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Lelio Donato

Bennacer escluso dai convocati dell'Algeria per i Mondiali: "Sono sconcertato, era il mio sogno"

Coppa del Mondo
Algeria

Nonostante il campionato croato vinto con la Dinamo Zagabria, Bennacer non fa parte dei convocati dell'Algeria per i Mondiali. Il centrocampista, ancora di proprietà del Milan, non nasconde tutta la sua amarezza.

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Ismael Bennacer non giocherà i Mondiali con l'Algeria.

Il centrocampista, in prestito alla Dinamo Zagabria ma ancora di proprietà del Milan, non è stato convocato dal CT Petkovic.

Una scelta che Bennacer fatica a comprendere come dichiarato in un'intervista rilasciata a 'La Gazette du Fennec'.

  • "SONO SCONCERTATO"

    "Non mentirò, sono sconcertato.Quando ti senti bene fisicamente, quando ti alleni duramente, quando stai tornando a un buon livello e quando hai coltivato per anni il sogno di partecipare al Mondiale con la tua nazionale, è ovviamente difficile da accettare. Ma rispetto le scelte fatte. Conosco il calcio; so che queste sono decisioni che spettano al commissario tecnico.Da parte mia, resto concentrato su ciò che posso controllare: continuare ad allenarmi, mantenere il ritmo e rimanere in forma. Finché ci sarà l'opportunità, sarò pronto a dare il mio contributo. Non ho mai tradito la nazionale. Qualunque cosa accada, sarò al fianco dei miei compagni" ha dichiarato Bennacer.

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  • UN SOGNO SPEZZATO

    Il centrocampista è molto deluso per l'esclusione dai prossimi Mondiali: "È un sogno. Ho sempre sognato di giocare un Mondiale con la mia nazionale. Questa maglia significa tantissimo per me. Fin dal primo giorno, ho sempre dato tutto per la nazionale, sia in campo che fuori. Dopo il Mondiale del 2022, che ci è sfuggito di mano, questo Mondiale del 2026 aveva inevitabilmente un significato speciale. Era qualcosa che avevo in mente, un obiettivo molto forte. Volevo esserci, aiutare la squadra, difendere i nostri colori e portare la mia esperienza al gruppo".

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  • I MOTIVI DELL'ESCLUSIONE

    Ma perché Bennacer non è stato convocato dal CT Petkovic?

    Uno dei motivi potrebbe essere legato ai recenti infortuni subiti dal centrocampista anche in questa stagione ma Bennacer sottolinea: "Oggi sono in forma, mi sento bene e in grado di aiutare la squadra. Rispetto le scelte fatte, ma naturalmente, quando sei disponibile, quando hai sempre dato il tuo contributo alla nazionale e quando pensi di poter dare un contributo al gruppo, è una situazione frustrante.

    È vero che ho avuto un infortunio all'inizio dell'anno e capisco che questo possa essere stato oggetto di discussione. Ma oggi mi sento bene, al 100%. Stavo tornando molto bene, stavo iniziando a giocare più minuti, ritrovando la mia forma migliore e sentendomi sempre meglio in campo. Quindi sì, certo, sono deluso di non essere stato convocato, perché mi sentivo pronto. Ma in ogni caso, continuo a lavorare e ad allenarmi per conto mio. Rimango a disposizione del CT se avrà bisogno di me.

  • ALLA DINAMO ZAGABRIA PER I MONDIALI

    Bennacer infine rivela come anche alla base del suo trasferimento in Croazia ci fosse l'obiettivo di essere convocato per i Mondiali.

    "Ho fatto delle scelte di carriera pensando a questo Mondiale, in particolarerimanendo in Europa nonostante le offerte dei Paesi del Golfo, perché volevo rimanere in un ambiente competitivo ed essere pronto per questo evento. Qualunque cosa accada, sarò al fianco dei miei compagni. Sosterrò la squadra, come tutti gli algerini. Certo, ci sarà delusione, perché avrei tanto voluto essere con loro in campo, vivere questa avventura dall'interno. Ma l'Algeria viene prima di tutto. Auguro alla squadra buona fortuna e sarò sempre lì a sostenerla" assicura Bennacer.

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