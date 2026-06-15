Berardi-Juventus, è la volta buona? L'arrivo di Carnevali a Torino può favorire un matrimonio sempre sfiorato

L'ultima volta in ordine di tempo in cui la Juventus fa sul serio per provare a convincere Berardi a lasciare il nido è l'estate del 2023. Sono settimane convulse specialmente per un motivo: adesso sì Mimmo è deciso a prendere la palla al balzo, a salire sul famoso treno che porta a Torino e che passa una volta sola nella vita.

Ancora una volta, però, non se ne fa nulla. I discorsi tra i due club vanno avanti quasi fino agli sgoccioli di quella finestra, ma alla fine il Sassuolo fa muro. Pure con un certo fastidio. Espresso dalle parole di chi? Proprio di Carnevali: colui che da qualche giorno è passato dall'altra parte della barricata.

"C’era un principio di trattativa - le parole del neo dirigente bianconero alla Gazzetta dello Sport - la Juve aveva mostrato interesse per il nostro giocatore e il Sassuolo aveva aperto alla cessione di Berardi una decina di giorni fa anche perché Domenico aveva espresso il suo gradimento all’operazione. La realtà è che non mi è arrivata nessuna proposta ufficiale. Il Sassuolo aveva indicato una data precisa entro la quale bisognava chiudere: il 17 agosto. Perché quel giorno scadeva la nostra possibilità di acquistare il sostituto di Berardi. Ma Giuntoli non si è più fatto sentire".

E poi, ancora:

"Sono molto infastidito perché da parte nostra c’è sempre stata apertura e disponibilità. Noi condividiamo abitualmente con i nostri giocatori le proposte che ci arrivano e cerchiamo di accontentarli, ovviamente senza trascurare le esigenze del club. E sarebbe stato meglio allora parlare prima con il Sassuolo e dopo con i procuratori di Berardi. Noi abbiamo accettato che Berardi avesse trovato un accordo con la Juve e da dieci giorni Domenico si allena a parte perché destinato alla cessione. Non ha giocato in Coppa Italia, non giocherà al debutto in Serie A con l’Atalanta, ma adesso è giusto che il Sassuolo cominci a pensare ai propri interessi".