale una tra Djurgarden e Chelsea. Tutte le info su Betis-Fiorentina: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.