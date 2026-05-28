Berardi apre all'addio al Sassuolo a una condizione: "Vorrei giocare la Champions da protagonista, non viverla da comprimario"

Berardi ha iniziato facendo un bilancio della stagione del Sassuolo e della sua annata personale:

“Stesso voto: 8 alla squadra e 8 a me. Avremmo potuto fare meglio nell’ultimo periodo, superando quota 50 punti e raggiungendo il decimo posto. Credo anche che sarebbe stato meritato. A me è dispiaciuto non essere andato in doppia cifra con i goal: ci tenevo, in A era successo già sei volte e quattro di fila prima del grave infortunio del 2024. Otto reti e cinque assist sono comunque un buon bottino considerando anche il lungo stop per un problema muscolare”.



