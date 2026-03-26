Bergamo nuova casa dell’Italia: il fortino scelto da Gattuso tra cabala, pubblico e identità per spingere la Nazionale verso la finale playoff Mondiale

Non è solo una scelta logistica, ma una dichiarazione d’intenti: Bergamo diventa la nuova casa dell’Italia.
La decisione di Gennaro Gattuso di portare la Nazionale nello stadio dell’Atalanta per la semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord segna un cambio di rotta netto, verso un ambiente compatto, caloroso e privo delle tensioni tipiche delle grandi piazze.
In un momento decisivo per il futuro azzurro, la città orobica si trasforma nel punto di partenza per inseguire la finale e il ritorno al Mondiale dopo dodici anni.