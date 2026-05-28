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US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Berardi apre all'addio al Sassuolo a una condizione: "Vorrei giocare la Champions da protagonista, non viverla da comprimario"

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L’attaccante neroverde racconta il desiderio mai nascosto di giocare la Champions League, il legame con il Sassuolo, il dramma dell’infortunio del 2024 e la voglia di chiudere la carriera “da protagonista”.

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Domenico Berardi apre per la prima volta a un possibile addio al Sassuolo, ma solo a una condizione precisa: giocare la Champions League da protagonista e non da semplice comprimario.

L’attaccante neroverde, legato al club fino al 2029, ha parlato ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport del suo rapporto con il Sassuolo, del sogno europeo mai del tutto spento, del lungo recupero dopo la rottura del tendine d’Achille del 2024 e del suo modo di vivere il calcio.

Berardi ha spiegato di sentirsi ancora lo stesso ragazzo che inseguiva il divertimento prima di tutto, ha ammesso di aver pensato di smettere durante la riabilitazione e ha raccontato come l’aiuto della moglie e dei fisioterapisti sia stato decisivo per tornare in campo.

Nell’intervista ha affrontato anche il livello della Serie A, il ricordo del calcio offensivo di Roberto De Zerbi, la voglia di tornare in Nazionale e il desiderio di chiudere la carriera senza “vivacchiare”.

  • “STAGIONE? VOTO 8”

    Berardi ha iniziato facendo un bilancio della stagione del Sassuolo e della sua annata personale:

    “Stesso voto: 8 alla squadra e 8 a me. Avremmo potuto fare meglio nell’ultimo periodo, superando quota 50 punti e raggiungendo il decimo posto. Credo anche che sarebbe stato meritato. A me è dispiaciuto non essere andato in doppia cifra con i goal: ci tenevo, in A era successo già sei volte e quattro di fila prima del grave infortunio del 2024. Otto reti e cinque assist sono comunque un buon bottino considerando anche il lungo stop per un problema muscolare”.


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  • I LIMITI DEL SASSUOLO

    L’attaccante neroverde ha poi analizzato i limiti della squadra nella corsa alle posizioni europee:

    “A volte manca un po’ di cattiveria e così non sempre esprimiamo il nostro potenziale. Magari servirebbe un pizzico di esperienza in più per puntare all’ottavo posto, ma credo che la società segua sempre un’ottima politica, trovando la giusta fusione tra esperti e giovani”.


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  • “LA TESTA VOLEVA SMETTERE, CUORE E CORPO NO”

    Sul rapporto con il calcio dopo i trent’anni, Berardi ha raccontato di vivere il campo con maggiore serenità:

    “Me lo godo di più. Sono più maturo e ho messo alle spalle i brutti pensieri. Dopo l’infortunio del 2024 ho vissuto momenti critici: la testa voleva smettere. Ma il cuore e il corpo no. Per fortuna hanno vinto loro”.


  • “HO PENSATO AL RITIRO”

    L’esterno offensivo ha spiegato di aver davvero pensato al ritiro durante la lunga riabilitazione:

    “Sì, temevo di non essere più in grado di giocare. La riabilitazione è stata difficile, soprattutto dal punto di vista mentale. Mi chiedevano di salire sulle punte dei piedi, ci provavo con tutto me stesso ma non ci riuscivo. Il cervello dava l’impulso, ma il corpo non rispondeva: sensazione bruttissima. E mi chiedevo se fosse il caso di insistere: mi sembrava una montagna troppo alta. Quando tornavo a casa, ne parlavo con mia moglie: lei mi ascoltava e poi mi calmava. Grazie a Francesca e ai fisioterapisti ho continuato a combattere e sono tornato più forte di prima”.


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  • “SONO UN LEADER”

    Berardi ha parlato anche della percezione che il calcio italiano ha avuto nei suoi confronti:

    “Sì, ma non è mai stato un problema perché ho sempre creduto in me stesso. So di avere grandi qualità calcistiche e umane. Mi ritengo un leader. Ho sempre cercato di far parlare il campo”.

  • BERARDI VIA DAL SASSUOLO SOLO PER LA CHAMPIONS

    Dopo il rinnovo fino al 2029, Berardi si prepara a vivere un’estate lontano dalle voci di mercato: “Sarà bellissimo. Finalmente posso andare al mare e rilassarmi...”.

    Ma alla domanda su una possibile chiamata da parte di un club impegnato in Champions League, l’attaccante ha aperto a un eventuale trasferimento:

    “Le porte sono sempre aperte, nella vita niente è impossibile, quindi ascolterei. Però il concetto è sempre quello: io prenderei in considerazione l’idea di cambiare solo se pensassi di potermi divertire e di far parte di un progetto in cui non sarei considerato un ‘passeggero’. Vorrei giocare la Champions da protagonista, non viverla da comprimario”.

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  • “AMO IL CALCIO E IL SASSUOLO”

    Berardi ha poi spiegato come abbia gestito negli anni il desiderio di disputare la Champions League restando sempre legato al Sassuolo:

    “Con la forza dell’amore. Io amo giocare e amo il Sassuolo: ho dato tanto a questo club e viceversa. Quindi non si è mai posto il problema. Avevo detto che mi sarebbe piaciuto giocare la Champions e lo confermo. Ma per fare le cose bisogna essere in tre e, quando sembrava ci fosse la possibilità di cambiare, a essere d’accordo erano solo due componenti”.

  • CON DE ZERBI COL JOYSTICK”

    Sul livello della Serie A dopo la stagione trascorsa in Serie B, Berardi ha espresso una critica al calcio italiano:

    “Un campionato sempre difficile. Però troppo tattico: si cerca di far bella figura più con il risultato che con il gioco. Con De Zerbi sembrava che noi ci muovessimo con il joystick, ma ci divertivamo tantissimo. Adesso in campo vedo tanti soldati”.

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  • “FINIRÒ DA PROTAGONISTA”

    Infine, l’attaccante ha parlato del futuro e delle sue ambizioni negli ultimi anni di carriera:

    “Vorrei solo che il fisico reggesse nel modo migliore. E ritrovare la maglia azzurra. Spero di fare altri quattro o cinque anni al top e poi si vedrà. Ma una cosa è sicura: non voglio vivacchiare o spegnermi progressivamente. Quando sarà, finirò da protagonista”.