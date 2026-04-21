Bernardeschi infortunato, salta quasi tutto il finale di stagione: tornerà solamente per l'ultimissima parte

Il Bologna perde Federico Bernardeschi per le prossime partite di campionato. L'attaccante rossoblù ha infatti rimediato la lesione del muscolo iliaco destro, che lo costringerà a saltare alcuni match in questo finale di Serie A. Un problema notevole per mister Italiano, che spera di rimontare l'Atalanta e qualificarsi alla prossima Conference League.

"Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una lesione del muscolo iliaco destro, con tempi di recupero di 2-3 settimane" ha fatto sapere il Bologna in una nota ufficiale, confermando come il ritorno del giocatore ex Toronto non sia proprio dietro l'angolo.

Bernardeschi si è infortunato nella partita di Serie A contro l'ex Juventus, in cui ha tra l'altro ricevuto gli applausi dei suoi vecchi tifosi sin dal riscaldamento nella ripresa. Subentrato al minuto 77, ha lasciato il campo sette più tardi. Lasciando il Bologna in dieci per l'ultima parte di gara in virtù dei cambi oramai terminati.