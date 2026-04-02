Bergomi difende Bastoni: "Cosa gli abbiamo fatto passare? Ora dovrà andare via dall'Italia per il suo bene"

Alessandro Bastoni dovrà superare l'eliminazione con l'Italia e per lui sarà probabilmente un po' più complicato rispetto a tutti gli altri azzurri visto come sono andate le cose nella sconfitta contro la Bosnia.
Il difensore dell'Inter è stato protagonista in negativo nella finale playoff persa dagli azzurri lasciando l'Italia in dieci uomini già prima dell'intervallo.
Per Bastoni, già era un momento non semplice dopo l'episodio in Inter-Juventus e adesso si è aggiunta la grossissima delusione con la maglia azzurra. Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter e amico del giocatore, lo ha difeso consigliandogli però di lasciare la Serie A.