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Ismael Bennacer Milan Torino 17082024Getty Images
Redazione Goal

Bennacer-Milan, ufficiale la risoluzione del contratto: dove andrà il centrocampista algerino dopo l'addio ai rossoneri

Calciomercato
Milan
I. Bennacer

Ufficiale la risoluzione del contratto con il centrocampista algerino.

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Ora è ufficiale: Ismael Bennacer non è più un giocatore del Milan.

Dopo sette anni vissuti con la maglia rossonera (arrivò nel 2019 dall'Empoli, mentre nelle ultime due stagioni ha vissuto alcune esperienze in prestito prima in Francia al Marsiglia e poi in Croazia con la divisa della Dinamo Zagabria), le strade del club di Via Aldo Rossi e del centrocampista algerino si separano definitivamente.

E' ufficiale la risoluzione di contratto fra la parti: una decisione presa di comune accordo e che pone fine a un matrimonio che sarebbe durato sino al prossimo 30 giugno 2027.

  • IL COMUNICATO DEL MILAN

    Di seguito, il comunicato del club rossonero.

    "AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il centrocampista Ismaël Bennacer

    Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro".

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  • IL FUTURO

    Il classe 1997 non rientrava nei piani della società rossonera e non faceva parte del progetto dell'allenatore portoghese Ruben Amorim. Ora Bennacer andrà a giocare in Qatar, all'Al-Gharafa: l'algerino classe '97 arriva a parametro zero dopo aver risolto il suo contratto con il Milan, con l'accordo fra tutte le parti in causa che è stato già trovato verbalmente.

    Si attendono le firme, ma Bennacer è pronto alla sua nuova tappa professionale dopo aver dato l'addio al Milan in maniera ufficiale.

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