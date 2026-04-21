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Bernardeschi BolognaGetty Images
Francesco Schirru

Bernardeschi infortunato, salta quasi tutto il finale di stagione: tornerà solamente per l'ultimissima parte

F. Bernardeschi
Bologna vs Roma
Bologna
Roma
Serie A

Lesione del muscolo iliaco destro per Bernardeschi, che non potrà giocare per il Bologna per i prossimi turni di campionato: nuovamente in campo solamente a metà maggio.

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Il Bologna perde Federico Bernardeschi per le prossime partite di campionato. L'attaccante rossoblù ha infatti rimediato la lesione del muscolo iliaco destro, che lo costringerà a saltare alcuni match in questo finale di Serie A. Un problema notevole per mister Italiano, che spera di rimontare l'Atalanta e qualificarsi alla prossima Conference League.

"Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una lesione del muscolo iliaco destro, con tempi di recupero di 2-3 settimane" ha fatto sapere il Bologna in una nota ufficiale, confermando come il ritorno del giocatore ex Toronto non sia proprio dietro l'angolo.

Bernardeschi si è infortunato nella partita di Serie A contro l'ex Juventus, in cui ha tra l'altro ricevuto gli applausi dei suoi vecchi tifosi sin dal riscaldamento nella ripresa. Subentrato al minuto 77, ha lasciato il campo sette più tardi. Lasciando il Bologna in dieci per l'ultima parte di gara in virtù dei cambi oramai terminati.

  • IL RITORNO DI BERNARDESCHI

    Il Bologna non potrà contare su Bernardeschi nel fondamentale incontro del 34esimo turno contro la Roma, nonchè per il successivo match casalingo contro il Cagliari che aprirà maggio.

    Il ritorno di Bernaredeschi, a seconda di come evolverà il recupero, potrebbe avvenire o in occasione della trasferta contro il Napoli o direttamente per il penultimo turno contro l'Atalanta.

    Il Bologna chiuderà la stagione con l'ennesimo big match, ovvero contro l'Inter.

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  • LA STAGIONE DI BERNA

    Bernardeschi è stato senza dubbio uno dei migliori giocatori del Bologna in Europa League, dove è riuscito a segnare ben cinque reti, mentre in campionato non ha avuto modo, specialmente causa infortuni, di essere particolarmente decisivo.

    L'annata di Serie A ha visto Bernardeschi in rete appena due volte, con due assist a completare il dato del 25/26. Nonostante il minimo apporto in zona goal, l'ex Toronto è stato spesso tra i migliori del Bologna, nonostante non sia stato certo un imprescindibile.

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