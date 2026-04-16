Bernardo Silva lascia il Manchester City a fine stagione: è arrivato l'annuncio ufficiale, il messaggio del portoghese e le ultime sul futuro

Bernardo Silva ha annunciato l'addio al Manchester City con un messaggio apparso sui propri canali social nella giornata di giovedì 16 aprile. Di seguito ecco le sue parole:

"Cityzens,



Quando sono arrivato 9 anni fa, inseguivo il sogno di un bambino, volevo avere successo nella vita, volevo raggiungere grandi traguardi. Questa città e questo club mi hanno dato molto di più, molto più di quanto avessi mai sperato. Ciò che abbiamo vinto e raggiunto insieme è un'eredità che custodirò per sempre nel mio cuore. I Centurioni, il quadruplo scudetto, il Triplete, il Four 2000 e molto altro ancora... Non è andata poi così male 😉



Tra pochi mesi sarà il momento di dire addio alla città dove non solo abbiamo vinto così tanto come club, ma dove ho anche iniziato il mio matrimonio e ho formato la mia famiglia. Dal profondo del mio cuore, Ines e Carlota, grazie!



Ai tifosi, il vostro supporto incondizionato in tutti questi anni è qualcosa che non dimenticherò mai. Il mio obiettivo principale come giocatore è sempre stato quello di giocare con passione, affinché voi ragazzi poteste sentirvi orgogliosi e ben rappresentati in campo. Spero che l'abbiate percepito in ogni singola partita. Sono arrivato come giocatore del Manchester City, me ne vado come uno di voi, un tifoso del Manchester City per la vita. Continuate a sostenere questa giovane squadra e sono sicuro che vi regalerà tanti nuovi fantastici ricordi in futuro.



Al club, a Pep, allo staff e a tutti i miei compagni di squadra di questi 9 anni, grazie per tutti i ricordi e per avermi permesso di far parte di questo percorso per così tanto tempo. L'atmosfera che creavamo ogni giorno al centro di allenamento mi ha fatto sentire a casa e parte di una grande famiglia. Godiamoci insieme queste ultime settimane e lottiamo per quello che questa stagione ci riserva ancora.



Vi voglio bene,

Bernardo.



Il club e tutti i nostri tifosi si prenderanno ora il tempo per rendere un degno tributo e un addio a un meraviglioso servitore del Manchester City Football Club al termine della stagione."







