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Bernardo Silva transfer grade GFXGOAL
Tom Maston,Mark Doyle e Krishan Davis

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Bernardo Silva, leggenda del Manchester City, potrebbe avere un impatto alla Luka Modric sul Real Madrid di José Mourinho: GOAL valuta i trasferimenti più importanti della finestra di mercato estiva 2026

Opinion
Real Madrid
M. Cucurella
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A. Robertson
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Per molti appassionati di calcio, l’estate è il momento più atteso dell’anno, non solo per i Mondiali ogni quattro anni, ma perché la fine della stagione significa una cosa sola: è tempo di calciomercato. Il mercato 2026 si preannuncia già frenetico, con grandi nomi pronti a trasferimenti milionari prima della chiusura del 1° settembre.

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Alcuni trasferimenti soddisfano tutti, ma spesso club o giocatori si chiedono se avrebbero dovuto scegliere diversamente.

GOAL è qui per dirvi chi ha guadagnato di più da ogni grande affare, prima ancora che i giocatori vengano presentati. Per tutta l’estate valuteremo ogni operazione conclusa, così saprete subito vincitori e vinti del mercato.

Guarda le nostre valutazioni qui sotto e facci sapere cosa ne pensi nei commenti.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    17 giugno: Bernardo Silva (dal Manchester City al Real Madrid, trasferimento a titolo gratuito)

    Per il Manchester City: addio a una leggenda. Bernardo è uno dei migliori giocatori della storia della Premier League, centrocampista offensivo instancabile e creativo, fondamentale nei successi recenti del City. Era il giocatore ideale per Guardiola, che lo amava e ha persino pianto al suo commovente addio all’Etihad. Guardiola avrebbe voluto che chiudesse la carriera in blu, ma l’addio era ormai scritto. Vederlo partire a parametro zero non è ideale per le casse del club, ma è il minimo dopo nove stagioni di altissimo livello. La sua abilità, intelligenza e personalità mancheranno moltissimo al City. Voto: D

    Per il Real Madrid: due motivi per festeggiare. I Blancos hanno ingaggiato un giocatore di eccezionale qualità a parametro zero e hanno battuto i rivali storici del Barcellona. Dopo mesi di speculazioni, tra cui alcuni commenti dello stesso Silva, il trasferimento al Camp Nou sembrava certo. Poi l’arrivo di José Mourinho al Bernabéu ha cambiato tutto. Lo “Special One” ha fatto dell’ingaggio del suo connazionale una priorità e l’affare è stato chiuso in 36 ore. I suoi giorni migliori sono alle spalle, ma nella scorsa Premier ha dimostrato di poter ancora incidere: memorabile la sua prova contro l’Arsenal all’Etihad. Ma soprattutto è il modello perfetto per i giovani del Real: incarna il mix di talento e grinta che Mourinho cerca. Voto: B+

    Per Bernardo Silva: il trasferimento in Spagna che sognava da tempo. Negli ultimi tre anni Guardiola lo ha convinto a restare, ma stavolta il portoghese ha scelto il Real. Questa volta non ha cambiato idea e ora potrà giocare per una delle grandi del calcio europeo. Il Real vive un momento difficile, superato dal Barcellona, ma aiutare Mourinho a riportarlo in vetta è una sfida che accoglierà volentieri. La concorrenza è forte e Silva non è più fulmineo come un tempo, ma, come ricorda Guardiola, i primi cinque metri sono mentali e in questo l’ex capitano del City è ancora fulmineo. Magari sarebbe stato meglio se fosse arrivato prima, ma ha esperienza e qualità sufficienti per emulare Luka Modric e brillare in Spagna oltre i trent’anni. Voto: A+


    • Pubblicità
  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 giugno: Marc Cucurella (dal Chelsea al Real Madrid, 60 milioni di euro)

    Per ilChelsea: la cessione di Cucurella sorprende, perché dopo un inizio difficile il difensore spagnolo è diventato un punto fermo della retroguardia dal suo arrivo nel 2022. Al meglio della forma è tra i migliori nel ruolo. Tuttavia, il Chelsea lo pagò troppo, prelevandolo dal Brighton per 60 milioni di sterline (80 milioni di dollari), e ora, vista la sua volontà di andare via e le critiche al club, incasserà circa 52 milioni di sterline (69 milioni di dollari), accettando che non fosse più incedibile. A 28 anni, il suo valore potrebbe scendere. La sua partenza lascia la rosa, già povera di esperienza, senza uno dei pochi punti fermi, ma il Chelsea confida nel giovane Jorrel Hato e nell’arrivo di Valentin Barco. Voto: B-

