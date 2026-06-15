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Berardi SassuoloGetty Images
Stefano Silvestri

Berardi-Juventus, è la volta buona? L'arrivo di Carnevali a Torino può favorire un matrimonio sempre sfiorato

Calciomercato
Serie A
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Sassuolo
D. Berardi

Il capitano e bandiera del Sassuolo non ha mai indossato la maglia della Juve, che pure ne deteneva il 50% all'inizio della carriera e che nel 2023 lo avrebbe rivoluto. Ma ora tutto può cambiare.

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Certi amori eccetera eccetera, sì. Ma quello tra Domenico Berardi e la Juventus, fin qui, è stato solamente un amore platonico.

Attenzione, però: a quasi 32 anni, numero di candeline che l'esterno, capitano e bandiera del Sassuolo compirà ad agosto, un matrimonio sempre sfiorato potrebbe finalmente celebrarsi.

I motivi per pensarlo? Tanti. A partire dal viaggio verso Torino di un altro pilastro del Sassuolo degli ultimi anni: Giovanni Carnevali.

  • Carnevali SassuoloGetty Images

    SUGGESTIONE DI FINE ESTATE

    A rilanciare una voce che nel corso degli anni si è sprecata praticamente a ogni sessione estiva di mercato è il Resto del Carlino. Secondo cui non si tratta che di una suggestione di inizio estate (o di fine primavera), ma non di fantacalcio.

    A Torino, del resto, è appena sbarcato un suo estimatore mica male: quel Giovanni Carnevali che ha appena preso il posto di Damien Comolli nella stanza dei bottoni della Juventus, e che con Mimmo ha vissuto di fatto tutta l'epopea del Sassuolo, culminata con la partecipazione all'Europa League del 2016/17.

    "Io mi sento di dire questo - affermava a dicembre il nuovo dirigente juventino - se oggi fossi in un club importante penserei di acquistare Berardi perché è un campione. Per cui, al di là dell'età, penso sia nel momento migliore".

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  • LA JUVE SOLO SFIORATA

    Berardi e la Juventus, fino a oggi, si sono comportati più o meno come le classiche rette parallele: ognuno è andato sempre avanti per la propria strada, senza toccarsi mai.

    Sfiorati sì, in realtà: questo lo hanno fatto. Quando Mimmo era giovane, con la Signora ha flirtato eccome. Ma senza mai approdare a Torino.

    La Juve, nello specifico, lo acquista in comproprietà dal Sassuolo nell'estate del 2013, all'indomani della storica prima promozione in Serie A dei neroverdi. Nell'operazione inserisce pure un giovane della casa come Luca Marrone. Ma al contempo decide di lasciare Berardi in Emilia per continuare a farlo crescere.

    Un po' come in "Aspettando Godot", il momento del ricongiungimento non arriva mai. Perché, a sorpresa, nell'estate del 2016 sarà lo stesso Berardi a rifiutare di andare alla Juventus, facendo sfumare l'opzione di riacquisto bianconera.

    "Il no alla Juventus, in realtà, per come lo dissi io, non fu un no - dirà anni dopo Berardi alla Gazzetta dello Sport - Il mio era un sì al Sassuolo, il sì che a loro fra l’altro non avevo mai detto. Eravamo appena andati in Europa League: volevo giocarla con i compagni con cui me l’ero presa, volevo crescere un altro anno".

    Il motivo vero? Presto spiegato:

    "A me piace tanto giocare e poco fare quello che mi dicono di fare. La Juve non mi ha costretto a far nulla, ma spingeva molto perché andassi: per me era una specie di imposizione. E quanto avrei giocato? Mi avrebbe fatto bene tanta panchina, così giovane? L’esempio di Zaza un po’ ha pesato: ho contato i minuti che Simone aveva giocato alla Juve e ho tirato il freno".

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  • IL TENTATIVO DEL 2023

    L'ultima volta in ordine di tempo in cui la Juventus fa sul serio per provare a convincere Berardi a lasciare il nido è l'estate del 2023. Sono settimane convulse specialmente per un motivo: adesso sì Mimmo è deciso a prendere la palla al balzo, a salire sul famoso treno che porta a Torino e che passa una volta sola nella vita.

