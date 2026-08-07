Bennacer-Milan, ufficiale la risoluzione del contratto: dove andrà il centrocampista algerino dopo l'addio ai rossoneri

Ora è ufficiale: Ismael Bennacer non è più un giocatore del Milan.

Dopo sette anni vissuti con la maglia rossonera (arrivò nel 2019 dall'Empoli, mentre nelle ultime due stagioni ha vissuto alcune esperienze in prestito prima in Francia al Marsiglia e poi in Croazia con la divisa della Dinamo Zagabria), le strade del club di Via Aldo Rossi e del centrocampista algerino si separano definitivamente.

E' ufficiale la risoluzione di contratto fra la parti: una decisione presa di comune accordo e che pone fine a un matrimonio che sarebbe durato sino al prossimo 30 giugno 2027.