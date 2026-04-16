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Michael Di Chiaro

Bernardo Silva lascia il Manchester City a fine stagione: è arrivato l'annuncio ufficiale, il messaggio del portoghese e le ultime sul futuro

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Il club inglese ha annunciato l'addio del portoghese al termine della stagione: lascerà il City a zero dopo la naturale scadenza del suo contratto.

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La notizia era ormai nell'aria da diverse settimane, per non dire mesi. Ma ora ha assunto anche i connotati dell'ufficialità.


Al termine della stagione 2025/26, Bernardo Silva lascerà il Manchester City: l'avventura del fantasista portoghese alla corte di Pep Guardiola si concluderà dunque con la conclusione del campionato di Premier League, dopo la naturale scadenza del suo contratto.

Di seguito ecco l'annuncio del City e il messaggio del calciatore.

  • BERNARDO SILVA VIA DAL CITY A FINE STAGIONE: IL COMUNICATO

    "Il Manchester City conferma che Bernardo Silva lascerà il Club quest'estate.

    Il fantasista portoghese è arrivato al City nel 2017 e ha collezionato 451 presenze durante i suoi nove anni di gloria con i Blues.

    Il contributo del 31enne al nostro periodo di maggior successo è incalcolabile.

    Ad oggi, ha vinto 19 trofei importanti, tra cui sei titoli di Premier League, una UEFA Champions League, due FA Cup, cinque Carabao Cup, tre Community Shield, una Coppa del Mondo per club FIFA e una Supercoppa UEFA, con Bernardo che ha anche capitanato il Club nella vittoria della Carabao Cup 2026 contro l'ArsenalOltre allo straordinario bottino di trofei, i 76 gol e i 77 assist di Bernardo dimostrano ulteriormente il magnifico contributo a tutto tondo di Bernardo alla causa del City.

    Recentemente è entrato nella top 10 dei giocatori con più presenze nella storia del City, superando una serie di ex giocatori illustri, tra cui David Silva, Paul Power e Willie Donachie.

    Bernardoo ora si concentrerà sul cercare di concludere la sua esperienza al City con altri trofei, con la squadra di Pep Guardiola ancora in piena corsa per vincere sia il titolo di Premier League che la FA Cup.

    In breve, sarà giustamente ricordato come uno dei giocatori più belli e amati di sempre del City".




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  • IL MESSAGGIO DI BERNARDO SILVA

    Bernardo Silva ha annunciato l'addio al Manchester City con un messaggio apparso sui propri canali social nella giornata di giovedì 16 aprile. Di seguito ecco le sue parole:

    "Cityzens,

    Quando sono arrivato 9 anni fa, inseguivo il sogno di un bambino, volevo avere successo nella vita, volevo raggiungere grandi traguardi. Questa città e questo club mi hanno dato molto di più, molto più di quanto avessi mai sperato. Ciò che abbiamo vinto e raggiunto insieme è un'eredità che custodirò per sempre nel mio cuore. I Centurioni, il quadruplo scudetto, il Triplete, il Four 2000 e molto altro ancora... Non è andata poi così male 😉

    Tra pochi mesi sarà il momento di dire addio alla città dove non solo abbiamo vinto così tanto come club, ma dove ho anche iniziato il mio matrimonio e ho formato la mia famiglia. Dal profondo del mio cuore, Ines e Carlota, grazie!

    Ai tifosi, il vostro supporto incondizionato in tutti questi anni è qualcosa che non dimenticherò mai. Il mio obiettivo principale come giocatore è sempre stato quello di giocare con passione, affinché voi ragazzi poteste sentirvi orgogliosi e ben rappresentati in campo. Spero che l'abbiate percepito in ogni singola partita. Sono arrivato come giocatore del Manchester City, me ne vado come uno di voi, un tifoso del Manchester City per la vita. Continuate a sostenere questa giovane squadra e sono sicuro che vi regalerà tanti nuovi fantastici ricordi in futuro.

    Al club, a Pep, allo staff e a tutti i miei compagni di squadra di questi 9 anni, grazie per tutti i ricordi e per avermi permesso di far parte di questo percorso per così tanto tempo. L'atmosfera che creavamo ogni giorno al centro di allenamento mi ha fatto sentire a casa e parte di una grande famiglia. Godiamoci insieme queste ultime settimane e lottiamo per quello che questa stagione ci riserva ancora.

    Vi voglio bene,
    Bernardo.

    Il club e tutti i nostri tifosi si prenderanno ora il tempo per rendere un degno tributo e un addio a un meraviglioso servitore del Manchester City Football Club al termine della stagione."



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  • I NUMERI DI BERNARDO SILVA AL MANCHESTER CITY

    Bernardo Silva, dunque, lascerà il Manchester City dopo nove stagioni. Il portoghese, infatti, era sbarcato in Premier nell'estate del 2017 arrivando dal Monaco.

    Con la maglia dei Citizens, Bernardo ha vinto praticamente tutto: 6 Premier League, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Supercoppa europea, 2 FA Cup, 5 Carabao Cup e 3 Community Shield. Il suo bottino personale con il City, aggiornato al 16 aprile, conta 451 partite ufficiali, 76 goal e 77 assist.

  • IL FUTURO DI BERNARDO SILVA

    Bernardo Silva, di conseguenza, è destinato a diventare uno dei profili più appetibili in vista della sessione estiva di calciomercato. Il classe 1995, infatti, sarà con ogni probabilità il parametro zero più ambito sulla scena internazionale e la lista dei club pretendenti si preannuncia molto lunga.

    La Juventus, dal canto suo, sarebbe tra le società fortemente interessate alle prestazioni del calciatore lusitano. Un eventuale approdo a Torino permetterebbe a Luciano Spalletti di poter sfruttare un'enorme iniezione di qualità e personalità all'interno del proprio reparto di centrocampo, ma la concorrenza si preannuncia molto agguerrita. Dal 'suo' Benfica (dove ha mosso i primi passi) alla tentazione Barcellona, passando per una suggestiva ipotesi che porta al Galatasaray. Nelle prossime settimane, dunque, Bernardo Silva avrà modo di valutare tutte le offerte e di scegliere la sua prossima destinazione.

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