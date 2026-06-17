Per ilChelsea: la cessione di Cucurella sorprende, perché dopo un inizio difficile il difensore spagnolo è diventato un punto fermo della retroguardia dal suo arrivo nel 2022. Al meglio della forma è tra i migliori nel ruolo. Tuttavia, il Chelsea lo pagò troppo, prelevandolo dal Brighton per 60 milioni di sterline (80 milioni di dollari), e ora, vista la sua volontà di andare via e le critiche al club, incasserà circa 52 milioni di sterline (69 milioni di dollari), accettando che non fosse più incedibile. A 28 anni, il suo valore potrebbe scendere. La sua partenza lascia la rosa, già povera di esperienza, senza uno dei pochi punti fermi, ma il Chelsea confida nel giovane Jorrel Hato e nell’arrivo di Valentin Barco. Voto: B-
Per il Real Madrid: José Mourinho parla e il club ascolta: ecco perché i Blancos, già attivi sul mercato, lo ingaggiano a sorpresa. Avevano già speso molto per un terzino sinistro, Álvaro Carreras, ma questo non li ha fermati dal pagare una cifra elevata per Cucurella, obiettivo del nuovo (e vecchio) tecnico. Sessanta milioni sono tanti per una società che di solito spende con parsimonia, e dunque serve un ritorno immediato da un giocatore la cui forma è calata negli ultimi mesi. Cucurella compirà 28 anni a breve: quanti anni di alto livello potrà ancora garantire? Ha comunque l’energia e la grinta tipiche dei giocatori di Mourinho. Con questo acquisto il Real ha ora quattro terzini sinistri in rosa (Cucurella, Carreras, Mendy e Fran García), quindi serviranno delle cessioni. Voto: C
Per Cucurella: Il terzino ottiene ciò che voleva, lasciando un Chelsea in difficoltà per approdare in un top club nel pieno della sua carriera. Voleva tornare in Spagna, deluso dalla gestione dei “BlueCo”, e nonostante l’interesse dell’Atlético ha scelto il Real. Non sorprende che l’affare sia stato chiuso in fretta: Cucurella ha detto sì appena contattato. Scelto da Mourinho, ha buone chance di diventare un giocatore chiave, mentre Carreras potrebbe alternarsi in squadra. Però, vista la cifra versata, dovrà subito convincere, altrimenti rischia di finire nel mirino dei tifosi del Bernabéu, noti per la loro impazienza, soprattutto considerando i suoi legami col Barcellona. Voto: A
Krishan Davis