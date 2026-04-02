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Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport
Andrea Ajello

Bergomi difende Bastoni: "Cosa gli abbiamo fatto passare? Ora dovrà andare via dall'Italia per il suo bene"

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Inter
A. Bastoni

Bastoni nel mirino delle critiche dopo l'espulsione con l'Italia, l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi sta con il difensore: "L'errore era in canna, cosa gli hanno detto per un mese e mezzo?".

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Alessandro Bastoni dovrà superare l'eliminazione con l'Italia e per lui sarà probabilmente un po' più complicato rispetto a tutti gli altri azzurri visto come sono andate le cose nella sconfitta contro la Bosnia.

Il difensore dell'Inter è stato protagonista in negativo nella finale playoff persa dagli azzurri lasciando l'Italia in dieci uomini già prima dell'intervallo.

Per Bastoni, già era un momento non semplice dopo l'episodio in Inter-Juventus e adesso si è aggiunta la grossissima delusione con la maglia azzurra. Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter e amico del giocatore, lo ha difeso consigliandogli però di lasciare la Serie A.

  • "L'ERRORE ERA IN CANNA, COSA GLI HANNO DETTO PER UN MESE E MEZZO?"

    Bergomi, intervistato a Radio Nerazzurra, sottolinea il momento e la situazione "mentale" con cui Bastoni è arrivato a giocare le partite con l'Italia: "Mi chiedo quanto interessa agli italiani la Nazionale azzurra? Questi discorsi li facevamo identici, quattro anni fa. A Bastoni cosa abbiamo fatto passare? Per me è un amico, lo vedo anche alle partite di basket, gli voglio un bene dell'anima. L'errore era in canna, cosa gli hanno detto per un mese e mezzo?".


    Il riferimento è ai fischi ricevuti dal difensore dell'Inter dopo quanto avvenuto contro la Juventus; fischi che hanno accompagnato Bastoni nelle ultime settimane in ogni stadio in cui è andato a giocare.

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  • "BASTONI DEVE ANDARE VIA PER IL SUO BENE"

    "Ora, il ragazzo dovrà andar via dall'Italia per il suo bene", ha detto Bergomi sul futuro di Bastoni, aggiungendo il rammarico di dover salutare un giocatore del suo livello: " Perdiamo così un talento straordinario, uno dei migliori difensori per il calcio moderno. Mi dispiace tanto, ma penso che per il suo bene dovrà trovare una sistemazione all'estero".

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  • "LA SCELTA DI GATTUSO RISCHIOSA, COSTATA PARECCHIO"

    Bergomi in precedenza, ai microfoni di Sky, si era concentrato sugli aspetti più legati al campo e alla scelta di Gattuso di schierarlo in mezzo alla difesa: "Penso che Bastoni stia vivendo un momento difficile, inutile negarlo e se vuoi farlo giocare lo devi mettere nelle condizioni migliori quindi non da centrale nella difesa a tre. Quando deve correre in velocità può andare in difficoltà. Le sue qualità sono altre. È una responsabilità che si è preso Gattuso di farlo giocare, rischiosa, e ci è costata parecchio".

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