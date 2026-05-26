Bennacer escluso dai convocati dell'Algeria per i Mondiali: "Sono sconcertato, era il mio sogno"

Ma perché Bennacer non è stato convocato dal CT Petkovic?

Uno dei motivi potrebbe essere legato ai recenti infortuni subiti dal centrocampista anche in questa stagione ma Bennacer sottolinea: "Oggi sono in forma, mi sento bene e in grado di aiutare la squadra. Rispetto le scelte fatte, ma naturalmente, quando sei disponibile, quando hai sempre dato il tuo contributo alla nazionale e quando pensi di poter dare un contributo al gruppo, è una situazione frustrante.

È vero che ho avuto un infortunio all'inizio dell'anno e capisco che questo possa essere stato oggetto di discussione. Ma oggi mi sento bene, al 100%. Stavo tornando molto bene, stavo iniziando a giocare più minuti, ritrovando la mia forma migliore e sentendomi sempre meglio in campo. Quindi sì, certo, sono deluso di non essere stato convocato, perché mi sentivo pronto. Ma in ogni caso, continuo a lavorare e ad allenarmi per conto mio. Rimango a disposizione del CT se avrà bisogno di me.