    Per il Real Madrid: José Mourinho parla e il club ascolta: ecco perché i Blancos, già attivi sul mercato, lo ingaggiano a sorpresa. Avevano già speso molto per un terzino sinistro, Álvaro Carreras, ma questo non li ha fermati dal pagare una cifra elevata per Cucurella, obiettivo del nuovo (e vecchio) tecnico. Sessanta milioni sono tanti per una società che di solito spende con parsimonia, e dunque serve un ritorno immediato da un giocatore la cui forma è calata negli ultimi mesi. Cucurella compirà 28 anni a breve: quanti anni di alto livello potrà ancora garantire? Ha comunque l’energia e la grinta tipiche dei giocatori di Mourinho. Con questo acquisto il Real ha ora quattro terzini sinistri in rosa (Cucurella, Carreras, Mendy e Fran García), quindi serviranno delle cessioni. Voto: C

    Per Cucurella: Il terzino ottiene ciò che voleva, lasciando un Chelsea in difficoltà per approdare in un top club nel pieno della sua carriera. Voleva tornare in Spagna, deluso dalla gestione dei “BlueCo”, e nonostante l’interesse dell’Atlético ha scelto il Real. Non sorprende che l’affare sia stato chiuso in fretta: Cucurella ha detto sì appena contattato. Scelto da Mourinho, ha buone chance di diventare un giocatore chiave, mentre Carreras potrebbe alternarsi in squadra. Però, vista la cifra versata, dovrà subito convincere, altrimenti rischia di finire nel mirino dei tifosi del Bernabéu, noti per la loro impazienza, soprattutto considerando i suoi legami col Barcellona. Voto: A

    Krishan Davis


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  • Andy RobertsonGetty Images

    5 giugno: Andy Robertson (dal Liverpool al Tottenham, a titolo gratuito)

    Per il Liverpool è un addio emozionante. Robertson, acquistato dall’Hull City per 8 milioni di sterline nel 2017, è stato tra i migliori terzini sinistri al mondo nel periodo d’oro dell’era Klopp. Tuttavia, l’età si faceva sentire per il 32enne, così il Liverpool lo ha sostituito ingaggiando Milos Kerkez l’estate scorsa e avrebbe ceduto Robertson già a gennaio se fosse riuscito a richiamare Kostas Tsimikas dalla Roma. Tuttavia Kerkez non si è ancora ambientato ad Anfield e, durante la difficile stagione 2025-26, è emerso quanto esperienza, grinta e personalità di Robertson mancheranno. La partenza di Robertson, unita a quella di Mohamed Salah, preoccupa i tifosi: il livello della squadra potrebbe calare ancora. Voto: D

    Per il Tottenham: mossa sorprendente. Gli Spurs lo volevano già a gennaio, ma il motivo non era chiaro. La rosa soffriva di qualità e profondità in altri ruoli, non certo in quello di terzino sinistro. Ben Davies era infortunato, ma gli Spurs avevano comunque Destiny Udogie, il versatile Djed Spence e il giovane brasiliano Souza, appena arrivato dal Santos. L’idea era di inserire un leader in uno spogliatoio in difficoltà, utile al nuovo tecnico Roberto De Zerbi per imporre una cultura di impegno totale. Arriva a parametro zero, ma resta il dubbio che fosse davvero necessario. Voto: C

    Per Robertson: scelta sorprendente. È comprensibile che a gennaio volesse andare via: era finito in panchina dietro a un giocatore poco convincente e desiderava giocare in vista dei Mondiali, cosa che gli Spurs sembravano poter garantirgli. Alla fine ha giocato più del previsto nella seconda parte di stagione, quindi arriva al trasferimento in Nord America in discreta forma. Un rinnovo ad Anfield era comunque impossibile: il Liverpool non gliel’ha mai offerto. Aveva altre offerte, Juventus compresa, quindi sorprende la scelta di un club che ha rischiato la retrocessione. Oggi, però, con De Zerbi in panchina, gli Spurs possono sembrare più attraenti rispetto a gennaio. Non crediamo comunque che a Londra giocherà molto più di quanto abbia fatto a Liverpool. Voto: C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 giugno: Ederson dall'Atalanta al Manchester United per 35 milioni di sterline.

