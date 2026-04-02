Bergomi difende Bastoni: "Cosa gli abbiamo fatto passare? Ora dovrà andare via dall'Italia per il suo bene"

Bergomi, intervistato a Radio Nerazzurra, sottolinea il momento e la situazione "mentale" con cui Bastoni è arrivato a giocare le partite con l'Italia: "Mi chiedo quanto interessa agli italiani la Nazionale azzurra? Questi discorsi li facevamo identici, quattro anni fa. A Bastoni cosa abbiamo fatto passare? Per me è un amico, lo vedo anche alle partite di basket, gli voglio un bene dell'anima. L'errore era in canna, cosa gli hanno detto per un mese e mezzo?".





Il riferimento è ai fischi ricevuti dal difensore dell'Inter dopo quanto avvenuto contro la Juventus; fischi che hanno accompagnato Bastoni nelle ultime settimane in ogni stadio in cui è andato a giocare.