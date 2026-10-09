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Berardi SassuoloGetty Images
Stefano Silvestri

Berardi e la moglie soccorrono uno studente a Modena: aveva avuto un malore su un autobus

Serie A
Sassuolo
D. Berardi

Il capitano del Sassuolo e la moglie Francesca, quest'ultima in possesso di competenze di primo soccorso, hanno prestato aiuto a un ragazzo in attesa dell'ambulanza: "Non hanno avuto un attimo di esitazione".

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Vero, domenica c'è il Milan e per Domenico Berardi, che della sua prossima avversaria è una sorta di bestia nera, non è una partita qualunque. Ma il capitano del Sassuolo, negli ultimi giorni, è finito sulle prime pagine per altro.

Berardi e la moglie hanno infatti soccorso uno studente che aveva avuto un malore all'interno di un autobus. L'episodio è accaduto a Modena e risale a mercoledì.

A renderlo noto sono stati Il Resto del Carlino e la Gazzetta di Modena, che hanno raccontato i dettagli di momenti concitati, ma fortunatamente risoltisi per il meglio anche e soprattutto grazie all'intervento della coppia.


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  • IL MALORE DELLO STUDENTE

    Un attacco epilettico: questa, secondo La Gazzetta di Modena, è l'entità del malore che ha colpito lo studente nel primo pomeriggio di mercoledì, attorno alle 13.

    Il ragazzo si trovava su un autobus al rientro da scuola, assieme a tanti altri studenti. E all'improvviso è crollato a terra, provocando il panico all'interno del mezzo.

    Il conducente, accortosi di quanto stava accadendo, ha così fermato l'autobus all'altezza di un locale modenese, il bar Bollicine. Dove, in quel momento, erano presenti Berardi e la moglie Francesca Fantuzzi.

  • L'INTERVENTO DELLA COPPIA

    Una volta notata l'agitazione dentro e attorno all'autobus e compreso che qualcosa di serio stava accadendo, la coppia, che in quel momento stava pranzando, si è diretta verso il mezzo.

    Proprio la Fantuzzi è in possesso di competenze di primo soccorso e, da qualche mese, è abilitata all'utilizzo del DAE, il cosiddetto Defibrillatore Automatico Esterno.

    La donna ha così prestato il primo e fondamentale aiuto al ragazzo colpito dal malore. Ha effettuato le manovre necessarie, lo ha tranquillizzato, ha atteso l'arrivo dell'ambulanza, allertata dal conducente dell'autobus.

    I sanitari sono arrivati dopo un quarto d'ora circa sul posto, trasportando lo studente - cosciente - in ospedale. L'episodio si è fortunatamente risolto senza conseguenze per il ragazzo.

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  • "IO GLI PROTEGGEVO LA TESTA, DOMENICO IL CORPO"

    A raccontare la dinamica di quanto accaduto è stata la stessa Francesca Fantuzzi, interpellata dalla Gazzetta di Modena:

    "Quando abbiamo visto l’autobus fermo e tutti quei ragazzini agitati, inizialmente abbiamo pensato che ci fossero i controllori - ha spiegato - Poi la barista si è avvicinata per capire cosa stesse succedendo e abbiamo scoperto che uno studente si era sentito male. A quel punto io e mio marito abbiamo raggiunto il ragazzo per prestargli soccorso. Io gli proteggevo la testa, controllando che respirasse, mentre Domenico osservava i movimenti del corpo".

    La moglie di Berardi ha spiegato che "quando l’ambulanza lo ha portato via era cosciente. Non siamo riusciti a parlargli, era molto spaventato". Poi "intorno alle 19 ci hanno scritto per farci sapere che stava bene, anche se sarebbe dovuto rimanere a riposo".

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  • "NON HANNO AVUTO UN ATTIMO DI ESITAZIONE"

    Anche Matteo Bassi, titolare del Bollicine, ha assistito alla scena. E poi l'ha raccontata al Resto del Carlino, facendo i complimenti al calciatore e alla moglie.

    “È accaduto tutto molto velocemente e per fortuna non ci sono state conseguenze per lo studente che si era sentito male. Berardi e la moglie non hanno avuto un attimo di esitazione e questo ha fatto sì che la situazione si risolvesse per il meglio. Vengono spesso nel locale, la prossima volta che li vedrò farò loro i complimenti per la prontezza e il senso civico dimostrato”.

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