    Per l’Atalanta si tratta dell’ennesima conferma del suo brillante modello di business. Acquistato dalla Salernitana nel 2022 per circa 23 milioni di euro, Ederson potrebbe ora fruttare il doppio, con tutte le clausole aggiuntive, se ceduto allo United dopo quattro stagioni eccellenti, culminate con la storica vittoria in Europa League. Sostituirlo sarà difficile, ma è il marchio di fabbrica dell’Atalanta: scovare talenti e rivenderli al miglior offerente. L’Atlético Madrid lo voleva, ma l’Atalanta ha tenuto il prezzo e lo United ha accettato di pagare per un giocatore con un anno di contratto. Un altro colpo di un eccellente team di reclutamento. Voto: A

    Per lo United: acquisto sensato per un club spesso impulsivo sul mercato. Dopo l'addio di Casemiro, i Red Devils cercavano un nuovo centrocampista e hanno scelto un altro brasiliano bravo in interdizione e costruzione. Il valore di Ederson è leggermente calato nell'ultimo anno: non è stato convocato da Ancelotti per i Mondiali, a differenza di Casemiro. Il suo valore era però calato dopo l’addio di Gasperini, che lo considerava il perno della squadra capace di battere il Bayer Leverkusen di Alonso in finale di Europa League. In passato era stato accostato a Liverpool e Manchester City; se ritrova quella forma, può formare una coppia efficace con Kobbie Mainoo, pur non essendo al livello del miglior Casemiro ma migliorando comunque Ugarte. Voto: B+

    Per Ederson: il grande trasferimento che meritava. Da tempo desiderava la Premier League e ora potrà esprimersi in un campionato che esalta le sue doti di interdizione e palleggio, oltre alla pericolosità in area. Qualcuno potrebbe obiettare che l’Atlético di Diego Simeone sarebbe stata una scelta migliore, ma Michael Carrick, ex mediano di livello, sembra aver riportato un po’ di stabilità a Old Trafford. Ha le qualità per brillare a Old Trafford e tornare in Nazionale. Voto: A

    Mark Doyle

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 maggio: Anthony Gordon (dal Newcastle al Barcellona, 80 milioni di euro)

    Per il Newcastle: un cambio di rotta netto. La scorsa estate il club ha lottato per trattenere Alexander Isak, poi lo ha lasciato andare al Liverpool. Meglio sarebbe stato cederlo subito, perché il suo malcontento ha pesato su Howe e sulla squadra. Ora il club ha agito in fretta per cedere un altro attaccante scontento, incassando una cifra notevole. Gordon è un giocatore laborioso, talentuoso e versatile, ma non ha ancora fatto vedere di valere i 69 milioni di sterline chiesti. La sfida per il Newcastle è ora investire bene questi soldi: aveva già sperperato i proventi della cessione di Isak e, quest’estate, convincere grandi talenti sarà ancora più difficile. I Magpies non possono più offrire la Champions League, e il loro 12° posto in Premier, sommato alla voglia di Gordon di seguire Isak, mostra che il club non è più una minaccia per l’élite inglese sotto proprietari sauditi sempre più distanti. Voto: B-

    Per il Barcellona: un segnale preoccupante. I blaugrana, alle prese da tempo con i vincoli finanziari della Liga, appena sistemato il bilancio spendono subito 80 milioni per Gordon: un cattivo segno. L’inglese è versatile e utile in ogni posizione dell’attacco, pressa molto e questo spiega perché Hansi Flick lo abbia voluto. Tuttavia il prezzo resta troppo alto. Un buon Mondiale potrebbe giustificare in parte la cifra, e si sottolinea che l’inglese ha segnato 10 gol in Champions, ma sei reti sono arrivate contro Qarabag e Union Saint-Gilloise, metà su rigore. Negli ultimi 60 match di Premier ha segnato solo 12 volte: è questo il dato più realistico per i tifosi blaugrana. Gordon costa meno di Rashford e può dare a Flick l’ala che cerca, ma sul mercato c’erano alternative più convenienti. Il Barça sembra aver ritrovato i soldi prima del buon senso. Voto: C+

    Per Gordon: un sogno realizzato. Nonostante prestazioni altalenanti in Premier League negli ultimi due anni, il giocatore ha finalmente raggiunto un grande club. In passato era stato tentato dal Liverpool, squadra della sua città, e sembrava diretto al Bayern Monaco. I bavaresi hanno esitato di fronte alla cifra richiesta, e qui sta la sfida per Gordon: dovrà giustificare l’investimento, perché il Barcellona non ha speso 80 milioni per un giocatore di secondo piano. Gordon dovrà conquistarsi un posto da titolare in un attacco stellare, e non sarà facile: basta chiedere a Rashford, ora in esubero nonostante 28 gol+assist all’esordio. Ma il 25enne probabilmente stenta a credere alla sua fortuna: lascerà Anthony Elanga per giocare accanto a Lamine Yamal. Voto: A

    Mark Doyle