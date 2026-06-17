Per il Manchester City: addio a una leggenda. Bernardo è uno dei migliori giocatori della storia della Premier League, centrocampista offensivo instancabile e creativo, fondamentale nei successi recenti del City. Era il giocatore ideale per Guardiola, che lo amava e ha persino pianto al suo commovente addio all’Etihad. Guardiola avrebbe voluto che chiudesse la carriera in blu, ma l’addio era ormai scritto. Vederlo partire a parametro zero non è ideale per le casse del club, ma è il minimo dopo nove stagioni di altissimo livello. La sua abilità, intelligenza e personalità mancheranno moltissimo al City. Voto: D

Per il Real Madrid: due motivi per festeggiare. I Blancos hanno ingaggiato un giocatore di eccezionale qualità a parametro zero e hanno battuto i rivali storici del Barcellona. Dopo mesi di speculazioni, tra cui alcuni commenti dello stesso Silva, il trasferimento al Camp Nou sembrava certo. Poi l’arrivo di José Mourinho al Bernabéu ha cambiato tutto. Lo “Special One” ha fatto dell’ingaggio del suo connazionale una priorità e l’affare è stato chiuso in 36 ore. I suoi giorni migliori sono alle spalle, ma nella scorsa Premier ha dimostrato di poter ancora incidere: memorabile la sua prova contro l’Arsenal all’Etihad. Ma soprattutto è il modello perfetto per i giovani del Real: incarna il mix di talento e grinta che Mourinho cerca. Voto: B+

Per Bernardo Silva: il trasferimento in Spagna che sognava da tempo. Negli ultimi tre anni Guardiola lo ha convinto a restare, ma stavolta il portoghese ha scelto il Real. Questa volta non ha cambiato idea e ora potrà giocare per una delle grandi del calcio europeo. Il Real vive un momento difficile, superato dal Barcellona, ma aiutare Mourinho a riportarlo in vetta è una sfida che accoglierà volentieri. La concorrenza è forte e Silva non è più fulmineo come un tempo, ma, come ricorda Guardiola, i primi cinque metri sono mentali e in questo l’ex capitano del City è ancora fulmineo. Magari sarebbe stato meglio se fosse arrivato prima, ma ha esperienza e qualità sufficienti per emulare Luka Modric e brillare in Spagna oltre i trent’anni. Voto: A+



