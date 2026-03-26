Bergamo nuova casa dell’Italia: il fortino scelto da Gattuso tra cabala, pubblico e identità per spingere la Nazionale verso la finale playoff Mondiale

Tra i protagonisti più attesi c’è Mateo Retegui, che a Bergamo ha costruito una stagione da record con 25 goal in Serie A con l’Atalanta. L’attaccante conosce perfettamente l’ambiente e ha già lasciato il segno nello stesso stadio con una doppietta all’Estonia.

Retegui ha definito la città “speciale” e lo stadio un luogo che “dà qualcosa in più”, confermando come il legame con Bergamo possa diventare un fattore determinante anche in azzurro.

Ma Retegui non è l’unico Azzurro legato alla Dea: Carnesecchi, Scalvini, Scamacca e Raspadori sono i convocati attualmente in forza alla squadra di Palladino, mentre i vari Marco Palestra, Bryan Cristante, Gianluca Mancini e Alessandro Bastoni hanno vestito in passato la maglia nerazzurra del club bergamasco e torneranno in quella che è stata la loro casa.



