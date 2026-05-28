Berardi apre all'addio al Sassuolo a una condizione: "Vorrei giocare la Champions da protagonista, non viverla da comprimario"

Domenico Berardi apre per la prima volta a un possibile addio al Sassuolo, ma solo a una condizione precisa: giocare la Champions League da protagonista e non da semplice comprimario.
L’attaccante neroverde, legato al club fino al 2029, ha parlato ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport del suo rapporto con il Sassuolo, del sogno europeo mai del tutto spento, del lungo recupero dopo la rottura del tendine d’Achille del 2024 e del suo modo di vivere il calcio.
Berardi ha spiegato di sentirsi ancora lo stesso ragazzo che inseguiva il divertimento prima di tutto, ha ammesso di aver pensato di smettere durante la riabilitazione e ha raccontato come l’aiuto della moglie e dei fisioterapisti sia stato decisivo per tornare in campo.
Nell’intervista ha affrontato anche il livello della Serie A, il ricordo del calcio offensivo di Roberto De Zerbi, la voglia di tornare in Nazionale e il desiderio di chiudere la carriera senza “vivacchiare”.