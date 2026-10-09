Berardi e la moglie soccorrono uno studente a Modena: aveva avuto un malore su un autobus

Vero, domenica c'è il Milan e per Domenico Berardi, che della sua prossima avversaria è una sorta di bestia nera, non è una partita qualunque. Ma il capitano del Sassuolo, negli ultimi giorni, è finito sulle prime pagine per altro.

Berardi e la moglie hanno infatti soccorso uno studente che aveva avuto un malore all'interno di un autobus. L'episodio è accaduto a Modena e risale a mercoledì.

A renderlo noto sono stati Il Resto del Carlino e la Gazzetta di Modena, che hanno raccontato i dettagli di momenti concitati, ma fortunatamente risoltisi per il meglio anche e soprattutto grazie all'intervento della coppia.







