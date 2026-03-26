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Italy v Estonia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Bergamo nuova casa dell’Italia: il fortino scelto da Gattuso tra cabala, pubblico e identità per spingere la Nazionale verso la finale playoff Mondiale

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
Italia
Irlanda del Nord

Dalla cabala ai numeri, fino a Retegui: la Nazionale riparte dalla città orobica per inseguire il ritorno al Mondiale dopo la mancata qualificazione nelle ultime due edizioni.

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Non è solo una scelta logistica, ma una dichiarazione d’intenti: Bergamo diventa la nuova casa dell’Italia

La decisione di Gennaro Gattuso di portare la Nazionale nello stadio dell’Atalanta per la semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord segna un cambio di rotta netto, verso un ambiente compatto, caloroso e privo delle tensioni tipiche delle grandi piazze. 

In un momento decisivo per il futuro azzurro, la città orobica si trasforma nel punto di partenza per inseguire la finale e il ritorno al Mondiale dopo dodici anni.

  • IL FORTINO SCELTO DA GATTUSO

    Bergamo rappresenta un terreno favorevole per la Nazionale: quattro precedenti senza sconfitte, con due vittorie e due pareggi.

    Tra questi spiccano i due successi per 5-0 contro Estonia e Malta, mentre i pareggi contro Turchia e Olanda completano un bilancio positivo.

    Proprio il 5-0 all’Estonia, coinciso con l’esordio di Gattuso in panchina, ha lasciato un segno profondo: nonostante uno 0-0 all’intervallo, il pubblico continuò ad applaudire la squadra, un dettaglio che il commissario tecnico ha indicato come decisivo nella scelta di tornare a giocare qui.

    Uno stadio da 25-26 mila posti definito “un catino”, capace di sostenere anche nei momenti più difficili.


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  • IDENTITÀ E CLIMA: SCELTA CONTROCORRENTE

    La preferenza per Bergamo nasce anche da una valutazione ambientale. Gattuso ha sottolineato come negli stadi più grandi si creino divisioni tra tifoserie e possano arrivare fischi già dopo pochi errori.

    A Bergamo, invece, l’identità cittadina e la cultura del tifo legata all’Atalanta garantiscono un sostegno continuo.

    La Federcalcio ha individuato nella città un luogo ideale per costruire un clima compatto, lontano dai “veleni” delle grandi piazze, come ha sottolineato lo stesso Gattuso in conferenza stampa lunedì.


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  • IL FATTORE PUBBLICO

    La New Balance Arena sarà esaurita in ogni ordine di posto con oltre 23 mila spettatori e una coreografia senza precedenti: una sciarpa tricolore per ogni tifoso.

    I biglietti sono stati polverizzati in meno di un’ora e mezza, segno di un entusiasmo crescente attorno alla Nazionale.

    Gattuso ha chiesto un ambiente raccolto e partecipe, e Bergamo risponde con un sostegno totale, pronto a trascinare la squadra in una gara da dentro o fuori.


  • BERGAMO E IL 'FATTORE CASA'

    Tra i protagonisti più attesi c’è Mateo Retegui, che a Bergamo ha costruito una stagione da record con 25 goal in Serie A con l’Atalanta. L’attaccante conosce perfettamente l’ambiente e ha già lasciato il segno nello stesso stadio con una doppietta all’Estonia.

    Retegui ha definito la città “speciale” e lo stadio un luogo che “dà qualcosa in più”, confermando come il legame con Bergamo possa diventare un fattore determinante anche in azzurro.

    Ma Retegui non è l’unico Azzurro legato alla Dea: Carnesecchi, Scalvini, Scamacca e Raspadori sono i convocati attualmente in forza alla squadra di Palladino, mentre i vari Marco Palestra, Bryan Cristante, Gianluca Mancini e Alessandro Bastoni hanno vestito in passato la maglia nerazzurra del club bergamasco e torneranno in quella che è stata la loro casa.


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  • CABALA E NECESSITÀ

    La scelta di Bergamo unisce elementi simbolici e pratici. Da un lato la cabala, con una Nazionale imbattuta in città; dall’altro la necessità di trovare un ambiente favorevole in una sfida senza margine d’errore.

    L’Italia può sfruttare il fattore campo solo in semifinale, rendendo questa partita ancora più decisiva. Bergamo diventa così il luogo in cui costruire “metà della felicità” azzurra, prima dell’eventuale finale in Galles o Bosnia.

    Nel momento più delicato, la Nazionale cambia casa per ritrovare sé stessa.


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