    Ancora una volta, però, non se ne fa nulla. I discorsi tra i due club vanno avanti quasi fino agli sgoccioli di quella finestra, ma alla fine il Sassuolo fa muro. Pure con un certo fastidio. Espresso dalle parole di chi? Proprio di Carnevali: colui che da qualche giorno è passato dall'altra parte della barricata.

    "C’era un principio di trattativa - le parole del neo dirigente bianconero alla Gazzetta dello Sport - la Juve aveva mostrato interesse per il nostro giocatore e il Sassuolo aveva aperto alla cessione di Berardi una decina di giorni fa anche perché Domenico aveva espresso il suo gradimento all’operazione. La realtà è che non mi è arrivata nessuna proposta ufficiale. Il Sassuolo aveva indicato una data precisa entro la quale bisognava chiudere: il 17 agosto. Perché quel giorno scadeva la nostra possibilità di acquistare il sostituto di Berardi. Ma Giuntoli non si è più fatto sentire".

    E poi, ancora:

    "Sono molto infastidito perché da parte nostra c’è sempre stata apertura e disponibilità. Noi condividiamo abitualmente con i nostri giocatori le proposte che ci arrivano e cerchiamo di accontentarli, ovviamente senza trascurare le esigenze del club. E sarebbe stato meglio allora parlare prima con il Sassuolo e dopo con i procuratori di Berardi. Noi abbiamo accettato che Berardi avesse trovato un accordo con la Juve e da dieci giorni Domenico si allena a parte perché destinato alla cessione. Non ha giocato in Coppa Italia, non giocherà al debutto in Serie A con l’Atalanta, ma adesso è giusto che il Sassuolo cominci a pensare ai propri interessi".

  • Domenico Berardi SassuoloGetty Images

    "MI È DISPIACIUTO"

    Lo stesso Berardi non ha mai nascosto che alla Juventus, diversamente dai primi anni della carriera, ci sarebbe andato volentieri. Pur senza nominarla, nel novembre del 2025 ha confermato tutto al Corriere dello Sport, facendo trasparire tutta la propria amarezza per un'operazione sfumata sul più bello.

    "Sono a Sassuolo da 15 anni: nei primi non mi sentivo pronto a lasciare, negli ultimi 5 o 6 ho spinto per andare via. Ma bisogna essere in tre ed è sempre mancato uno dei tre. Sinceramente c'è stato un momento in cui mi sono sentito effettivamente in uscita.

    Prima di farmi male avevo trovato l'accordo con un grande club, le soluzioni erano state individuate tutte. Ma non chiedetemi quale, tanto non lo dico. A strisce, mi è dispiaciuto non poter giocare in Champions League e per gli obiettivi più alti. La Champions è qualcosa che vorrei provare da sempre. Passai un mese un po' così, tra l’arrabbiato e il deluso. Prevalse la gratitudine nei confronti di questo club del quale mi sento e mi fanno sentire la bandiera".

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  • MA QUELLA VOGLIA DI CHAMPIONS...

    La realtà delle cose è palese: se Berardi andasse alla Juventus troverebbe una squadra in condizioni simili a quella che lo avrebbe accolto nel 2023, ma ben diversa da quella in cui avrebbe giocato - o fatto panchina, com'era nei suoi timori... - qualche anno prima.

    Tradotto: la Juve non giocherà la Champions League. E alla fine, se da una parte la presenza di Carnevali può fungere da carburante per una trattativa vera e propria, dall'altra potrebbe essere proprio questo discorso a frenare, di nuovo, la celebrazione di un matrimonio costantemente rinviato.

    “Le porte sono sempre aperte, nella vita niente è impossibile, quindi ascolterei - diceva alla fine di maggio alla Gazzetta dello Sport - Però il concetto è sempre quello: io prenderei in considerazione l’idea di cambiare solo se pensassi di potermi divertire e di far parte di un progetto in cui non sarei considerato un ‘passeggero’. Vorrei giocare la Champions da protagonista, non viverla da comprimario”.

    Berardi, tra l'altro, ha un contratto bello lungo col Sassuolo: scadrà nel 2029. E nella rosa di Spalletti c'è già Conceiçao, oltre a uno Zhegrova che ha pur sempre firmato fino al 2030. Insomma, pure qui i dubbi sembrano superare i punti a favore. Ma intanto la suggestione Juventus è tornata. Per l'ennesima volta.